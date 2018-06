Noch vier Monate. So lange kann sich Bundeskanzler Werner Faymann noch in dem Glauben wiegen, er säße fest im Sattel. Dann wird er, spätestens am Nachmittag des 11. Oktober, wenn das Ergebnis der Wiener Gemeinderatswahl Kontur gewinnt, unsanft aus seinem Tagtraum gerüttelt. Sollten sich die derzeitigen Meinungsprognosen tendenziell bewahrheiten, wird sich unter Sozialdemokraten bald die Ansicht durchsetzen, die Partei könne sich ihren glücklosen Vorsitzenden nicht länger leisten. Die bisherige Lebensversicherung, dass es weit und breit keine Alternative zu Faymann gäbe, wird dann außer Kraft gesetzt werden: Zwei weitere Wahlniederlagen, und fast jedermann käme infrage.

Wie schon die Regionalwahlen im Burgenland und in der Steiermark vor drei Wochen, so werden auch die Herbstwahlen in Oberösterreich und Wien von überregionaler Bedeutung sein. Sie werden auch nicht von lokalen Themen entschieden werden, sondern von der Grundstimmung in Österreich überlagert werden. Und die ist der Regierung gegenüber von abgrundtiefer Skepsis geprägt. Das bekommen dann die Wahlkämpfer in den Regionen zu spüren.

Nach den roten Turbulenzen in den vergangenen Wochen ist die parteiinterne Unzufriedenheit erstaunlich rasch verstummt. Es ist wieder gespenstisch ruhig geworden. Das ist kein gutes Omen für den Kanzler. Die Regierung Faymann erweckt gegenwärtig nicht den Eindruck, als bekäme sie zumindest einige Probleme in absehbarer Zeit in den Griff. Täglich werden die Wähler daran erinnert, dass die Flüchtlingswelle anscheinend außer Kontrolle gerät. Die Entwicklung der Wirtschaft hinkt dem europäischen Durchschnitt hinterher, und Österreich wird immer weiter abgehängt. Die Arbeitslosigkeit steigt stetig an, und auf eine Trendumkehr vor dem Jahr 2017 zu hoffen ist illusorisch. Das Trostpflaster Steuerreform, das laut Gegenfinanzierungsrechnung Binnennachfrage und Wirtschaft beleben soll, wird auch erst in einem Jahr wirksam.

Das sind vor allem für den Wiener Bürgermeister Michael Häupl trübe Aussichten. In den sozialen Problemzonen der Hauptstadt sind die Wähler über diese Entwicklungen besonders alarmiert, hier haben die Freiheitlichen leichtes Spiel. Noch hoffen die Wiener Roten darauf, durch eine entschlossene Kampagne den Erosionsprozess aufhalten und die Abwanderung ihrer Unterstützer in das Lager der Nichtwähler stoppen zu können. Ihr Spitzenmann, zweifellos eine zugkräftige Wahlkampflokomotive, werde das Schlimmste verhindern können. Es kommt den Sozialdemokraten daher sehr entgegen, dass der freiheitliche Parteichef Heinz-Christian Strache wieder einmal ein Hauptstadtduell zwischen sich und dem amtierenden Bürgermeister inszenieren will. Das mobilisiert das Fußvolk, und vielleicht finden sich ausreichend Wähler, die so sehr Angst vor dem blauen Mann haben, dass sie doch noch einmal ihren Stimmzettel in die Urne werfen.

Dennoch werden die Sozialdemokraten in beiden Wahlen kräftig Federn lassen müssen – in Oberösterreich werden sie möglicherweise sogar von den Freiheitlichen überflügelt werden. Wohl nichts kann die Kanzlerdämmerung dann noch verhindern. Die Nachfolgekandidaten werden sich relativ rasch in Stellung zu bringen wissen.

Dieser Artikel stammt aus der Österreich-Ausgabe der ZEIT Nr. 25 vom 18.6.2015. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Aber auch Neuwahlen rücken, nachdem sich in kurzer Zeit so viele innenpolitische Vorzeichen geändert haben, in den Bereich des Denkbaren. Bislang wurden sie verhindert, weil beide Regierungspartner eine heftige Niederlage vor Augen haben mussten. Doch nun erlauben die neuen Konstellationen der Volkspartei, sich auf ein Hasardspiel einzulassen. Ein zunehmend geschwächter Koalitionspartner, der von eine Krise in die nächste stolpert, beschädigt auch eine Partei, die sich im Aufwind fühlt und übermütig wird.

Nach dem rot-blauen Tabubruch im Burgenland haben auch in der Volkspartei die Befürworter eines Bündnisses mit den Freiheitlichen wieder an Gewicht gewonnen. Wie schon einmal träumen sie vom Ausbruch aus einer ungeliebten Partnerschaft.