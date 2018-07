Endlich kommt Schwung in die leidige Urheberrechtsdebatte. Das Zauberwort lautet "Panoramasteuer". Der Begriff war dem unbedarften Hobbyfotografen bislang unbekannt. Er wurde in einer Debatte im EU-Parlament geprägt, als darüber diskutiert wurde, warum in einigen Ländern bei gewissen Urlaubsfotos Geld zu entrichten ist. Beispielsweise wäre bei einem Schnappschuss mit den Liebsten vor dem Kolosseum in Rom eine Abgabe an die Urheber des Bauwerks zu berappen.



In diesem Fall etwas schwierig, da der Bauherr, Kaiser Vespasian, längst nicht mehr unter uns weilt und auch die Erben des ausführenden Architekten, vermutlich griechische Ingenieure, sich heute nicht mehr eruieren lassen. Kompliziert wird die Angelegenheit allerdings dadurch, dass im Falle einer Kolosseums-Abgabe Restitutionsansprüche geltend gemacht werden können: Finanziert wurde die Arena nämlich mit Geldern, die aus der Plünderung des Jerusalemer Tempelschatzes stammten. Als Rechtsnachfolger käme daher viel eher Israel als Italien oder Griechenland infrage. Klingt knifflig, wird sich aber auf dem Rechtsweg sicher in zehn bis fünfzehn Jahren ganz locker lösen lassen.



Das Ganze ist allerdings mehr Chance als Kuriosum. Vielleicht ist eine Lichtbildsteuer tatsächlich die letzte Möglichkeit, Griechenland vor der Pleite zu retten? Jedes Foto vor der Akropolis mit 50 Cent Solidarbeitrag zu belegen scheint fair. Auch der beliebte Brauch, sich auf griechischen Fähren fotografieren zu lassen, darf künftig nicht kostenfrei sein. Zehn Cent für die Gattin an der Reling sind wohlfeil und ersparen es der diskriminierten Gilde der Reeder, künftig unter erbarmungsloser Steuerlast ächzen zu müssen.



In letzter Konsequenz sollten aber auch Naturaufnahmen nicht von einer Urheberrechtsabgabe ausgeschlossen bleiben. Keine Strandbilder oder Unterwasserfotos mehr ohne Obolus an Poseidon. Die Rechtsnachfolger des antiken Meeresgottes sitzen natürlich im griechischen Parlament.



Griechisches Essen ist zwar nicht der Renner der internationalen Cuisine, aber auch hier gibt es noch Spielraum. Durch die neueste Manie, sein eigenes Mahl zu fotografieren und ins Netz zu stellen, ist eine Suvlaki-Roaminggebühr das Solidaritätsgebot der Stunde. Nicht zuletzt seien jene Gebiete wie die Medizin erwähnt, die ohne griechische Begriffe nicht auskommen. Jetzt noch ein in Fachausdrucks-Zehent, und Griechenland ist gerettet.