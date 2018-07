Dieser Kampf ist Chefsache! Stadtrat Filippo Leutenegger zieht sich ein Paar Gartenhandschuhe über, schnappt sich einen Spaten und sticht eine Goldrute aus dem sumpfigen Boden. Mit Stumpf und Stiel. "Gemeinsam gegen Problempflanzen" heißt der Aktionsplan der Zürcher Stadtoberen. Im Namen der Bio-Diversität wollen sie dem Riesen-Bärenklau, der Goldrute, dem Knöterich und dem Sommerflieder den Garaus machen.

Die Jät-Aktion ist aus einem urban-ökologischen Gesichtspunkt durchaus verständlich. Sie trägt allerdings auch eine verfängliche Metaphorik in sich. War einst von "invasiven Neophyten" die Rede, geht es nun um den "Kampf gegen die fremden Pflanzen" und die "Verdrängung einheimischer Arten".

Soll nun also die Schweizer Art auch im Reich der Pflanzen verteidigt werden?

Die Neophyten-Diskussion ist schon ein paar Jahrzehnte alt. Im Sommer 1970 fielen in den Notfallstationen englischer Spitäler gehäuft verbrennungsartige Symptome bei Kindern auf: Rötungen und Blasen auf Lippen, Haut und Augenlidern. Die Ursache fand man bei einer bis anhin als harmlos taxierten Pflanzenart: dem Riesen-Bärenklau. Ein Ungetüm von Gewächs, mit seinen scharfzackigen Blättern und einer mächtigen Doldenkrone. Heracleum giganteum enthält eine lichtempfindliche Substanz: Furokumarin. Wenn die Haut damit in Kontakt kommt, kann sie eine Dermatitis mit verbrennungsartigen Symptomen entwickeln. Vor allem, wenn dabei die Sonne scheint.

Einst war Bärenklau ein beliebtes Natur-Kinderspielzeug; man konnte den Stängel als Teleskop oder als Pfeife verwenden. Zum Monster wuchs die Pflanze erst heran, als man herausfand, dass sie eine Immigrantin von ennet dem Eisernen Vorhang ist. Bärenklau stammt aus dem Kaukasus. Die englischen Boulevardmedien sprachen von triffids, von den Pflanzen des Schreckens, die im Science-Fiction-Klassiker The Day of the Triffids von John Wyndham einen Krieg gegen den Menschen führen. Man empfahl drastische Gegenmaßnahmen: Gifte, Flammenwerfer, Bulldozer, Dynamit. Ohne durchschlagenden Erfolg. Der Bärenklau setzte seine Unterwanderung fort.

Unkraut schafft aber nicht nur Dystopien. Das zeigt ein 1980 aufgelassenes Hochbahntrassee der New York Central Railroad in Manhattan. Unmittelbar nach der Schließung drang ein Stoßtrupp von chinesischen Götterbäumen ein; gefolgt von der Nachhut aus Woll-Ziest und Goldrute. Auf dem Schienenareal entwickelte sich schnell ein richtiges Biotop aus Iris, Schlüsselblume, Gänseblume, wilder Möhre – ironischerweise allesamt "Immigranten" aus Europa und Asien. Den New Yorkern war das egal. Schließlich ist in der Stadt jeder ein "fremder Fötzel". Das vergandete Bahntrassee ist heute ein offizieller Park, der sich als grünes Band durch Manhattan zieht: die sogenannte High Line.

2011 veröffentlichten 19 Wissenschaftler einen Kommentar in der Zeitschrift Nature: "Beurteilt Arten nicht nach ihrer Herkunft", forderten sie. Und riefen dazu auf, das "Vorurteil gegenüber nichtheimischen Arten aufzugeben". Sie seien in den letzten Jahrzehnten verteufelt worden, weil sie angeblich die "geliebten heimischen Arten" bedrohen und die Umwelten verschmutzen würden.

Nun ist bekanntlich Schmutz lediglich Materie am falschen Ort; und Unkraut nur Kraut am falschen Ort. Aber aus der Sicht der Pflanze gibt es keine "falschen" Orte. Die Natur kennt weder Inland noch Ausland. Ökologie heißt immer auch Störung des ökologischen Gleichgewichts. Bei allen keineswegs zu verharmlosenden Schäden durch das Unkraut wäre gerade es als Memento geeignet: Fremd wird, was nicht ins gängige Weltbild passt. Die Natur als Projektionsfläche unserer politischen Ängste.

So ist die Unkraut-Debatte zuallererst nicht eine ökologische, sondern eine ideologische. Gerade in der Schweiz. Ein Leserbriefschreiber weist darauf hin, dass in einer indigenen, Stadtzürcher Hecke "mehr Gekreuche und Gefleuche rumwusselt" als in einem fremden Kischlorbeer.

Eduard Kaeser ist Philosoph und Physiker. Er lebt in Bern.

Sogar ins Bundesparlament wurde die biologische Metaphorik eingeschleppt. Im Jahr 2009 reicht SVP-Nationalrat Dominique Baettig eine Interpellation ein. Er fragt den Bundesrat, wie hoch denn die "Folgekosten des Eindringens gebietsfremder Arten" seien? Baettig beruft sich auf eine gesamteuropäische Studie. Sie berechnete die zu erwartenden Schäden und Kosten, die durch die "Ausmerzung eingeschleppter Pflanzen" verursacht werden. Doch der SVP-Mann ging noch weiter. In seiner Anfrage steht: "Könnte der Bundesrat, ähnlich wie für die Tier- und Pflanzenarten, eine Einschätzung der ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Kosten der Migrationsbewegungen (..) durchführen?" Ja, damit seien Menschen gemeint, sagt Baettig, als man nachfragt

Unkraut löst Reflexe aus, nicht Reflexion; zumal nicht Reflexion über unsere eigene Nachlässigkeit im Umgang mit gewissen Pflanzen. Allzu einfach machen uns Agrartechnologie und -chemie den Kampf gegen ungeliebtes Kraut. Sie entbinden uns von der Mühe eines tieferen umwelthistorischen und damit kulturhistorischen Verständnisses. Doch Unkraut vergeht nicht. Wir werden uns mit ihm arrangieren müssen. Und das wird schwierig. Es bedeutet nämlich, dass wir die praktische Kontrolle mit einer ökologischen Akzeptanz verbinden müssten. Eine Koevolution von Eigenem und Fremdem, "Nützlichem" und "Unnützem".

Stattdessen machen wir in einem radikalen Perspektivenwechsel die invasive Pflanze zur Schuldigen. Und nicht den Menschen, der seit Langem über globalisierte Verkehrs- und Handelswege die entferntesten Ökosysteme des Planeten erobert. Hier böte sich ein anderer Blick an. Gerade in der verstädterten Schweiz. Er würde das Unkraut als mahnenden Indikator betrachten, der uns die Orte anzeigt, wo wir Menschen unsere Umwelt vernachlässigen: Brachen, Deponien, Autobahnränder, aufgelassene Industriezonen – all die urbanen und suburbanen Wüsten. Könnte es also sein, dass die Verunkrautung der Welt und unser verrohender Umgang mit der Umwelt miteinander zusammenhängen?