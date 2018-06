Auf Anhieb habe Hamburg ihm nicht besonders gefallen, schreibt der gebürtige Nürnberger Matthias Kröner: Die Altstadt fand er reizlos, das Rathaus war gerade wegen einer Tagung geschlossen, das Fischrestaurant, in dem er aß, war wenig überzeugend. Dann aber begann Kröner, genauer hinzuschauen. Seither ist er fasziniert von "dieser wilden und schönen Stadt", in der man das Beladen riesiger Pötte vom Elbstrand aus verfolgen, den gespenstischen alten Elbtunnel durchwandern oder die futuristische HafenCity bestaunen kann. In seinem Reiseführer Hamburg skizziert er die Stadtgeschichte, präsentiert Informationen von A wie "Aalsuppe" bis V wie "Veranstaltungen" und schlägt zehn akribisch ausgearbeitete Touren und Ausflüge vor. Die führen teilweise bis an den Rand der Stadt – etwa zur KZ-Gedenkstätte Neuengamme oder zum Wedeler Willkomm-Höft, wo einlaufende Schiffe mit Flagge und Nationalhymne begrüßt werden. Eingestreute Fotografien lockern Texte und Infokästen auf, Detailkarten und ein herausnehmbarer Stadtplan mit Übersichten der Bahn- und Metrobusnetze leisten Orientierungshilfe. Wie gut, dass der Autor den zweiten Blick wagte und mit wachsender Begeisterung recherchierte: So wurde sein Buch ein perfekter handlicher Gästekompass.