Irgendwo im St. James’s Palace, dem offiziellen Sitz der Queen in London, wird es so etwas wie eine Rangliste der Freundschaften geben, die Großbritannien mit anderen Ländern unterhält. Ganz oben auf dieser Liste dürfte Deutschland stehen. Ihr Staatsbesuch in dieser Woche ist der siebte Besuch der Queen. In den 63 Jahren ihrer Regentschaft hat sie kein Land so oft besucht wie die Bundesrepublik.

Die deutsch-britischen Beziehungen sind in bester Verfassung, und darüber wird sich niemand mehr freuen als George Osborne. Während Ihre Majestät die Deutschen verzaubert, beginnt ihr Finanzminister in Brüssel einen politischen Kraftakt, bei dem er auf deutsche Unterstützung zwingend angewiesen ist. Beim Treffen der EU-Regierungschefs am Donnerstag und Freitag dieser Woche beginnt Osborne mit den Verhandlungen über eine Reform der EU. Ihr Ausgang wird darüber entscheiden, ob die Briten sich beim Volksentscheid, der schon 2016 über die Bühne gehen könnte, für einen Verbleib in der EU aussprechen – oder ob sie sich endgültig von Europa lossagen.

Osborne hofft vor allem auf die Unterstützung seines Amtskollegen Wolfgang Schäuble (CDU). Die Rangliste der politischen Freundschaften, die der deutsche Finanzminister im Laufe der Jahrzehnte geschlossen hat, ist dank seiner knorrigen Art sicher nicht furchtbar lang. Doch haben Osborne und er in den vergangenen fünf Jahren ein besonders freundschaftliches Verhältnis zueinander entwickelt, das von gegenseitiger Bewunderung, Anerkennung und Wohlwollen gekennzeichnet ist.

Als George Osborne im Mai 2010 Finanzminister wurde, erlebte das Land die ärgste Wirtschaftskrise seit 1945. Nach dem Crash an den Finanzmärkten war die britische Wirtschaftsleistung um sieben Prozent eingebrochen und das jährliche Haushaltsdefizit auf zehn Prozent der Wirtschaftskraft angestiegen. Ähnlich schlecht ging es damals Irland, Spanien, Portugal und Griechenland – den Pleitestaaten der Euro-Zone. Binnen drei Wochen präsentierte der damals 39-Jährige im Parlament ein Sparprogramm aus dem Handbuch der klassischen konservativen Wirtschaftslehre. Seinen Kabinettskollegen verordnete Osborne jährliche Kürzungen ihrer Ressortbudgets um bis zu 25 Prozent. Austerity wurde zum Schlachtruf seiner Politik, Entbehrung, Sparsamkeit und Strenge gerieten zum neuen britischen Zeitgeist.

In der globalen Auseinandersetzung über den besten Weg aus der Krise vertrat Osborne die Seite der Disziplin. Die Seite von Wolfgang Schäuble. Höhere Neuverschuldung zwecks Finanzierung staatlicher Konjunkturprogramme lehnten beide ab. "Als überzeugte Verfechter der Austeritätspolitik fanden Osborne und Schäuble in Brüssel damals nur wenige Anhänger", erinnert sich ein Mitarbeiter des damaligen Kommissionspräsidenten Barroso. "Dennoch war allen klar, dass der ideologische Schulterschluss zwischen diesen beiden Finanzministern die europäische Debatte erheblich beeinflussen würde."

Den Dank für seine Standhaftigkeit erhielt George Osborne, als Schäuble sich in den britischen Wahlkampf einmischte und seinen Kollegen in einem Zeitungsinterview hochleben ließ: "Großbritannien hat in den letzten Jahren sehr viel erreicht, und Osborne hat einen sehr guten Plan für die Zukunft", sagte er der einflussreichen Financial Times im April, wenige Wochen vor den Parlamentswahlen, aus denen die Konservativen als Sieger hervorgingen.

Adelssohn Im Gegensatz zu Wolfgang Schäuble, der im bürgerlichen Milieu der badischen Provinz aufwuchs, wurde George Osborne 1971 in eine 300 Jahre alte Adelssippe hineingeboren. Er besuchte Privatschulen und studierte von 1990 an Geschichte in Oxford. Schon im Alter von 22 Jahren startete Osborne seine Karriere in der Politik. 2010 wurde er Finanzminister, heute gilt er als möglicher Nachfolger von Premierminister Cameron.

Zusätzlich überraschte Osborne von Anfang an mit einem scharfen Umgang mit den Banken in der City of London. Wenige Wochen nach seinem Antritt schloss er sich dem deutsch-französischen Vorstoß zur Einführung einer gesonderten Bankenabgabe an. Ein Beamter aus seinem engeren Kreis erinnert sich an zahlreiche Anrufe aus Europa und den USA. Unter Labour hätte die britische Finanzwelt den Status der Unantastbarkeit erreicht. Dass ein britischer Schatzkanzler, noch dazu ein Tory, auf einmal der Ansicht war, Banken müssten "einen fairen Beitrag zur Gesellschaft leisten und auch dem Risiko Rechnung tragen, das von ihnen ausgeht", erschien einigen ganz unglaublich.

Kritiker werfen Osborne vor, er habe mit seinem Vorstoß lediglich die Diskussion über die Einführung einer europäischen Finanztransaktionssteuer ersticken wollen, die Berlin und Paris schon seit Jahren fordern. "Mit der Bankenabgabe erschien Großbritannien auf einmal ein bisschen europäischer", sagt ein Mitglied des Europaausschusses des Bundestages. In Wahrheit aber sei es "ein Ablenkungsmanöver" gewesen, mit dem Osborne "die Interessen der City schützen wollte".

Ob die Besteuerung einzelner Finanzgeschäfte Sinn ergibt oder Unsinn ist, darüber sind sich Osborne und Schäuble bis heute nicht einig. Dafür starteten sie 2012 auf dem G-20-Gipfel in Mexiko eine Initiative gegen die Steuertricksereien multinationaler Konzerne, die Schäuble inzwischen als einen "recht anständigen Erfolg" betrachtet.

Grundsätzlich ist es nicht weiter bemerkenswert, dass Minister aus unterschiedlichen Regierungen zusammenarbeiten. Jedoch herrscht in diesen Fällen nicht immer eine besondere persönliche Sympathie, und genau die spielt zwischen Osborne und Schäuble eine große Rolle.

Wenn die beiden gemeinsam auftauchen, etwa auf dem Podium beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos oder auf der deutsch-britischen Königswinter-Konferenz im vergangenen Jahr in Cambridge, strahlen sie großes Vertrauen und gegenseitige Achtung aus. "Für George ist Wolfgang Schäuble ein großes politisches Vorbild", sagt sein Mitarbeiter. Vor allem bewundere er Schäubles Entschlossenheit, sich weder von persönlichen Katastrophen noch durch politische Rückschläge aufhalten zu lassen. "Wolfgang Schäuble ist so alt wie Georges Vater, und auf unterschiedliche Weise verehrt er beide." Auf der Tagung in Cambridge zeigte Osborne seine Verehrung, indem er daran erinnerte, dass Schäuble an genau diesem Tag dienstältester Bundestagsabgeordneter der Nachkriegsgeschichte wurde.

Mit Osbornes Ernennung zum Chefunterhändler für die Gespräche mit den europäischen Partnern hat Premierminister David Cameron gleich zu Beginn seines großen Unterfangens ein wichtiges Zeichen gesetzt. Nicht alle Briten sind gegen Europa. Er selbst und sein Finanzminister wollen "um Großbritanniens Zukunft in der EU kämpfen" – allerdings auch nicht um jeden Preis.

Wie George Osbornes Reformvorschläge genau aussehen, hat er bisher für sich behalten. Aber die Kernthemen liegen auf der Hand. Die Briten wünschen sich von der EU mehr wirtschaftlichen Ehrgeiz und weniger politisches Gewurstel. Osborne wird die Vertiefung des Binnenmarktes für den Dienstleistungssektor und die digitale Wirtschaft fordern. Er will mehr Schwung in den Verhandlungen über das Freihandelsabkommen mit den USA und wünscht sich ähnliche Verträge zwischen der EU und Indien, China sowie Japan. "Derzeit kommt es einem vor, als wolle die EU unseren Kontinent systematisch wettbewerbsunfähig machen", sagt er. Und dass die Euro-Länder über die Regulierung britischer Banken entschieden, sei schlicht und einfach falsch. "Die EU muss auch den Interessen der Mitglieder Rechnung tragen, die nicht in der Euro-Gruppe sind."

Grundsätzlich wird Wolfgang Schäuble ihm bei vielen dieser Themen beistehen können. Schon oft hat Schäuble gesagt, dass ein Brexit, also ein Ausscheiden Großbritanniens aus der EU, für ihn "ganz und gar unvorstellbar" wäre. Aber Osborne weiß auch, dass der deutsche Finanzminister Europa als politische, historische Pflicht versteht. Und schwierig wird es, wenn Osborne die Gesetzeshoheit der Nationalstaaten auf Kosten der Brüsseler Zentralgewalt stärken will. In diesem Fall wird London Arbeits- und Sozialgesetze erlassen, die den Strom osteuropäischer Arbeiter nach Großbritannien eindämmen sollen. Das aber verstößt gegen den Grundsatz der Reisefreiheit innerhalb der EU. Die Freundschaft von George und Wolfgang steht vor einigen harten Monaten.