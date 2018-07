Ganz schön laut, diese Blätter. Sie rauschen nicht, sie brausen und pfeifen, dass es in den Ohren dröhnt. Neben, über, unter mir flattern Buchenblätter, zittert das Grün der Eichen. Was für einen Lärm ein Wald machen kann, wenn man zwischen seinen Wipfeln spaziert. Wind reißt an meinen Wangen, bis ich den Jackenkragen hochklappe.

Ich laufe über den Baumwipfelpfad der Ostseeinsel Rügen, der sich vier bis 17 Meter hoch über dem Waldboden erhebt. Vor mir geht ein Guide in olivbrauner Hose, dahinter ein Mann mit Klarinette unterm Arm. Sie haben zur Führung über den Pfad eingeladen, wollen ihn unserer Gruppe in besonderer Stimmung zeigen – in einer Vollmondnacht.

Noch aber hält der Mond sich hinter Wolken versteckt. Dunkel liegt der Wald unter mir, Blätter, Äste, Zweige verschwimmen zu einem Einheitsgrau. Ich muss die Augen zusammenkneifen, um die Details zu erkennen, auf die mich Markus Matthias, der Guide, hinweist: etwa die Höhle, die ein Schwarzspecht in einen Baum gehauen hat. Von hier kann ich dem Vogel quasi direkt in sein Wohnzimmer blicken. Dann beuge ich mich auf Geheiß meines Guides über das Geländer – ich soll versuchen, einen Baum zum Wanken zu bringen. Energisch stoße ich gegen eine starke Buche, und tatsächlich, sie schwankt hin und her, obwohl ich nicht gerade Bodybuilderarme habe. "Unten am Boden würden Sie das nicht schaffen", sagt Markus Matthias. "Hier oben hilft die Hebelwirkung." Und die Tatsache, dass Baumstämme flexibel sind. "Deshalb können sie im Sturm schwanken, ohne umzufallen." Ich lehne mich nach vorn und bin beruhigt, dass dieses Geländer so stabil ist, aus Holz und Stahl gebaut. Vor zwei Jahren erst hat das Naturerbe Zentrum Rügen bei Prora eröffnet. Ich stütze mich auf meine Ellenbogen und blicke hinab in den blauschwarzen Abgrund.

Tagsüber war mehr zu sehen gewesen. Als die Sonne durch die Kronen blinzelte, die Blätter hellgrün leuchteten, der Zilpzalp sang. Da konnte ich zu meinen Füßen ein seltenes Ökosystem bestaunen: den "naturnahen Wald". Seit zehn Jahren wird er sich selbst überlassen. Allenfalls holzt man mal eine Fichte ab, die hier nicht hingehört. Schwächeln Bäume, werden sie nicht gefällt, um ihr Holz zu verwerten. Sie dürfen in Ruhe sterben. Ich blickte auf tote Stämme, über und über mit Moos, Flechten, Pilzen bedeckt, zwischen andere Bäume gestürzt, mit anderen Stämmen verkeilt. Nationales Naturerbe nennt sich dieser Teil Rügens. Denn er birgt neben dem Wald auf engstem Raum noch zwei andere Ökosysteme: Feuchtgebiete wie den Erlenbruch, von dem jetzt Froschquaken herüberschallt. Und das "Offenland", eine freie Fläche, die weder Acker ist noch von Büschen und Bäumen bewachsen. Bis zur Wende übten dort Truppen, fuhren mit Panzern hin und her und hielten den Bewuchs klein. Ein Job, den heute Schafe erledigen.

Menschenmengen schoben sich am Nachmittag über den Pfad, Väter mit Baby in der Bauchtrage, Rentner mit Krückstock und Was blüht denn da?-Buch unterm Arm. Der Wipfelweg, 1250 Meter lang und mit kinderwagen- und rollatorgerechter Steigung, ist beliebt. Es läuft so gut, dass das Naturerbe Zentrum regelmäßig Extratouren anbietet – wie die Vollmondwanderung.

Eine ihrer Vorzüge: Wir sind jetzt ganz allein zwischen den Bäumen. Wir lauschen der Natur – und Andreas Hanebrink, der die Klarinette ansetzt. Er spiele sonst eher Saxofon, sagt er. Aber das passe nicht. "Das Instrument muss aus Holz sein, hier im Wald, es soll sich in die Natur einfügen." Dann atmet er tief ein und stimmt Blue Moon an. Einen Evergreen, der ein seltenes Ereignis würdigt: dass es in manchen Monaten einen zweiten Vollmond gibt, blue moon genannt. Für diesen Monat würde mir schon ein einziger reichen. Ich drehe und wende den Kopf, nichts als schwarze Nacht. "Nur Geduld", sagt unser Guide und marschiert weiter. Der Pfad schraubt sich nun in engen Kurven wie eine Spirale empor, bildet einen luftigen Turm, der an einen Adlerhorst erinnern soll. In seiner Mitte erhebt sich eine alte Buche, der Turm wurde eigens um sie herum gebaut. Kurve um Kurve laufen wir nach oben.