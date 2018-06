Willkommen im Mikado-Wohlfühlhaus! Jürgen Hunke empfängt in seiner vierstöckigen Villa, einem weiß-schwarzen Prachtbau in Harvestehude. Im Eingangsbereich: eine Galerie aus Buddha-Skulpturen, auf dem Büchertisch strahlt Hunke von den Buchtiteln: "Du wirst 60 – und was dann?" und "Wohlfühlen – der Megatrend". Im Untergeschoss sinkt er, passend zur Inneneinrichtung in schwarz-weiß gekleidet, in die roten Polster seiner "Buddha-Lounge". Im Hintergrund dudelt leise asiatische Musik.

DIE ZEIT: Herr Hunke, Sie haben uns geschrieben, Sie seien das Gegenteil eines Mäzens wie Alexander Otto. Wie meinen Sie das?

Jürgen Hunke: Mäzene sind unterschiedlich: Es gibt den Geldgeber. Es gibt den, der nicht nur Geld gibt, sondern sich auch selbst einbringt. Und dann gibt es noch den, der auch Geld gibt, sich aber voll engagiert und ein Projekt zum Erfolg führt.

ZEIT: Und Sie sind Mäzen Nummer ...

Hunke: Drei! Ich gebe Geld, gehe aber voll ins Risiko, mache die Arbeit selber. Beispiel Kammerspiele: Dreimal Konkurs, die Stadt wusste nichts mit dem Haus anzufangen und hätte es am liebsten dichtgemacht. Ich habe übernommen, mit Erfolg.

ZEIT: Ihre größte Leistung?

Hunke: Ich bin stolz darauf, mir treu geblieben zu sein. Dass ich unabhängig bin – nicht nur finanziell, sondern vor allem mental. Ich bin seit 50 Jahren selbstständig. Mit 27 habe ich mein erstes Haus gebaut.

ZEIT: Zu diesem Zeitpunkt hatten Sie mit Ihrem Versicherungsunternehmen doch schon Millionen verdient.

Hunke: Ach, so viel war das gar nicht.

ZEIT: Es hieß, Sie hätten damals Versicherungsprodukte verkauft, die nicht notwendig waren.

Hunke: Bösartige Behauptung. Ich habe mit Erfolg konkurrierende Unternehmen angegriffen. Ich war damals jung und – das gebe ich zu – ziemlich selbstbewusst.

ZEIT: 1999 haben Sie Ihr Versicherungsunternehmen verkauft. Für wie viel Geld eigentlich?

Hunke: Darüber spreche ich nicht. Geld interessiert mich nicht besonders. Aber es war genug, dass ich nicht mehr arbeiten musste.