Astronaut Scott Kelly sah von ganz oben zu. "Space is hard", twitterte er, nachdem die Versorgungsrakete am vergangenen Sonntag explodiert war – "Raumfahrt ist hart". Das stimmt sicher, ist aber nur die halbe Story. Denn besonders hart wird Raumfahrt, wenn sie auf Vielfalt und Wettbewerb getrimmt wird.

Das zeigt die aktuelle Unfallquote. Vier Arten von Raumfahrzeugen können Nachschub zur Internationalen Raumstation (ISS) bringen. Bei dreien davon hat es in den vergangenen Monaten Unfälle gegeben. Jetzt traf es eine Falcon-Rakete der Firma SpaceX mit der Kapsel Dragon an der Spitze. Ende Oktober war eine Antares-Rakete des Betreibers Orbital ATK verunglückt, sie sollte den Raumtransporter Cygnus zur Raumstation befördern. Und erst im April verglühte ein russischer Transporter über dem Pazifik.

Akute Sorgen um die ISS-Besatzung muss man sich vorerst nicht machen. An Bord der Station befinde sich noch genug Proviant für ein gutes Vierteljahr, erklärte die US-Weltraumbehörde Nasa. Schon für Freitag dieser Woche ist der nächste Versorgungsflug eines russischen Progress-Transporters geplant. Daumendrücken also für Kelly und seine beiden Kollegen im Orbit. Dennoch fragt man sich: Haben wir ein Transportproblem zum höchstgelegenen Außenposten der Menschheit?

Beim Weg zur ISS muss man unterscheiden zwischen Lieferwagen und Taxen. Die Unfälle der letzten Monate betreffen ausschließlich die Lieferwagen: unbemannte Gespanne aus Trägerrakete und Raumkapsel, die mit Nahrung, Gerät und Experimentiermaterial losgeschickt werden.

Mit Abstand am häufigsten eingesetzt wurde bislang der russische Lieferwagen. Etwa 80 unbemannte Versorgungsflüge erreichten seit 2000 die Raumstation, drei Viertel davon entfallen auf das Gespann aus Sojus-Rakete und Progress-Transporter. Die Russen halten den ISS-Betrieb aufrecht – wenngleich mit finanzieller Unterstützung der Partner. Und die russische Erfolgsquote ist gut: Der Unfall vom Frühjahr ist erst der zweite Verlust eines solchen Gespanns.

Weil aber der Betrieb einer Raumstation ein ebenso teures wie kompliziertes Unterfangen ist, auch diplomatisch, verließ man sich nie auf einen einzigen Lieferweg. So entwickelten Japaner und Europäer Transportkapseln, mit denen sie einen Teil ihres Milliardenanteils am ISS-Budget beitrugen: Unfallfrei flogen fünf europäische Raumtransporter und bislang vier japanische.

Für Schlagzeilen sorgen indessen die beiden anderen Lieferwagen in den Erdorbit – auch weil sie von privaten US-Firmen stammen und für mehr Privatwirtschaft in der Staatsveranstaltung Raumfahrt stehen. Das begann schon nach der Jahrtausendwende, als die Nasa Firmen mit hoch dotierten Entwicklerwettbewerben lockte. Die Raumfahrtbehörde selbst gab damals nur ein Ziel vor (zum Beispiel: Lieferung von Nachschub zur ISS). Wem ein Demo-Flug gelang, der durfte auf lukrative Aufträge hoffen. Das Risiko lag also bei den Unternehmen. Und auch für den laufenden Betrieb erhofft sich die Nasa deutlich niedrigere Kosten. So fliegen SpaceX und Orbital ATK inzwischen als Subunternehmer der Nasa, bislang allerdings noch selten: Erst sieben Mal dockte eine Dragon- und drei Mal eine Cygnus-Kapsel an der Raumstation an.

Gleich zwei Fehlschläge in nur zehn Missionen zeigen allerdings den Preis der neuen Strategie: mehr Wettbewerb, mehr Vielfalt, mehr Risiko. Die unterschiedlichen Entwicklerteams machen Fehler, aus denen sie lernen müssen. Besonders einleuchtend ist das bei SpaceX, der Firma des Milliardärs Elon Musk. Ihre Falcon-9-Rakete soll wieder landen können, damit die Antriebsaggregate wiederverwendet werden können. Das entspricht der Kostenlogik moderner All-Spediteure, erhöht aber auch die Anforderung. Und funktioniert einfach noch nicht.

Trotzdem ist SpaceX schon für einen weiteren Transportjob Spediteur der Nasa: Im Herbst letzten Jahres erhielt der Betreiber den 2,6-Milliarden-Dollar-Zuschlag für bemannte Flüge zur ISS vom Jahr 2017 an. Falcon und Dragon werden gerade von Lieferwagen zu Taxen aufgerüstet. Denn im Personenverkehr vermisst die Nasa derzeit schmerzhaft eine Wahlmöglichkeit: Der einzige Weg führt bislang über den russischen Weltraumbahnhof Baikonur, seit die Amerikaner im Jahr 2011 ihre Space Shuttles eingemottet hatten (ZEIT Nr. 11/10).

Ausgerechnet die am Sonntag explodierte Falcon hatte ein Bauteil an Bord, das privaten Betreibern künftig das Andocken an die ISS erleichtern sollte. Space is hard.

