Im Nachhinein scheint schon das erste Bild alles zu enthalten. Ein Teenager-Geburtstag irgendwo im Norden Londons, die Runde hat sich im Lauf des Abends stark gelichtet. Wer jetzt noch dabei ist, hängt erschöpft auf einem Treppenabsatz und redet den Unsinn, den man so redet, wenn man sich nach allen Regeln der Kunst die Kante gegeben hat – bis ein dunkelhaariges Mädchen aus der Gruppe hervortritt und mit von Marilyn Monroe geborgtem Schlafzimmertimbre Happy Birthday zum Besten gibt. Ein unschuldiges Geburtstagsständchen ist das nicht. Hier findet gerade jemand zur Rolle seines Lebens.

Dass Amy Winehouse der Star wurde, von dem sie geträumt hat, weiß inzwischen jedes Kind. Vom Schicksal des armen Kurt Cobain einmal abgesehen, ist keine Geschichte in den letzten Jahren so gründlich und über die Grenze des Appetitlichen hinaus wiedergekäut worden wie die Story vom Londoner Vorstadtgirl, das sich ins Rampenlicht hinaufwünscht, wo es eine Saison lang glänzt, um dann ebenso elend wie öffentlichkeitswirksam vor die Hunde zu gehen. Wenn ein Film damit wirbt, einen "Blick hinter die Kulissen" zu riskieren, möchte man schon müde abwinken. Zum Glück kommt es in diesem Fall anders.

Kein mythologisches Raunen, keine Küchenpsychologie, kein allwissender Erzähler, der das Geschehen aus dem Off kommentiert – statt den Kadaver noch einmal auszuweiden, verlässt sich Regisseur Asif Kapadia ganz aufs Zeigen. 1.500 Stunden Archivmaterial hat er für seine schlicht Amy genannte Dokumentation ausgewertet, darunter unveröffentlichte Fotos, Stimmen von Anrufbeantwortern, verwackelte Privataufnahmen, die er mal nüchtern, mal mithilfe suggestiver Schnitte zum Sprechen bringt. Dass die Rechnung aufgeht, ist jedoch nicht allein Kapadias Montagegeschick zu verdanken, es liegt am Material selbst. Amy Winehouse wusste, wie sie gesehen werden wollte. Lange bevor sie vom Ruhm heimgesucht wurde, hat sie an ihrem Bild für die Nachwelt mitgestrickt.

Es ist ein Leben vor und mit der Kamera, das hier zur Besichtigung freigegeben wird: Amy auf Kneipentour, Amy im Kreise ziemlich bester Freundinnen, Amy unterwegs mit Nick Shymansky, ihrem ersten Manager. Nicht zu vergessen Blake Fielder-Civil, ein Nichtsnutz allererster Güte: Ihm ist es zu verdanken, dass die nassforsche, aber stets auf Bestätigung angewiesene Amy Bekanntschaft mit harten Drogen machte. Im Lauf der knapp zweieinhalb Stunden, die der Film dauert, kommt ein beachtliches Personal zusammen, und jeder steuert seine eigene, durchaus befangene Sichtweise bei. Doch egal, wo wir gerade Station machen, ob im Pub oder auf einer Party, jedes Mal hat Amy eine Pose für uns parat, ein Rollenspiel, einen Augenaufschlag, den sie zu Hause vor dem Spiegel geübt hat.

Kapadia und sein Rechercheteam profitieren von dem Umstand, dass die Bildproduktion nach der Jahrhundertwende in die Hände von Laien gefallen ist: Irgendwo blitzt immer ein Objektiv auf, irgendjemand hat immer schon draufgehalten, man knipst sich selbst, und man knipst sich gegenseitig – Selfies als Option auf alles, was da noch kommen mag. Aber auch später, als ein Teil der Image-Herstellung in professionelle Hände zurückwandert, wirkt der aufstrebende Star tüchtig mit. Jetzt sehen wir Amy, wie sie von Terry Richardson abgelichtet wird, ein sogenanntes Shooting, das in intimste Körperregionen vordringt, doch noch in dieser Zurichtung ist Amy Winehouse zugleich Objekt und Komplizin des Vorgangs. "What is it like to be shot by Terry Richardson?", wird sie vor laufender Kamera gefragt. Zur Antwort zeigt sie ihren nackten Bauch, in den sie eine Liebesbotschaft eingeritzt hat.

Erst im letzten Drittel ihrer Karriere gerät die labile Balance aus dem Lot. "Feeding frenzy" – Fresswahn – nennt Nick Shymansky die Gier nach immer neuen, noch drastischeren Bildern. Und tatsächlich hat die Konsequenz, mit der eine zum Heer angewachsene Paparazzi-Meute ihr Werk verrichtet, etwas Kannibalistisches. An der Grenze des Erträglichen die Szene, in der eine bewusstlose Amy Winehouse vom Sofa weg in ein Taxi verfrachtet und per Privatjet zum Konzert geflogen wird: The show must go on! In solchen Momenten ist Amy mehr als ein dokumentarisches Biopicture, der Film spiegelt uns unseren eigenen Voyeurismus zurück.

Kapadia, der bereits 2010 eine viel beachtete Studie über den Rennfahrer Ayrton Senna vorgelegt hat, liefert Anschauungsmaterial, die Antworten liegen im Auge des Betrachters. Mal rückt die Familie ins Sichtfeld, mal das unheilvolle Treiben der Entourage, öfter blicken wir erschrocken in die stumpfe Mechanik einer Medienmaschine, die in ihrem Bestreben, Privates öffentlich zu machen, jeden Kollateralschaden billigend in Kauf nimmt. Vieles spricht aber auch dafür, dass die Frau, die wir als Amy Winehouse kennen, eine Gefangene ihres eigenen Skripts war. Nichts liebt das Publikum mehr als fallende Helden. Als letzte Tragödin in einem Käfig voller Narren hat sie ihre Rolle zu Ende gespielt.