Es freut mich zu lesen, dass sich Dr. Tito Tettamanti mit "Vorteil Schweiz" beschäftigt. Und sich fragt, welche Ziele und Motivationen der Verein hat und ob wir einen EU-Beitritt der Schweiz anstreben (ZEIT Nr. 25/15). Zuallererst: In einem fundamentalen Punkt sind wir uns einig. Eine gelebte Debatte ist die Essenz für eine funktionierende Demokratie. Und diese Debatte zu fördern, ist das oberste Ziel all meiner Bestrebungen. Die Frage, wie unabhängig die Schweiz bleiben soll, muss Teil dieser Debatte sein. Ebenso, ob unser Land eines Tages den Euro übernehmen oder sogar einen EU-Beitritt in Erwägung ziehen soll. Für den Verein "Vorteil Schweiz" ist weder das eine noch das andere ein Ziel.

Warum ich mich mit Geld, aber auch mit Zeit und Energie für den Dialog einsetze? Als Schweizer Unternehmer stelle ich eine große gesellschaftliche und wirtschaftliche Verunsicherung fest. Innerhalb weniger Jahre wurde an vielen Säulen, die bis anhin für den Erfolg unseres Landes standen, gesägt oder zumindest gerüttelt: Rechtssicherheit, Diskretion (Bankkundengeheimnis), gesellschaftlicher Zusammenhalt oder das Miliz- und Konsensprinzip. Gleichzeitig herrscht im Politbetrieb der Regulierungswahn. Nicht zu vergessen die SVP, die zwar den größten Wähleranteil, aber nur einen Sitz im Bundesrat hat und sich so in die Opposition gedrängt sieht.

Ja, die Schweiz ist ein gespaltenes und seiner Politik unsicher gewordenes Land. Das widerspiegelt sich in der jüngsten Kampagne von Economiesuisse und dem Arbeitgeberverband, die der zunehmenden Professionalisierung des Parlaments den Kampf ansagen. Ihr Ruf: Mehr Wirtschaftsvertreter in die Politik!

Im Herbst wird gewählt. Ich setze mich dafür ein, dass wir wieder eine gemeinsame Sprache finden. Dass wir wissen, wohin wir gehen wollen. Dass wir innovative Ideen für die Schweiz entwickeln – und endlich aufhören, den Schwarzen Peter reihum zu geben.

Der Fokus meines Engagements liegt bei der Stiftung Strategiedialog 21, die ich vor zwei Jahren initiiert habe. Unter dem Leitsatz "Besprich die Schweiz von morgen" stoßen wir – fernab von Parteibüchern – sachlich-kreative Debatten zu wichtigen innenpolitischen Fragen an. Egal, ob Bildung, Kultur, Gesellschaft, Wirtschaft oder Technologie: Wir wollen eine Schweiz, die auf Glaubwürdigkeit, Freiheit, Verantwortung, Pioniergeist und Mut baut und sich stetig weiterentwickelt.

Dieser Artikel stammt aus der Schweiz-Ausgabe der ZEIT Nr. 26 vom 25.06.2015. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Als Unternehmer liegt mir auch eine wettbewerbsfähige, international orientierte Wirtschaft am Herzen. Dazu gehören Freihandelsabkommen, wie sie die Schweiz mit vielen Ländern abgeschlossen hat, und die bilateralen Verträge mit der EU. Nach dem Ja zur Masseneinwanderungsinitiative gilt es, Lösungen zu finden, die unsere Wirtschaft, Bildung und die Energiepolitik nicht weiter in Gefahr bringen. Und auch Antworten auf die Migrationsfrage geben.

Die Politik tut sich schwer damit, die nun dringend geforderte Debatte zum Verhältnis der Schweiz zu Europa zu führen. Den Verein "Vorteil Schweiz" unterstütze ich, weil er sich zum Ziel gesetzt hat, diese außenpolitische Diskussion parteineutral zu führen. Mit einer Anschubfinanzierung von Hansjörg Wyss und mir, die allerdings weit tiefer liegt als die Millionen, die in den Medien gehandelt werden. Wir engagieren uns gemeinsam mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Sport, Kultur, Bildung und Politik.

Der wichtigste Termin, das ist schon heute klar, wird jener Wahlsonntag sein, an dem wir an der Urne über unser Verhältnis zu Europa befinden müssen. Bis dahin will "Vorteil Schweiz" ein neues Bewusstsein für eine international vernetzte, weltoffene und wettbewerbsfähige Schweiz schaffen. Aufzeigen, wie fundamental ein geregeltes Verhältnis zu Europa für unser Land ist: die bilateralen Verträge, das Völkerrecht, die Menschenrechte und damit die Rechtssicherheit für uns alle. Mit sachlichen Debatten will der Verein die Bürger dafür sensibilisieren, mit besonderem Blick auf die junge Generation.

In diesem Sinne: Willkommen zum Dialog, Herr Tettamanti!