DIE ZEIT: Frau Hagen, was hat sich für Sie zuletzt verändert?

Beate Hagen: Ich bin kürzlich nach Kopenhagen gefahren, weil ich etwas aufarbeiten wollte: die Geschichte der Firma, für die ich in den achtziger Jahren gearbeitet habe.

ZEIT: Was für eine Firma war das?

Hagen: Jauerfood, ein dänischer Versandhandel. Wir haben Geschenke in die DDR vermittelt. Bei uns konnten Bürger der Bundesrepublik Produkte bestellen, die dann ihre Freunde oder Verwandten im Osten bekamen. Es gab einen Katalog, der hieß "Geschenke in die DDR" – darin wurde alles angeboten, was man sich nur denken kann: von der Schokolade bis zum Fertigteilhaus. Wir bei Jauerfood nahmen die Bestellungen und Überweisungen entgegen und leiteten beides an die Firma Genex in der DDR weiter, die dann die Produkte auslieferte.

ZEIT: Die Produkte kamen nicht aus dem Westen?

Hagen: Es waren zwar einige West-Produkte dabei, aber die meisten kamen aus dem Osten. Unser Partner war Genex, ein DDR-Staatsbetrieb.

ZEIT: Genex gehörte zum Reich des DDR-Devisenbeschaffers Alexander Schalck-Golodkowski.

Hagen: Ja, so kam die DDR an einen Großteil des Geldes. Die SED forcierte diesen Versandhandel regelrecht, weil sie so Devisen einnahm. Die Produkte mussten ja mit D-Mark bezahlt werden.

ZEIT: Wie kamen Sie an den Job bei Jauerfood?

Hagen: Jauerfood suchte jemanden, der Geschäftsbriefe in deutscher Sprache schreibt. Ich bin 1952 in Hamburg geboren, lebte damals in Kopenhagen und bekam die Zusage.

ZEIT: Was genau hofften Sie zu erfahren, als Sie nun nach Kopenhagen fuhren?

Hagen: Jauerfood war ein dänisches Privatunternehmen. Ich wollte wissen: Wie stark hat es sich einst den Vorgaben der SED gebeugt? Und wie geht es den ehemaligen Mitarbeitern, meinen alten Kollegen – bereuen sie es inzwischen, bei diesen Devisenbeschaffungsgeschäften mitgemacht zu haben?

ZEIT: Und, haben Sie schon etwas herausgefunden?

Hagen: Ich habe einen ehemaligen leitenden Mitarbeiter der Firma treffen können. Er erzählte mir von einem SED-Mann, dem früheren Generaldirektor der Firma Genex. Das muss ein bei vielen gefürchteter, recht cholerischer Chef gewesen sein, der auch die Regeln festlegte, an die sich Jauerfood zu halten hatte. So war es uns zum Beispiel nicht erlaubt, Kontakte zu DDR-Bürgern zu pflegen.

ZEIT: Haben Sie sich daran gehalten?

Hagen: Wir mussten. Ich zum Beispiel war bei Jauerfood zuständig für die Kommunikation mit den Kunden, und eines Tages bekam ich Post von einer Frau aus der DDR. Sie schrieb, dass ihre Mutter gestorben sei und sie unbedingt die Grabinschrift mit Blattgold auskleiden wolle, es aber kein Blattgold in der DDR gebe. Ich konnte ihr nicht helfen. Zum einen hatten wir kein Blattgold im Angebot, zum anderen durften wir keine Geschäfte mit DDR-Bürgern abschließen – es sei denn, sie verfügten über ein D-Mark-Konto in der Bundesrepublik.

ZEIT: Warum, konkret, sollten DDR-Bürger mit Ihnen nicht sprechen dürfen?

Hagen: Weil wir Produkte im Angebot hatten, die man in der DDR schlecht bekam. Wir boten an, was es eigentlich nicht gab. Autos waren am beliebtesten. Wenn Sie über uns einen Trabant bestellten, war der binnen weniger Monate da. Bestellten Sie einen in der DDR, mussten Sie jahrelang warten. So wurde im Osten eine Zweiklassengesellschaft geschaffen, sie teilte sich in jene, die an Devisen herankamen, und in jene, die keine Devisen hatten. Wie Sie wissen, gab es im Osten auch Intershop-Läden, in denen durfte nur mit West-Geld bezahlt werden. Dennoch wollte die DDR-Führung das Ausmaß dieses zweiten Marktes verschleiern. Westdeutsche durften Genex-Kataloge nicht in die DDR mitbringen. Bei Grenzkontrollen wurden die Kataloge eingezogen. DDR-Bürger sollten sie nicht sehen.

ZEIT: Warum arbeitete die SED ausgerechnet mit einem dänischen Unternehmen zusammen?

Hagen: Der Zahlungsverkehr zwischen beiden deutschen Staaten war gesetzlich eingeschränkt, es musste also ein ausländisches Unternehmen sein. In Kopenhagen hatte der Gründer von Jauerfood, Gunnar Jauer, schon kurz nach der deutschen Teilung angefangen, sogenannte Carepakete an die DDR zu vermitteln. Später erst kam die SED auf die Idee, das Gleiche zu tun. So arbeiteten Genex, das DDR-Unternehmen, und Jauerfood zusammen. Jauerfood bekam zwischen vier und acht Prozent Provision pro Bestellung.