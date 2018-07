Er war klein, nachlässig erzogen und dazu fünfter Sohn in der Nebenlinie eines Fürstenhauses. So erhielt er zum Start in eine geistliche Laufbahn nur zwei Abteien. Er aber suchte um Aufnahme in die Armee seiner Heimat nach, wurde jedoch abgewiesen.



Darauf bot er seine Dienste der Konkurrenz an – die sie akzeptierte. Er bewährte sich bei der Befreiung einer Metropole und machte Karriere in einem blutigen Krieg gegen den Dauerfeind seines Dienstherrn. Da er "mehr Verstand, Erfahrung und Eifer" besaß als andere Generäle, wurde ihm der Oberbefehl übertragen. Mit einem großen Sieg sicherte er seinem Herrn zwei Länder. Manchen galt er schon damals als Hasardeur, als Mann der schnellen Entschlüsse, der seine Truppen rücksichtslos in Gemetzel führte, um seine Gegner endgültig zu besiegen. Nach einigen Siegen in einem Krieg um eine Krone und um Vorherrschaft drohte der glänzende Organisator allerdings an der Unfähigkeit der Verantwortlichen für den Nachschub zu scheitern. Er betrieb ihre Ablösung und stieg zum Präsidenten des gesamten Heereswesens auf, mehrte durch kühne Attacken Macht und Landbesitz seines Herrn und beendete den Krieg durch einen weisen Friedensschluss.



Er galt zwar als Anhänger der Aufklärung, doch ein politischer Reformer war er nicht. Seine Ratschläge wurden übergangen, Intrigen und Verleumdungen setzten ihm zu.



Körperlich und geistig verfallen, starb er in einem seiner prachtvollen Schlösser. Ein populäres Lied besingt den Gipfel seines Ruhms als erfindungsreicher Stratege. Wer war’s?

Lösung aus Nr. 24:



Samu Haber, geb. 1976 in Helsinki, ist Sänger der finnischen Band Sunrise Avenue, die mit Hits wie Fairytale Gone Bad bekannt wurde. 2013 und 2014 avancierte er als gut gelaunter Coach in der Castingshow The Voice of Germany zum Publikumsliebling