DIE ZEIT: Herr Antweiler, hatten Sie mal das Bedürfnis, sich auf Reisen vor einer Sehenswürdigkeit zu entkleiden?

Christoph Antweiler: Vor Sehenswürdigkeiten nicht, aber in freier Landschaft könnte ich mir das schon vorstellen. Wenn kein Mensch in Sicht ist.

ZEIT: Viele junge Reisende reißen sich inzwischen auch vor Baudenkmälern die Kleider vom Leib. Fotos mit nackten Touristen vor der kambodschanischen Tempelanlage Angkor Wat oder der peruanischen Inkastätte Machu Picchu kursieren im Netz. Als Ethnologe haben Sie sicher eine Erklärung dafür.

Antweiler: Ich könnte mir vorstellen, dass es darum geht, zwischen zwei Lebensabschnitten – etwa Abitur und Studium – einen markanten Punkt zu setzen. Eine Handlung zu vollziehen, die mit Mut und Risiko zusammenhängt. Wir Ethnologen nennen das rites de passage, Übergangsriten. So ein Ritus ist dazu da, das Individuum in die nächste Lebensphase zu transportieren, vom Jugendlichen zum Erwachsenen. Das ist so etwas wie die Konfirmation.

ZEIT: Mit dem Unterschied, dass die Konfirmation im Familienkreis gefeiert wird, die Nacktfotos aber für die Welt bestimmt sind. Bei Facebook gibt es eigene Seiten dafür: "Naked at Monuments".

Antweiler: Übergangsriten werden immer auch vor einer gewissen Öffentlichkeit zelebriert. Das Bedürfnis, private Dinge auszubreiten, scheint im Internetzeitalter allerdings enorm zugenommen zu haben.

ZEIT: Und es scheint Menschen zu respektlosen Handlungen zu provozieren. Zuletzt wurden vier Touristen festgenommen, die sich ohne Kleidung auf dem heiligen Berg Kinabalu in Malaysia fotografiert haben. Wenige Tage später hatte ein Erdbeben in der Nähe des Bergs 18 Kletterer in den Tod gerissen, ein Minister stellte einen Zusammenhang her.

Antweiler: Gut, solche Zusammenhänge werden gern mal hergestellt. Das funktioniert dann auch in den Medien gut. Ob der Minister das selbst glaubt, steht auf einem anderen Blatt. Dass sie sich in einem islamischen Land ausgezogen haben, wo nackte Auftritte besonders provozierend wirken, war natürlich extrem unsensibel. Ich glaube allerdings nicht, dass diese Leute unbedingt ein Tabu brechen oder religiöse Gefühle verletzen wollten. Sie waren vermutlich nur gedankenlos und wollten sich beweisen. Wobei man allerdings einmal festhalten muss, dass so ein Verhalten in fast allen Ländern der Welt auf scharfe Reaktionen stoßen würde.

ZEIT: Früher, als Fernreisen noch das Privileg weniger Menschen waren, reichte es, sich vor einem landestypischen Motiv ablichten zu lassen. Heute muss man offenbar eine krassere Performance bieten.

Antweiler: Tourismus ist ein Mittel zur Selbstdarstellung. Da geht es meist nicht nur darum, irgendwo hinzureisen, sondern darum, dass man hinterher davon erzählt, was man Abenteuerliches erlebt hat. Viele Traveller nutzen ihre Reisen heute sogar als Vorbereitung einer Managerkarriere, um in ihrem Lebenslauf zeigen zu können, dass sie auch mit Unvorhersehbarem zurechtkommen.