Es gibt ein griechisches Wort, das Alexis Tsipras wie kein anderes fürchtet. Fünf Monate lang hat der griechische Ministerpräsident versucht, diesem Wort auszuweichen; er wollte auf keinen Fall damit in Verbindung gebracht werden. Das Wort heißt kolotoumba und bedeutet so viel wie: Rolle rückwärts.

An diesem Donnerstag wird von Tsipras eine verbale Rolle rückwärts erwartet. Auf dem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs in Brüssel dürfte er weitreichende Zugeständnisse an die anderen Europäer machen, damit sein Land weiter den Euro behalten kann. Es sieht so aus, als hätten die wichtigsten Politiker des Kontinents in den vergangenen Tagen in den Abgrund geblickt – und dann gemeinsam doch wieder ein Paar Schritte zurück getan, auf sicheren Grund. Es scheint, als sei der Grexit – und damit das Auseinanderbrechen der Währungsunion – fürs Erste abgewendet.

Und doch ist in diesen Tagen etwas zerbrochen: zwischen Griechenland und den restlichen Staaten der Euro-Zone. Zwischen der Bundeskanzlerin und ihrem Finanzminister. Zwischen den Politikern und der Bevölkerung.

Man merkt das, wenn man sich das Geschehen der vergangenen Tage noch einmal genauer anschaut. Es waren die letzten Tage des alten Europa.

Mittwoch, 17. Juni:

Berlin: Es ist kurz vor neun, als ein hochrangiges Mitglied der Bundesregierung die Wende ausruft. Das "Ding" sei "gelaufen", sagt der Mann. Griechenland werde die Währungsunion verlassen. Dies ist ein Hintergrundgespräch, weswegen verdeckt bleiben muss, wer da spricht und welcher Partei er zugehört. Solche Gespräche nutzt die Regierung, wenn sie eine Botschaft platzieren, selbst aber nicht als deren Absender erscheinen will. In den Tagen zuvor gab es viele Gespräche, und immer wurde der Eindruck vermittelt, man werde sich mit den Griechen schon einigen. Das sei im deutschen Interesse. An diesem Morgen ist klar: Erstmals seit Ausbruch der Krise ist Deutschland bereit, bis zum Äußersten zu gehen. Die Regierung bereitet den Grexit vor. Und noch eine Botschaft soll transportiert werden: Die Schuld daran tragen nicht die Deutschen, sondern die Griechen.

Berlin: Das Abgeordnetenbüro von Gunther Krichbaum ist fast zu klein für die vielen Journalisten, die sich darin drängen. Es ist der Tag vor Angela Merkels Regierungserklärung, und Krichbaum, der Vorsitzende des Europaausschusses, will den Medien ein Gefühl für die Stimmung in seiner Fraktion geben. Die ist angespannt. Schon bei der letzten Verlängerung des Hilfsprogramms für Griechenland im Frühjahr hatten 118 der 331 Unionsabgeordneten angekündigt, einem dritten Hilfspaket auf keinen Fall zustimmen zu wollen. Krichbaum stimmte damals für weitere Hilfen. Aber jetzt? Der CDU-Mann spricht über die eigene Glaubwürdigkeit und darüber, dass die griechische Regierung große Zugeständnisse machen müsse, um noch einmal Geld zu bekommen. Er klingt wie jemand, der den Grexit will. Aber dann spricht Krichbaum von den möglichen Folgen eines Grexits, von den sozialen Verwerfungen in Griechenland und dem Leid der Bürger. Das will er nicht.

Athen: Auf dem Syntagma-Platz, direkt vor dem Parlamentsgebäude, demonstrieren Tausende Anhänger der Regierungspartei Syriza. Sie schwenken griechische Fahnen. "Nieder mit dem Sparkurs!", rufen sie. Und: "Wir nehmen die Verhandlungen in unsere Hände!" Fünf Monate lang war es auf dem Syntagma-Platz zu keinen größeren Demonstrationen gekommen. Doch die Zeit der Ruhe ist vorbei.

Frankfurt: Yannis Stournaras hat sich von seinem Fahrer ins neue Hauptquartier der Europäischen Zentralbank im Osten der Stadt bringen lassen. Er ist mit dem Aufzug in den 41. Stock gefahren, in den abhörsicheren Raum, in dem die wichtigsten Notenbanker Europas tagen. Dies ist gewissermaßen die ökonomische Kommandozentrale der Währungsunion, denn nur weil die EZB die griechischen Banken mit Geld versorgt, ist Griechenland überhaupt noch in der Euro-Zone. Unter den Notenbankern aber wächst die Zahl derer, die gegen weitere Nothilfen für Griechenland sind. Und Yannis Stournaras, der Chef der griechischen Notenbank, hat ein Problem: Viele Griechen haben in den vergangenen Tagen damit begonnen, ihre Bankkonten zu räumen. Längst sind die Reserven der Banken aufgebraucht; sie benötigen frisches Geld, um ihre Kunden weiter auszahlen zu können. Dieses Geld aber gibt es nur mit einer Sondergenehmigung der EZB. Deshalb ist Stournaras nach Frankfurt geflogen. Gleich zu Beginn der Sitzung zieht er einen Bericht aus der Tasche. Seine Leute haben darin aufgeschrieben, dass eine "unkontrollierbare Krise" drohe, wenn dem Land das Geld ausginge. Die Inflation würde "nach oben schießen" und die Arbeitslosigkeit "exponentiell ansteigen".

Brüssel: In seinem Büro im 13. Stock des Kommissionsgebäudes empfängt Jean-Claude Juncker drei Reporter des Spiegels zum Interview. Seit Juncker vor acht Monaten hier eingezogen ist, hat er immer wieder klargemacht: Mit ihm als Kommissionspräsidenten werde es keinen Grexit geben. In diesem Gespräch will Juncker einen anderen Ton anschlagen: Es soll seine letzte Warnung an die Griechen sein.