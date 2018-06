Für das Verb "ratzen" hat der Rechtschreib-Duden gleich zwei Bedeutungen parat: Umgangssprachlich heißt es so viel wie "schlafen", landschaftlich aber "ritzen".

Woran auch immer die rund 900 Teilnehmer gedacht haben mögen, die das erste Partizip dieses Wortes einsandten, sie lagen goldrichtig. Jedenfalls, wenn sie als Koordinaten 6C–6I oder 6F–6L vorschlugen. An beiden Stellen brachte RATZEND 72 Punkte (mit NAUE und DUR oder mit TAUE und ZUR). Wir haben uns für die hier abgebildete Variante entschieden, da auch Tanja Willemsen diese favorisierte. Die Leserin aus Bielefeld ist unsere Wochengewinnerin und darf sich über die Einladung zum ZEIT-Scrabble-Turnier in Magdeburg freuen. Wir gratulieren herzlich! Weiter geht es nun mit den sieben neuen Buchstaben, die Sie auf dem Bänkchen liegend sehen können. Wie lautet das wertreichste Wort, das sich an die bereits platzierten Wörter anlegen lässt?

Die zweite Folge ist beendet. Mit dem wertreichsten Wort spielen wir am Donnerstag weiter.

HINWEIS: Die Scrabble-Seite wird jeweils montags um 12 Uhr (Eingabeformular verschwindet) und donnerstagmorgens (neue Scrabble-Runde mit Eingabeformular) aktualisiert.

Das sind unsere Preise:

Eine Kreuzfahrt für 2 Personen

auf der "Mein Schiff 1", dem ersten Wohlfühlschiff von TUI Cruises, von Singapur über Port Klang, Langkawi, Phuket und Penang nach Singapur. Verandakabine, "Premium Alles Inklusive", An- und Abreise von (und nach) einem deutschen Flughafen, Termin 2. bis 9. Dezember 2015. Gewinnen kann, wer mindestens einmal die optimale Scrabble-Lösung findet.

20 Universalwörterbücher von Duden

Das umfassende Bedeutungswörterbuch der deutschen Gegenwartssprache mit mehr als 500.000 Stichwörtern. Weil Scrabbeln noch mehr Spaß macht, wenn man die Bedeutung der gelegten Wörter kennt. Gewinnen kann am Ende der neun Wochen jede gültige Einsendung.

9-Mal: ZEIT-Scrabble-Turnier

Jede Woche verlosen wir unter jenen Mitspielerinnen und Mitspielern, die den besten Spielzug gefunden haben, eine Einladung zum 16. ZEIT-Scrabble-Turnier, das vom 8. bis zum 15. November 2015 im Maritim-Hotel Magdeburg stattfindet. Für jeweils eine Person: An- und Abreise per Bahn, Unterkunft mit Halbpension und Turnierteilnahme.

Als Trostpreise verlosen wir am Ende der neun Wochen unter allen Mitspielern, die mindestens einmal eine gültige Lösung eingesandt haben, 20 Scrabble-Spiele aus dem Hause Mattel.

Mit dem wertreichsten Wort, das uns vorgeschlagen wird, spielen wir nächste Woche weiter. Es zählen nur Wörter, die im Duden, "Die deutsche Rechtschreibung", 26. Auflage, verzeichnet sind. Es gelten die allgemeinen Scrabble-Regeln in Verbindung mit dem Turnierreglement (www.scrabble.de). Über alle Gewinne entscheidet das Los, sie können nicht in bar ausgezahlt werden und sind nicht übertragbar (im Fall der Kreuzfahrt auch nicht auf eine andere Reise). Die Punkte aus den einzelnen Runden werden automatisch registriert und addiert, wenn Sie jedes Mal unter demselben Namen und derselben Anschrift teilnehmen. Pro Person und Woche wird nur eine Einsendung gewertet: die mit der höchsten Punktzahl. Weitere Informationen unter www.zeit.de/newsletter