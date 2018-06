DIE ZEIT: Herr Mansour, muslimische Jugendliche in Deutschland beschimpfen Lehrer, weil sie Juden sind, vergangenen Samstag nahmen wieder viele an antijüdischen Demonstrationen in Berlin teil. Was geht da vor?

Ahmad Mansour:Antisemitismus in Deutschland ist herkunftsübergreifend, aber: Der Hass auf Juden ist in unseren muslimischen Gemeinschaften weiter verbreitet, als viele wahrhaben wollen. Gerade unter Jugendlichen hat er eine Dimension erreicht, die Angst macht.

ZEIT: Woher rührt dieser Hass?

Mansour: Viele Jugendliche sind anfällig für Verschwörungstheorien, die in den Sozialen Netzwerken kursieren. Dort wird etwa behauptet, der IS sei vom jüdischen Geheimdienst gegründet worden, um den Islam als böse darzustellen. Es gibt auch Islamisten, die das Feindbild Jude verbreiten. Dazu kommt die einseitige Betrachtung des Nahostkonflikts. Aus Unwissenheit heraus nehmen ihn viele schwarz-weiß wahr: Juden sind immer die Täter, Palästinenser immer die Opfer.

ZEIT: Was kann die Schule dagegen tun?

Mansour: Es gibt noch zu wenige Lehrer, die mit ihren Schülern differenziert über den Nahostkonflikt diskutieren können. Viele sind engagiert, aber es fehlt ihnen an Wissen. Es braucht eine ständige Weiterbildung. Die Lehrpläne müssen angepasst werden. Einmal pro Woche sollte es die Möglichkeit geben, über Themen wie den Nahostkonflikt und den IS zu sprechen, dafür müssen Lehrmaterialien entwickelt werden.

ZEIT: Welchen Beitrag können muslimische Verbände leisten?

Mansour: Die müssten das Problem erst einmal wahrnehmen: Ich habe oft von Verbandsvertretern zu hören bekommen: Antisemitismus unter deutschen Muslimen gibt es nicht. Natürlich machen einzelne Gemeinden oder Imame eine gute Präventionsarbeit. Aber es sollten mehr sein. Der Glaube, mit ein paar Mahnwachen das Problem zu lösen, ist ein Armutszeugnis – von den Verbänden wie der Politik.

ZEIT: Es gibt viele außerschulische Präventionsprojekte. Greifen die nicht?

Ahmad Mansour ist arabischer Israeli. Der Psychologe lebt in Berlin und arbeitet für Projekte gegen Extremismus.

Mansour: Es gibt gute Projekte. Viele aber erreichen die Jugendlichen nicht. Es genügt nicht, zu sagen, die Religionen haben viel gemeinsam, wir müssen uns alle lieb haben. Man muss das heiße Eisen anfassen und auf die Meinungen der Jugendlichen eingehen, sie erst aushalten und dann dagegenhalten, andere Perspektiven zeigen.

ZEIT: Sie sagen von sich selbst: Ich war einst antisemitisch und Islamist. Wie kam das?

Mansour: Ich bin aufgewachsen in einem arabischen Dorf nahe Tel Aviv. Ich war 13 Jahre alt, schüchtern, als mich ein fundamentalistischer Imam in seinen Bann schlug. Ich fand Freunde in dieser Szene, sie vermittelten mir das Gefühl, zu Auserkorenen zu gehören. Ich hatte jetzt eine Aufgabe und Orientierung in meinem Alltag. Es gab einen sehr großen Zusammenhalt in der Gruppe.

ZEIT: Wie haben Sie herausgefunden?

Mansour: Als ich in Tel Aviv anfing zu studieren, stellte ich fest, dass die Juden überhaupt nicht dem Bild entsprachen, das mir als Kind und Jugendlicher eingetrichtert wurde. Es waren Menschen, die mir halfen, die Freunde wurden. Aufgrund dieser Erfahrung habe ich die islamistische Ideologie über Bord geworfen.