Als der deutsche Physiker und Philosoph Moritz Schlick, Professor an der Universität Kiel, 1921 auf den Lehrstuhl für Naturphilosophie nach Wien berufen wurde, schrieb er seinem Freund und Förderer Albert Einstein: "Es fällt mir doch recht schwer, nach Wien zu gehen, nicht nur, weil die Zukunft in Österreich so dunkel aussieht. – Aber das Wiener Klima ist besser und die Aufgaben für einen philosophischen Lehrer sind größer."

Von den Widerständen, die ihn erwarteten, hatte er zu diesem Zeitpunkt keine Ahnung. Der von der rationalen Gedankenwelt des Ludwig Wittgenstein inspirierte Philosophenzirkel – der Wiener Kreis –, den der gebürtige Berliner um sich scharte, stieß in dem antisemitischen Klima des katholischen Kleinstaates auf breite Ablehnung. Eine Ausstellung an der Universität Wien – die erste überhaupt über die international einflussreiche Philosophieschule – dokumentiert die oft gehässige Zurückweisung, auf welche die Erkenntnisse der Denker stießen, die es in die ganze Welt zerstreute. Es sollte auch nach Kriegsende noch sehr viel Zeit vergehen, bis der Wiener Kreis auch an seiner Geburtsstätte wieder zu Recht und Ehre fand.

Der Neuankömmling Moritz Schlick hatte sich als der "Evangelist der Relativitätstheorie" profiliert und konnte sich im Nimbus Einsteins sonnen. Seine Aufgabe in Wien war klar: Er sollte die Tradition von Ernst Mach weiterführen, einem Physiker, für den man 1895 in der Hauptstadt der Doppelmonarchie eigens eine philosophische Lehrkanzel geschaffen hatte. Schlick hatte in Berlin bei Max Planck promoviert und als einer der Ersten verstanden, dass Einsteins Ideen die Vorstellungen von Kant infrage stellten.

Ein amerikanischer Gasthörer schrieb: "Professor Schlicks Vorlesungen finden in einem riesigen Hörsaal statt, dicht gefüllt mit Studentinnen und Studenten. Ein zufälliger Besucher seines Seminars kann sich glücklich schätzen, wenn er nicht mit dem Fensterbrett genüge finden muss."

Auch bei seinen mathematischen und naturwissenschaftlichen Kollegen kam Schlick gut an. Viele gehörten zu der durch Mach und den Physiker Ludwig Boltzmann geprägten Generation und interessierten sich brennend für die philosophischen Wurzeln ihrer Fächer. Der Mathematikprofessor Hans Hahn stellte den Raum zur Verfügung, in dem sich der Schlick-Zirkel an jedem zweiten Donnerstagabend traf. Gleich von Anfang an war auch Hahns Schwager Otto Neurath dabei, ein austromarxistischer Ökonom und Bannerträger des Roten Wien.

Der sozialreformerische Duktus und die positivistische Grundhaltung der kleinen Gruppe, beides Erbe von Mach, rief alsbald Gegnerschaft hervor, in der klerikal-konservativen Obrigkeit wie auch unter den völkisch-nationalistischen Studenten. Gemeinsames Feindbild waren alle, die links standen oder jüdischer Herkunft waren. Zwar traf beides nicht auf Schlick zu, auf Hahn und Neurath aber schon. Das reichte, um auch Schlicks Namen auf die schwarze Liste zu setzen.

Die Deutsch-Österreichische Tageszeitung schrieb: "Es ist nicht nur unser Recht, sondern unsere Pflicht, den deutschen Lehrer zu hören, dem Heimat, Volk, Rasse, Vaterland und Deutschtum heilige Begriffe sind!" Alle anderen Lehrer seien zu boykottieren. "Und so tragen wir einem allseitigen Wunsche Rechnung und geben euch die Professoren jüdischer Abstammung bekannt!"

Die Liste war lang. Um zu vermeiden, dass sie noch länger würde, bildeten sich geheime Netzwerke von Hochschullehrern, wie etwa die sogenannte Bärenhöhle, benannt nach dem Ort ihrer konspirativen Treffen, einer Sammlung von Knochenpräparaten unter einer Treppe der Universität. Für Juden wurde es immer schwieriger, berufen zu werden oder die Lehrbefugnis zu erlangen. So musste Edgar Zilsel, ein Mitglied des Wiener Kreises, sein Ansuchen um Habilitation zurückziehen. Otto Neurath versuchte es nicht einmal.

Der universitäre Antisemitismus war keineswegs auf Geheimbünde beschränkt. An der Spitze der Universität standen Rektoren wie Hans Übersberger und Wenzel Gleispach, die ihre Sympathien für den Nationalsozialismus nicht verbargen und bei keinem NS-Fackelzug fehlten. Eine Quotenregelung für Juden, meinte auch der österreichische Bundeskanzler Prälat Ignaz Seipel, ein ehemaliger Kirchenlehrer, sei eine dringend erforderliche Maßnahme dieses "Notwehrantisemitismus".