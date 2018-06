Manchmal meint es das Schicksal gut mit der Schweiz. Es war an einem Dienstagabend Anfang Juni, da verkündete auf dem Zürichberg, sekundiert von seinen engsten Mitarbeitern, ein weltweit verfemter Herr seinen Rücktritt. Er, 79 Jahre alt, aber bei guter Gesundheit, spüre nicht mehr den unbedingten Rückhalt der Seinen. Also stelle er sein Amt zur Verfügung. "The witch is dead", die Hexe ist tot, twitterte Sekunden später die Fußballwelt.

Zwölf Stunden später, am Mittwochmorgen, tritt der Ständerat in Bundesbern zusammen und debattiert das neue Korruptionsstrafrecht. Perfektes Timing, möchte man meinen. Die Staatengruppe gegen Korruption des Europarats (Greco) empfahl der Schweiz, künftig auch Private, die sich gegenseitig schmieren, von Amts wegen zu verfolgen. Doch die Damen und Herren in der chambre de réflexion, dem politischen Sinnierstübchen der Nation, wollen davon nichts wissen. Sind keine "öffentlichen Interessen" verletzt oder gefährdet, bleibt Privatkorruption in der Schweiz weiterhin ein Antragsdelikt.

Es ist unglaublich! Da steht die Schweiz nach dem Fifa-Skandal wochenlang im Dauerfeuer der Weltpresse. Der neudeutsche Dreiklang football, corruption, Switzerland jagt um den Globus. Doch in Bundesbern scheint man von alldem nichts mitzubekommen.

Es ist ein altbekannter Schweizer Reflex, der in diesen Wochen spielt. Auf Druck von außen reagiert man erst beleidigt. Und dann mit falschem Übermut. Das Land schwankt – wie so oft in den vergangenen Jahren – zwischen Minderwertigkeitskomplex und Hybris.

Die Folge dieses nervösen Auf und Ab: Die Schweiz wird den Ruf, ein Piratennest zu sein, einfach nicht los.

Dieser Mittwochmorgen Anfang Juni wäre die ideale Gelegenheit, um sich selbst aus den internationalen Negativschlagzeilen zu hauen. Doch die rechtsbürgerliche Ratsmehrheit stellt sich quer: "Wir sind kein Fifa-Tribunal", meint ein CVP-Ständerat. "Aber bitte: Das ist keine Lex Fifa", sagt sein Kollege von der FDP. Hauchdünn, mit nur einer Stimme Unterschied, verwässert der Ständerat das Gesetz.

Der Fifa-Skandal und der Umgang der Schweiz mit ihm – das erinnert alles an vergangene Zeiten. An Zeiten, als Schweizer Geldhäuser jahrzehntelang das Bankgeheimnis gewerbsmäßig missbrauchten. Als Politiker und Banker selbst nach dem Schlag gegen die UBS im Jahr 2009 nicht in der Lage waren, diesen Missbrauch mit der nötigen Geschwindigkeit zu beenden. Und als sie die Ausweglosigkeit der Lage erkannten, plötzlich herumhaspelten wie Captain Jack Sparrow, wenn ihm Commodore Norrington auf die Pelle rückt.

Aber Politiker vergessen schnell. Nicht nur, was ihnen vor ein paar Jahren schlaflose Nächte bereitete. Sondern auch, was sie vor wenigen Wochen vollmundig versprachen.

Anfang Mai, vor gut einem Monat, da entlud sich ein Donnerwetter über FDP-Nationalrätin Christa Markwalder. Sie hatte sich, angestiftet von einer PR-Agentur, einspannen lassen für eine schmierige Spin-Doctor-Aktion. Für das Regime im fernen Kasachstan reichte sie eine vorformulierte Interpellation im Rat ein und verplapperte Kommissionsgeheimnisse (ZEIT Nr. 20/15, 21/15). Überrascht von der heftigen Reaktion, kroch die Nationalrätin schließlich zu Kreuze: "Persönlich habe ich meine Lehren aus dieser zwei Jahre zurückliegenden Geschichte gezogen".

Vergangene Woche im Nationalrat. Christa Markwalder kämpft an vorderster Front dafür, dass der Rat das Gesetz zur Rückführung von Potentatengeldern entschärft. Druck aufgesetzt hatte die Genfer Anwaltslobby, die Herren fürchteten um ihre guten Geschäfte mit zwielichtigen Gestalten. Markwalder zitierte die Bundesverfassung, die Europäische Menschenrechtskonvention. All das, um durchzupauken, dass auch für Potentaten, Diktatoren und Kleptokraten die gesetzlichen Verjährungsfristen gelten. Was dem Gesetz die Zähne zieht, wie alle Experten beklagen. Die Karibikinsel Haiti wartet zum Beispiel seit 1986 auf die Rückzahlung von 5,4 Millionen Franken, die "Baby Doc" Duvalier in der Schweiz parkiert hatte.

Vergebens appelliert FDP-Außenminister Didier Burkhalter an den Rat: "Der Ruf der Schweiz und die Interessen der Schweiz stehen auf dem Spiel." Burkhalter will nicht, dass er und seine Bundesratskollegen wieder und wieder Notrecht anwenden müssen, um die auf Schweizer Konten angehäuften Millionen der Marcos’, Mobutus oder Mubaraks dieser Welt einzufrieren. Ein Gesetz soll endlich Rechtssicherheit schaffen.

Wie ärgerlich die bockigen Politikerentscheide sind, zeigt ein Blick in die Statistiken. 1,8 Milliarden Potentaten-Franken hat die Schweiz in den vergangenen 15 Jahren an die betroffenen Länder zurückgeschickt. Das ist ein Drittel aller rückerstatteten Gelder weltweit. Ja, das Land könnte sich, wie der Tages-Anzeiger schrieb, eigentlich als "Musterknabe" fühlen.

Doch dieser Tage hält sich die Schweiz lieber ans Piraten-Drehbuch. Als eine bildhübsche Schönheit dem Film-Captain Sparrow flötet, es werde der Moment kommen, da er sich für das Richtige entscheide, blafft dieser trocken zurück: "Ich liebe diese Momente. Ich winke ihnen gern zu, wenn sie vorbeiziehen."