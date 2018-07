Es hat sich viel angestaut in diesen verrückten Wochen, in denen die Menschen in Europa wie gebannt auf den Griechenland-Live-Ticker gestarrt haben, wütend, zornig, fasziniert. Das alles muss jetzt raus, die Anspannung, die Emotionen, und deshalb verschickt Fabio De Masi am Montag um 10.42 Uhr eine Pressemitteilung. "Staatsstreich aus Berlin" steht darüber, und das ist nur der Anfang.

Fabio De Masi, 35, ist Abgeordneter der deutschen Linken im Europaparlament, ein netter, nachdenklicher Typ, aber an diesem Morgen kennt er keine Grenzen. Alexis Tsipras und Angela Merkel sind gerade erst aus Brüssel abgereist, da schreibt De Masi: "Wie Taliban" hätten die deutschen Regierungsvertreter "eine Spur der Verwüstung" durch Europa gezogen; politische Extremisten, die mit "ökonomischen und sozialem Waterboarding" danach trachteten, die griechische Bevölkerung zu "ersticken". "Putsch", "Diktatur" – kein Wort ist ihm zu schrill, und er ist längst nicht der Einzige.

Noch in der Nacht, als in Brüssel um eine Einigung gerungen wurde, bricht im Netz ein Sturm los, der sich unter dem Hashtag #ThisIsACoup entlädt. Der US-Ökonom und Nobelpreisträger Paul Krugman wirft der deutschen Regierung "Rachsucht" vor. László Andor, bis vor Kurzem selbst EU-Kommissar, beklagt "Arroganz, Zynismus und Inkompetenz". Zeichnungen zeigen den deutschen Finanzminister, aufgeknüpft an einem Baum.

Die Einigung zwischen Griechenland und den anderen Euro-Ländern am vergangenen Montag, so vorläufig sie auch ist, hat etwas freigesetzt, das weit hinausgeht über das normale Maß an Kritik und Empörung. Linke Ideologie mischt sich mit anti-deutschem Furor und einer unkontrollierten Wut auf die EU. Aber es sind nicht nur die Linken, und der Furor tobt nicht nur im Netz. Auch im Europäischen Parlament ging es zu wie in einem Tollhaus, als dort, kurz nach dem griechischen Referendum, Alexis Tsipras sprach. Die Abgeordneten jubelten und pfiffen, trampelten und schrien. Und zwar nicht nur die Extremisten, die rechts und links an den Rändern sitzen, sondern auch die Etablierten aus den mittleren Reihen.

Woher kommen diese beispiellosen Emotionen? Und was bedeuten sie für die EU?

Noch nie ist ein Konflikt innerhalb der Union so hart geführt worden wie dieser. Noch nie schien die Möglichkeit, dass es die EU zerreißt, so nah wie in den vergangenen Tagen. Das verstört viele. Freunde wie Gegner wähnen die EU einmal mehr auf dem Weg in den Abgrund. Doch das Gegenteil ist richtig. Die Härte und Entschiedenheit, die die Union gerade lernt, sind ein Fortschritt für die Gemeinschaft, der es genau an diesen Tugenden oft fehlt.

Ein Konflikt eskaliert

Nur scheinbar war am vergangenen Montag in Brüssel vieles so wie immer. Endlose Verhandlungen, eine Einigung im Morgengrauen, kein Grexit. Die EU bleibt zusammen; Frankreich und Deutschland ziehen am Ende an einem Strang; Griechenland bekommt noch mehr Geld, wenn alles gut geht. Und doch ist diesmal alles anders.

Die Kunst der europäischen Politik besteht darin, aus unvereinbaren Positionen einen Kompromiss zu formen. Gegensätze werden normalerweise aufgeweicht und schließlich aufgelöst, in einem mühsamen, meist schwer durchschaubaren Prozess.

Diesmal ist das Gegenteil passiert. Der Konflikt zwischen der Regierung in Athen und den anderen Euro-Ländern ist nicht kleiner geworden, sondern immer größer. Je länger die Diskussionen dauerten, je häufiger die Minister und Regierungschefs nach Brüssel reisen mussten, umso unversöhnlicher saßen sie sich gegenüber. Irgendwann ist die Auseinandersetzung eskaliert. Selten ist ein Regierungschef mit der Aussicht auf sehr viel Geld und dennoch geschlagen aus Brüssel nach Hause gefahren wie Alexis Tsipras.

Der Verrat

Der Beginn der Eskalation lässt sich genau datieren. Sie nahm ihren Anfang am späten Abend des 26. Juni. Vormittags hatten die Staats- und Regierungschefs der EU noch in Brüssel zusammengesessen. Wieder zurück in Athen, greift Alexis Tsipras zum Telefon und informiert Angela Merkel und François Hollande darüber, dass er ein Referendum abhalten wolle. Das Referendum und Tsipras Empfehlung, mit Nein zu stimmen, beides zusammen überschreitet eine rote Linie. Nicht weil die EU undemokratisch wäre, sondern weil die Regierung in Athen ein ohnehin schwieriges Instrument der demokratischen Willensbildung einsetzt, um die Partner, von denen sie Geld will, am Brüsseler Verhandlungstisch unter Druck zu setzen. Ausgerechnet der heutige Finanzminister, Euklid Tsakalatos, spricht das damals offen aus: Das Referendum, sagt er, sei "Teil des Verhandlungsprozesses".