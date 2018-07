DIE ZEIT:Österreich wird wirtschaftspolitisch immer mal wieder als Griechenland der Alpen bezeichnet. Ist der Vergleich zulässig?

Margit Schratzenstaller: Nein, er ist vor allem nicht zielführend. Es werden zwei Dinge miteinander verglichen, die nicht vergleichbar sind. Österreich ist eines der reichsten Länder der EU, und Griechenland liegt weit unter dem Durchschnitt. Österreichs Leistungsbilanz ist positiv, in Griechenland ist sie sehr negativ.

ZEIT: Trotzdem wird der Vergleich bemüht.

Schratzenstaller: Und er beinhaltet eine Dramatisierung, die nicht angebracht ist und nur weiter auf die ohnehin nicht besonders gute Stimmung schlägt. Und die Stimmung ist im Moment eines der größten Probleme und um einiges schlechter als die tatsächliche Lage. Der Vergleich erschwert eine sachliche Analyse und verdeckt die wahren Probleme. Österreich steht, sowohl was die Verschuldung vor und seit Beginn der Krise, aber auch was die Realwirtschaft betrifft, weitaus besser da als Griechenland. Das ist allerdings auch kein Grund, sich zurückzulehnen und zu sagen, es sei eh alles super, das ist es nämlich nicht.

ZEIT: Im Wirtschaftsbericht, der vergangene Woche vom Wirtschaftsministerium vorgestellt wurde, ist zu lesen, die Talsohle der Krise sei durchschritten. Sehen Sie das auch so?

Schratzenstaller: Das muss man differenziert sehen. Für Österreich stimmt es insofern schon länger, weil das Vorkrisenniveau der Wirtschaftsleistung bereits 2011 wieder erreicht worden ist. Das Wachstum des Landes war lange Zeit auch über dem europäischen Durchschnitt. 2014 war das erste Jahr, in dem das Wachstum langsamer war. Daher kommen die Diskussionen darüber, dass der Wachstumsvorsprung gegenüber Europa weggeschmolzen ist, und die Frage, was sich dagegen tun lässt. Trotzdem: Österreich erholte sich rascher von der Krise als andere.

ZEIT: Wenn Ökonomen mit Blick auf ihre Zahlenreihen von einer Erholung sprechen und gleichzeitig so viele Menschen wie noch nie ohne Arbeit dastehen, dann klingt das ein wenig zynisch.

Margit Schratzenstaller ist Ökonomin am Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) in Wien.

Schratzenstaller: Das ist einer der Gründe, warum man die Erholung differenziert sehen muss und wo sich die Talsohle relativiert. Seit den 1950ern war die Arbeitslosigkeit nicht mehr so hoch wie heute. Das ist eine Folge des niedrigen Wachstums. Wenn die Wirtschaft zwar wächst, aber mit Wachstumsraten unter zwei Prozent, dann wird die Arbeitslosigkeit nicht beseitigt. Es gibt demnach echten Handlungsbedarf. Auch wenn im EU-Vergleich die Jugendarbeitslosigkeit zwar relativ niedrig ist, ist sie doch mit zehn Prozent hoch.

ZEIT: Österreich spielte stets in einer internationalen Topliga, und nun freuen wir uns, wenn wir im Durchschnitt nicht die Schlechtesten sind?

Schratzenstaller: Wir sollten uns tatsächlich mit den Besten vergleichen, und das sind vielfach die nordischen Länder. Im Gegensatz zu diesen scheint sich Österreich auf den Erfolgen der Vergangenheit auszuruhen. Dabei würde es in diversen Bereichen tiefgreifende Reformen benötigen. Es brauchte eine Strategie zur Stärkung der qualitativen Wettbewerbsfähigkeit, die auf Innovationen, Bildung, ökologischen Ambitionen, einer aktivierenden Sozialpolitik und auf der Gleichstellung von Männern und Frauen basiert. Zentral ist der Bildungsbereich. In Österreich ist die Bildungsvererbung hoch und die soziale Mobilität begrenzt. Das beginnt im frühkindlichen Alter. Es kommt hier erst sehr langsam an, dass Betreuungseinrichtungen für Kleinkinder nicht nur eine Voraussetzung dafür sind, dass Familie und Beruf vereinbart werden können, sondern, dass sie auch Bildungseinrichtungen sind. In deren Qualität muss stärker investiert werden, das ist eine Voraussetzung dafür, dass die soziale Selektivität aufgebrochen wird. Wenn die Kinder in die Schule einsteigen, ist vieles bereits irreversibel und zu spät.