Tee mit Saddam Hussein

"Smell the jasmin and taste the olives", begrüßt die SMS seines Netzbetreibers Fredy Gareis im Westjordanland. Dafür bleibt auf der ansteigenden Straße nach Nablus freilich wenig Zeit, da zwar ausnahmsweise nicht der Nahostkonflikt, dafür aber schlingernde Lastwagen und wild überholende Minibusse das Leben bedrohen.



Der ehemalige Nahostkorrespondent ist mit einem Fahrrad – für 90 Euro bei eBay ersteigert – vier Monate lang unterwegs von Tel Aviv nach Berlin. Auf der 5.000 Kilometer langen Route macht der Enddreißiger oft genug Pause, um die Bewohner der aktuellen und ehemaliger Konfliktregionen im Nahen Osten oder auf dem Balkan nach ihren Geschichten zu fragen. Er trifft den schwulen Faris in Ramallah und trinkt in Jordanien Tee mit einem aufgedrehten Obsthändler namens Saddam Hussein. Er wird von israelischen Soldaten angeschnauzt, hört in Bosnien Witze über Slowenen und in Slowenien solche über Montenegriner. Ein Roadmovie mit Einblicken in die jüngste Vergangenheit.



Fredy Gareis: "Tel Aviv–Berlin. Geschichten von tausendundeiner Straße"; Malik Verlag, München 2014; 285 S., 19,99 €

Seit elf Jahren auf Achse

Es gibt Menschen, für die bedeutet Reisen, dass sie in den Flieger steigen und einige Zeit am Strand liegen. Und dann gibt es Leute wie Laura Pattara. Für sie ist Reisen ein Gegenmittel, das "Ignoranz und Bigotterie" heile. Wenn man es ausreichend lange tut. Seit 2004 ist die Australierin pausenlos und auf dem Landweg auf Weltreise.



Ausgerechnet wenn Pattara Argumente auftürmt, warum Reisen viel besser sei als Zuhausebleiben, wird ihr Buch langatmig. Aber wenn sie aus ihren Erfahrungen schöpft, folgt man gebannt den Tipps: Augen auf bei der Wahl der Reisegefährten, von Zufallsbekanntschaften geht oft die größte Gefahr aus. Langsamer reisen, je älter man wird, damit man unterwegs nicht ausbrennt. Malariamedikamente erst vor Ort kaufen. Im dritten Jahr erlebte Pattara, wie viele Langzeitreisende, einen Koller. "Das war der Zeitpunkt, an dem meine Reise zu mir selbst zu Ende ging und ich stattdessen begann, die Welt wirklich zu genießen", schreibt sie. Spätestens dann kommt auch beim Leser die Lust, selbst wieder die Tasche zu packen – und sei es nur für einen Badeurlaub in sicheren Gefilden.



Laura Pattara: "Pocketguide für Globetrotter"; Delius Klasing Verlag, Bielefeld 2014; 240 S., 16,90 €