Den bangen Blick zum Horizont, jenem Punkt, an dem die Schienen sich im Nirgendwo verdröseln, kennt jeder, der schon mal in einem großen Bahnhof auf die Einfahrt seines Zugs gewartet hat. Die mitgebrachte Lektüre ist in der Seitentasche des Rollkoffers verstaut, man hat eine taktisch günstige Einstiegsposition auf Gleisabschnitt C eingenommen, doch bis der Zug kommt, dauert es noch immer unfassbare sechs Minuten. Nichts bleibt zu tun, als in schicksalhafter Ergebenheit das Gleis entlangzustarren. Wie beruhigend, wenn der Blick dann auf eine vertraute Botschaft stößt: "4711 – Echt Kölnisch Wasser". So steht es in gelben und türkisfarbenen Leuchtbuchstaben am Abschluss des Gewölbes des Kölner Hauptbahnhofs. Und das schon seit Generationen – eine seltsame Konstante an diesem Ort des Transits.

Während in der Bahnhofshalle jegliche Gewissheit in hektischem Wandel verblasst, China-Imbisse Crêpe-Ständen weichen und Tabakläden Reformhäusern, schwebt die 4711-Reklame zuverlässig über den Köpfen der Reisenden wie ein Mantra. Bereits seit den fünfziger Jahren bewirbt die Traditionsmarke hier ihr Parfüm. Den Kölnern und Köln-Reisenden ist sie so vertraut wie die Silhouette des Doms und die Brücken über den Rhein. Ein verlässlicher Begleiter an einem Ort, der von Aufbruch und Abschied geprägt ist.

"Grundig" liest der Reisende an vergleichbarer Stelle seit mittlerweile drei Jahrzehnten im Hauptbahnhof von München. 28 Meter breit und drei Meter hoch ist der Schriftzug, der genau so aussieht wie der auf dem Fernseher, dem Radio oder der Kaffeemaschine damals zu Hause bei den Eltern. Im Hamburg ist es der Firmenname "Philips", der in vier Meter hoher blauer Leuchtschrift am nördlichen Gewölbeabschluss des Hauptbahnhofs prangt.

Fragt man bei der Deutschen Bahn, für welchen Preis und wie lange noch die prominenten Flächen von den Traditionsfirmen gebucht sind, erfährt man Erstaunliches: Die Deutsche Bahn hat keine Ahnung. Sie hat fast sämtliche Werbeflächen an die Firma Ströer Media SE verkauft, einen führenden Anbieter für Außenwerbung mit Sitz in Köln. An rund 390 Standorten in Deutschland kann man bei Ströer Plakate, Leucht- und Multimediawerbung mieten. Kosten oder Vertragslaufzeiten allerdings will das Unternehmen nicht preisgeben.

Bei Philips ist man etwas auskunftsfreudiger. Ein Mitarbeiter sagt, man habe sich die Rechte für die Werbefläche im Hamburger Hauptbahnhof gerade für fünf weitere Jahre gesichert. Man sei sich im Haus schnell einig gewesen, "dass dieses Projekt eine faszinierende Strahlkraft" besitze.

In Frankfurt am Main ist es die gediegene Frakturschrift "Frankfurter Allgemeine" unter dem linken Tonnengewölbe des Hauptbahnhofs, die so vertraut wirkt wie ein Paar gut eingelaufener Puschen. Schließlich hängt die Reklame mit der Unterzeile "Zeitung für Deutschland" dort bereits seit – ja, seit wann eigentlich?

Die aktuelle Version sei 2006 angebracht worden, sagt die Dame von der Öffentlichkeitsarbeit des Verlags. Aber ganz ehrlich: Ihre Kollegen und sie hätten das unbestimmte Gefühl, dass da auch früher schon eine FAZ-Werbung gehangen habe. Dafür sprächen auch alte Stromrechnungen, die man nicht recht zuordnen könne.

Ob Zeitung, Parfüm oder Elektrogeräte – die Schriftzüge in den Bahnhöfen leuchten im Gedächtnis tatsächlich wie etwas, das schon immer da war. Aus der Zeit gefallen, mit einem Anschein von Beständigkeit, der dem Metier der Werbung eigentlich vollkommen widerspricht. Und auch der Realität der modernen Wirtschaft: Grundig meldete 2003 Konkurs an, die Markenrechte gingen danach an einen türkischen Konzern. 4711 wechselte seit 1994 immerhin dreimal den Besitzer. Sogar die berühmte Zahlenreihe wurde eine Zeit lang vom Bahnhofsgewölbe entfernt. Statt auf dem Schriftzug für das Kölnisch Wasser ruhte der Blick des Reisenden damals auf der Werbung für ein Kölner Bier.