Die Spuren der Schlacht waren nicht zu übersehen: Schädel, an Baumstämme genagelt, Bruchstücke von Waffen, tierische und menschliche Knochen überall. Den Soldaten des römischen Feldherrn Germanicus, die im Jahr 15 nach Christus an den Ort der Varusschlacht kamen, bot sich ein grauenhaftes Bild. Drei Legionen hatten die Barbaren hier im Jahre 9 unter dem Cherusker Arminius vernichtet. Nun verrotteten Gebeine und Feldzeichen im Schatten riesiger Bäume, halb versunken im Morast Germaniens.

Wo genau sich die Schlacht zugetragen hat, darüber wird seit dem 16. Jahrhundert gestritten. Aufgrund dünner geografischer Angaben in den antiken Quellen erhoben im Lauf der Zeit rund 700 Orte Anspruch auf die historische Ehre, zumeist ohne nennenswerte archäologische Argumente. Auch das Hermannsdenkmal steht wohl im falschen Wald. Als man dann 1987 bei Kalkriese nahe Osnabrück ein Schlachtfeld aus den ersten Jahrzehnten der Kaiserzeit entdeckte, erhielt die Debatte neue Substanz. Eine Vielzahl spektakulärer Militaria sowie Tausende Münzen kamen ans Licht. Mittlerweile gilt Kalkriese den meisten Forschern als Ort der Varusschlacht. Der Landkreis Osnabrück weiß das Erbe zu nutzen: Ein eindrucksvoller Museumsbau mit einem archäologischen Park präsentiert die Funde der Öffentlichkeit.

Der Sieg des Arminius über die Römer diente über die Jahrhunderte als Projektionsfläche für allerhand Germanenmythen. Deutschnationaler Überschwang formte aus Arminius einen "Befreier", der, wenn schon nicht für kulturelle, so wenigstens für militärische Überlegenheit stand. Ulrich von Hutten, Martin Luther oder Heinrich von Kleist machten aus ihrer Sympathie für den Cherusker keinen Hehl.

Inzwischen ist auch dieses Bild korrigiert. Längst steht fest, dass der germanische Sieg kaum mehr als ein empfindlicher Rückschlag für die Römer war. Denn die erhoben auch weiterhin Anspruch auf das Gebiet zwischen Rhein und Elbe. Treibende Kraft war der Feldherr und designierte Thronerbe Nero Claudius Drusus Germanicus. Das Museum Kalkriese widmet ihm und seinen Feldzügen nun, kuratiert von dem Archäologen Stefan Burmeister, eine große internationale Sonderausstellung.

Sie beginnt natürlich mit der Varusschlacht. Der Besucher betritt die Wälder Germaniens, symbolisiert durch grüne Lichtsäulen. Boden und Wände sind mit einer schwarz-weißen Tarnbemalung überzogen. Die Konturen der Objekte verschwimmen. Man erhält einen Eindruck von der Verunsicherung der Römer in den fremden Landschaften des Nordens. Mitten im Raum steht eine Vitrine mit menschlichen Skelettteilen; sehr wahrscheinlich stammen sie von Gefallenen der Varusschlacht, die Germanicus im Jahr 15 nachträglich bestatten ließ.

Nach der Niederlage gegen Arminius verlegten die Römer in großem Umfang Truppen an den germanischen Kriegsschauplatz. Insgesamt acht Legionen und damit fast ein Drittel des gesamten Heeres standen im Jahr 10 einsatzbereit am Rhein. Und nachdem zunächst Tiberius, Stiefsohn des Kaisers Augustus, den Oberbefehl übernommen hatte, ging das Kommando im Jahr 13 an seinen 28-jährigen Neffen und Adoptivsohn Germanicus über.

Rund 19 Tonnen Getreide verbrauchte eine Legion Tag für Tag

Germanien und Germanicus – im Prinzip handelte es sich um eine Familienangelegenheit. Drusus, der Vater des Germanicus, hatte im Auftrag des Augustus zwischen 12 und 9 vor Christus den Grundstein für die Eroberung Germaniens gelegt und die Elbe erreicht. Sein Ehrenname Germanicus ging auf den Sohn über, und der folgte voll Tatendrang. Tiberius hingegen, Bruder des Drusus und vom Jahre 14 an Kaiser, war zurückhaltender. Die Ausstellung erzählt somit auch vom Widerstreit zwischen dem Heißsporn Germanicus und seinem nüchternen Onkel.

Die Darstellung der Familiengeschichte bildet einen Höhepunkt der Schau. Im Saal sind die Büsten der Protagonisten auf schachbrettartigem Untergrund platziert. Fluchtpunkt ist Augustus, der Übervater. Ein ausladender Stammbaum der julisch-claudischen Dynastie illustriert die familiären Verhältnisse und offenbart ein pikantes Detail: Mit Ausnahme von Augustus selbst starb kaum ein Angehöriger der Kaisersippe eines natürlichen Todes. Jene, die nicht ermordet wurden, waren entweder politisch irrelevant oder starben schlicht zu jung.

Es war ein brutales Spiel um die Macht, und Germanicus beherrschte es virtuos. Er und seine Gattin Agrippina bildeten eine Art Glamourpaar – attraktiv und eloquent, neun blühende Kinder. Wie für den Fotografen sind die Köpfe des Germanicus-Clans in der Ausstellung aufgereiht. Eine perfekte Familie. Allein das sechste Kind macht Schaudern: der spätere Kaiser Caligula. Trotz moderner Rehabilitierungsversuche bleibt er eines der größten Scheusale, die je Roms Kaiserthron bestiegen haben.