Der Sonnenenergiegesang des Wut-Bischofs von Rom ward wohl vernommen. Enorm wichtig für die Regenwäldler am Amazonas, die Bauern in China und die Südseeinsulaner, keine Frage.

Aber nicht für die Deutschen. Denn hierzulande geht es nicht um die Natur, hier geht es um Energie und Arbeitsplätze. Und da hört das grüne Frömmeln auf.

Zum Glück haben Deutschlands Bischöfe dafür Verständnis, wie sie ja für alles Verständnis haben (außer für die Homo-Ehe).

Im allerkatholischsten Rheinland zum Beispiel, zwischen dem heiligen Aachen und dem nicht minder heiligen Köln, wo der CO₂-Konzern RWE im Braunkohletagebau die Landschaft abräumt, tut die Kirche gottgefällig mit. Gefassten Herzens (sursum corda!) opfert sie nicht nur das fruchtbare Bauernland, das ihr nicht gehört, sondern selbst den eigenen Boden. Vor allem aber: die eigene Geschichte, geweihtes Abendland, ihre Kirchen und Klöster, die kein "Renaturierungs"-Spuk jemals wieder zurückbringen wird.

Längst sind sie vernichtet und ihre Gemeinden, in die Baggerwüste geschickt, mit ein paar Betonkapellen abgefunden: St. Silvester in Lohn, St. Clemens in Inden, St. Pankratius in Altdorf, St. Simon und Judas Thaddäus in Otzenrath, St. Andreas und Matthias in Lich, St. Peter in Königshoven, St. Georg in Elfgen ...

Es sind Gotteshäuser mit langer Geschichte; bis in die Anfänge der rheinischen Christenheit reichen ihre Chroniken oft zurück. Demnächst soll es St. Martin in Borschemich treffen und Heilig Kreuz in Keyenberg ("urspr. 1schiffiger spätrom. Bau, wohl E. 11. Jh.", notiert der Dehio). Und auch der sogenannte Dom von Immerath wird bald gesprengt, ein prachtvolles neoromanisches Gotteshaus, errichtet Ende des 19. Jahrhunderts nach den Plänen des Kölner Architekten Erasmus Schüller. Ach, noch grüßen die beiden hohen Türme über die grünen und goldenen Felder weit ins Land hinein!

Es darf nicht verschwiegen sein, dass der Bischof von Aachen sich vor einigen Jahren einmal zum frommen Scheine ein wenig geräuspert hat: "Ökologisch und sozial unverträglich" sei die Verheerung. Doch, wie es im Faust geschrieben steht: "Die Kirche segnet den, der ihr zu Diensten fährt." Rheinbraun zahlte, und die Kirche nahm und segnete.

So soll es sein und bleiben. Oder wie der CDU-Mann Dirk Toepffer aus Hannover, stellvertretender Fraktionsvorsitzender im dortigen Landtag, es im NDR-Kirchenfunk so wunderbar formuliert hat: Die Enzyklika des heiligen Franz sei eben "sehr, sehr südamerikanisch geprägt" und "auf das, was wir hier im Wirtschaftsraum Europa erleben, nicht übertragbar".