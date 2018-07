Wie würde ein Staat in der besten aller Welten seine Bürger in Entscheidungen einbeziehen?

Vielleicht so: Er würde ihnen ein Heer von Experten zur Seite stellen, Fachplaner aller Disziplinen, Zahlen, Daten, Karten, alles leicht verständlich aufbereitet. Ein Moderator müsste das Gespräch der Laien organisieren, sämtliche Resultate würden zwecks größtmöglicher Transparenz unverzüglich ins Internet gestellt. Am Ende müssten gewählte Volksvertreter entscheiden, aber ehe sie es täten, hätten die Planer alle irgendwie umsetzbaren Wünsche und Anregungen der Bürger aufgenommen.

Klingt gut? Also dann, Verkehrsplanung im Stuhlkreis. Rund 40 Eppendorfer und einige Nutzer der hiesigen Straßen, die selbst weiter entfernt leben, sind an diesem Samstag in die St. Nikolai Kirche am Klosterstern gekommen, um die neue rot-grüne Strategie der Konfliktbewältigung anzuwenden: Mal darüber reden.

Der Klosterstern in Eppendorf ist eine Perle in der Hamburger Sammlung verkehrspolitischer Kuriositäten, ein Kreisverkehr in einem Kreisverkehr, vermutlich einmalig in Deutschland. Ganz innen werden auf zwei Seiten einer Parkspur Autos abgestellt, überwiegend illegal, drum herum windet sich auf zwei Spuren die motorisierte Blechschlange. Ganz außen suchen sich Radfahrer und Fußgänger ihre Wege. Wer in der Kreiselmitte geparkt hat, muss also ohne Ampel oder Zebrastreifen durch den Verkehr. "Kinder an die Hand, Einkauf unter den Arm, Lücke abwarten – und dann schnell", so schildert eine Anwohnerin ihre tägliche Praxis.

Der Klosterstern ist aber auch ein idealtypischer Schauplatz der neuen Hamburger Verkehrskonflikte: Radfahrer, die ihre Rechte einfordern; Autofahrer, die um jeden Zentimeter Asphalt kämpfen. Eine Initiative örtlicher Geschäftsleute verteidigt den Status quo.

Hamburg will Radwege bauen und Unfälle verhindern, knapp drei Monate nach Antritt der neuen Landesregierung zeichnen sich die ersten Streitpunkte ab. An der Bebelallee, um den Ring 3 in Osdorf, an der Rissener Landstraße, überall gärt es. Will die Regierung ihre Ziele erreichen, dann müssen sich ihre Lösungen bis zur nächsten Wahl bewähren. Die konservative Opposition setzt darauf, dass der lokale Unmut zu einem landesweiten Proteststurm anschwillt und wenn nicht die Regierung, dann wenigstens die Grünen wegfegt. Parole der CDU: "Hamburgs Verkehrsalbtraum beenden".

Nirgendwo sind die Fronten im Streit um die Radwege so verhärtet wie am Klosterstern. Man kann sagen: Dieser Ort wird der Testfall für die rot-grüne Strategie der Bürgerbeteiligung.

Verkehrsunfälle Klosterstern Schuldfrage Und wer ist schuld? Unfallverursacher am Klosterstern 2012 bis 2014 121 Unfälle durch Autofahrer

durch Autofahrer 12 Unfälle durch Lkw- und Busfahrer

durch Lkw- und Busfahrer 4 Unfälle durch Radfahrer

durch Radfahrer 3 Unfälle durch Motorrad-, Mofa- und Mopedfahrer

durch Motorrad-, Mofa- und Mopedfahrer 16 Unfälle ohne eindeutigen Verursacher

Die Fahrradfraktion, erkennbar an Alter, Haartracht und Bekleidung, profiliert sich an diesem Samstag gleich zu Beginn der Debatte durch entschiedene Besserwisserei. Die anwesenden Bürger möchten sich doch, bitte schön, des angemessenen Fachvokabulars bedienen, verlangt einer ihrer Vertreter: "Fahrbahn" statt Straße, "Nebenflächen" statt Fuß- und Radweg – "damit man weiß, was gemeint ist".

Das Autolager, typischerweise vertreten durch Herren jenseits der 60, poltert zurück: Ob man jetzt endlich über Straßenverkehr reden könne statt über "Wildschweineregeln" für Fahrradfahrer?

Für Eppendorfer Verhältnisse ist das ein Fortschritt: Man spricht miteinander.

Die letzte Begegnung ist ja erst gut eine Woche her. Gleicher Ort, gleiches Thema, andere Kräfteverhältnisse. Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr stellte Planungsalternativen vor, ein Vertreter der Polizei erläuterte die Unfallstatistik, ein Vertreter des ADFC sprach über Gefahrenpunkte in Kreisverkehren – und eine kleine Gruppe aus dem Umfeld der Geschäftsleute-Initiative unterhielt die Versammlung mit spontanen Kommentaren.

UNGLAUBLICH, DASS WIR UNS DAS ANHÖREN MÜSSEN!

Ein Verkehrsplaner erläuterte die Möglichkeit, den Verkehr auf dem Kreisel einspurig zu führen ...

DER MEINT DAS ERNST!

Der Mann vom ADFC hielt es für klug, Tempo 30 zu erwähnen ...

NEVER EVER!

GILT DAS AUCH FÜR RADFAHRER?

FÜR DIE DOCH NICHT! DAS SIND DOCH GUTMENSCHEN!

Der Polizist, Leiter der zentralen Straßenverkehrsbehörde, sprach den Unfallschwerpunkt an ...

DEN GIBT ES NICHT!

"Sehr massiv gegen Radfahrer" sei die Stimmung gewesen, sagte Holger Reuter später, der Mann von der Straßenverkehrsbehörde.