Vier Mal forderte das Stimmvolk einen härteren Umgang mit Gewalttätern. Vier Mal wurden in den letzten elf Jahren Volksinitiativen angenommen, die mehr Sicherheit, weniger Gnade wollten – und kein Pardon kannten.

Doch die Schwierigkeiten begannen, als die Wahlfeiern verklungen waren. Also mit der Umsetzung.

Nicht nur bei der Verwahrungsinitiative von Anita Chaaban. Sie wurde 2004 angenommen. Politiker und Rechtsexperten warnten damals davor, dass der neue Verfassungsartikel die Richter und Staatsangestellte vor heikle Entscheide stellen würde. Vor die Frage nämlich: Soll das grundlegende Rechtsprinzip der Verhältnismäßigkeit für alle gelten – also auch für Verbrecher?

Während sich eine Mehrheit der Schweizer "extrem gefährliche Sexual- und Gewaltstraftäter" für immer hinter Gitter wünscht, halten sich die Richter mit der drastischen Strafe zurück. Sie sprachen in sieben Jahren lediglich fünf lebenslange Verwahrungen aus. Rechtskräftig ist davon nur eine.

Mehr Repression wollte das Volk auch im November 2008, als es Christine Bussats Initiative für die Unverjährbarkeit pornografischer Straftaten an Kindern zustimmte. Das Gesetz trat Anfang Anfang 2013 in Kraft. Straftaten wie sexuelle Handlungen mit Kindern, sexuelle Nötigung, Vergewaltigung oder Schändung, die an Kindern unter zwölf Jahren begangenen werden, verjähren seither nicht mehr.

So können Opfer auch Jahrzehnte nach der Tat noch Anzeige erstatten. Ob und wie oft sie das tun, ist jedoch unklar. Experten sprechen von Einzelfällen.

Für einen besonders krassen Fall kam die Unverjährbarkeits-Initiative zu spät. Für den Berner Sozialtherapeuten, der über hundert, teilweise schwer behinderte, Kinder und Jugendliche jahrelang sexuell missbraucht hatte. Er konnte nur für einen kleinen Teil seiner Delikte bestraft werden. Denn der neue Artikel gilt nur für Taten, die am Abstimmungssonntag noch nicht verjährt waren. Auch auf eine lebenslange Verwahrung hat das Gericht im Berner Fall verzichtet: Es sei nicht ausgeschlossen, dass der Mann therapierbar sei, befand eine Gutachterin.

Im Fall einer jungen Frau, die ihren Vater wegen sexuellen Missbrauchs anzeigte, griff der neue Artikel ebenfalls nicht. Das Verfahren wurde 2010 eingestellt. Und obwohl die Taten bei der Abstimmung noch nicht verjährt waren, entschied das Bundesgericht, dass der Prozess nicht wieder aufgenommen wird.

Die Aktivistin Christine Bussat war über die laxe Umsetzung ihrer Verjährungsinitiative empört. 2009 lancierte sie ihr nächstes Volksbegehren: Pädophile sollen nicht mehr mit Kindern arbeiten dürfen. Nie mehr. 2014 nahmen 65,5 Prozent der Stimmbürger die Initiative an. Obwohl das Parlament bereits einem strengeren Gesetz zugestimmt hatte.

Aber auch bei der Pädophileninitiative harzt es in der Praxis. Besonders heikel ist ein Punkt: die Jugendliebe. Soll ein 19-Jähriger, der mit einer 15-Jährigen eine Beziehung hat, nie mehr als Lehrer oder Fußballtrainer arbeiten dürfen? Der Bundesrat versucht nun, das Problem mit einer Ausnahmebestimmung im Gesetz zu umgehen. Der Ärger mit der Initiantin ist programmiert.

Noch größere Schwierigkeiten beschert dem Bundesrat aber die SVP-Ausschaffungsinitiative. Sie wurde 2010 angenommen. Das rechtspopulistische "Kriminelle Ausländer raus!"-Begehren birgt nicht nur strafrechtliche, sonder auch europapolitische Fallstricke. Denn die neue Bestimmung verlangt: Ein Ausländer, der jemanden umbringt, ausraubt oder vergewaltigt, muss das Land verlassen. Punkt. Ein Automatismus, der dem Freizügigkeitsabkommen zwischen der Schweiz und der EU widerspricht.

Noch ist offen, ob das entsprechende Gesetz, tatsächlich umgesetzt wird. Die Referendumsfrist läuft noch. Die Verhandlungen mit Brüssel auch.