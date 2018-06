Tausende Weltumsegler aus Europa, Nordamerika, Australien und Neuseeland haben sich für ein Leben auf dem Wasser entschieden. Längst bilden die Yachties eine multinationale Gesellschaft mit eigenen Ritualen. Als teilnehmende Beobachterin hat die Kulturanthropologin Martina Kleinert diese Subkultur erforscht. Samt Ehemann schipperte sie monatelang durch den Südpazifik und traf in den Häfen immer wieder Segler, die ihr bereitwillig Auskunft gaben – über eigene Motive, Erwartungen, Sozialbeziehungen sowie das Schiff als Zuhause. Dazu befasste sich Kleinert auch mit historischen Fragen: Bedeutete die Entwicklung des GPS das Ende einer Ära? Waren in den 1970er Jahren mehr junge Aussteiger unterwegs, während es heute sonnenscheinhungrige Rentner auf die Meere zieht? Ihre Forschungsergebnisse präsentiert die Autorin in ihrem Band Weltumsegler neutral und analytisch – und dennoch nie langweilig.