Aurelija Jakštaitė steht auf ihrem Surfbrett, umgeben von Wasser. Dieses Wasser ist kein Meer, kein See, ja nicht einmal ein Fluss, sonst wäre die Szene ja auch kaum erwähnenswert. Nein, Aurelija Jakštaitė surft mit ihrem Brett über eine Straße. Das Wasser unter ihr, nur einen knappen Meter tief, steht so hoch, dass die Zweige der Bäume am Straßenrand fast die Oberfläche berühren. Und bei ihrem Surfbrett handelt es sich, genauer gesagt, um ein SUP-Board, die Abkürzung steht für Stand-up-Paddling. Aurelija Jakštaitė stehpaddelt über eine Straße des Memeldeltas.

Jedes Jahr im Frühjahr, jedes Jahr im Herbst und oft auch im Sommer überflutet die Memel die Straßen und Wiesen ihres Mündungsgebietes, wo sie sich teilt in Hunderte von Flüssen, Flüsschen, Kanälen, Seen, Teichen, Sümpfen und Mooren. Und dann ist da auch noch eine Lagune oder besser: ein Haff, wie es hier im Osten Europas heißt, in das all diese Flüsse und Flüsschen münden. Wer im Sommer an das Kurische Haff kommt und es still daliegen sieht, kann sich kaum vorstellen, welche Gefahr im Winter von ihm ausgeht. Dann nämlich entwickeln die Winde eine solche Kraft, dass sie nicht nur Wasser, sondern auch Eisschollen bis weit ins Land hineintreiben. "Einmal versperrten die Schollen den Eingang zur Kirche von Rusnė", erzählt Aurelija. Die Kirche von Rusnė, sie liegt fünf Kilometer vom Haff entfernt.

Aurelija steht breitbeinig auf ihrem SUP-Board, geht leicht in die Knie und stößt das Paddel energisch ins Wasser. "Die Technik ist ganz einfach, da musst du nicht erst einen Lehrgang absolvieren. Man steigt auf das Brett, und los geht’s. Nur die Bauchmuskeln werden auf Dauer etwas strapaziert." Die 40-Jährige war früher Ranger beim Regionalpark Nemunas, wie die Memel auf Litauisch heißt. Vor ein paar Jahren hat sie dort gekündigt und mit einer Freundin die Water Tourism Agency Upaite gegründet. Bisher, sagt Aurelija, verirre sich nämlich kaum ein Urlauber in diese Gegend.

Memeldelta Anreise Flug zum Beispiel mit Lufthansa nach Vilnius; von dort weiter per Linienbus in ca. fünf Stunden nach Šilutė. Wer mit dem privaten Pkw anreisen will, nimmt am besten die Fähre von Kiel nach Klaipeda. Von dort sind es ca. 50 Kilometer bis ins Memeldelta. Unterkunft Schöne Privatquartiere gibt es in Rusnė und in Minija – einem Fischerdorf, das auch als 'Klein-Venedig Litauens" bezeichnet wird. Die beiden einzigen Hotels der Region befinden sich in Šilutė: das Gilija (Vytauto g. 17, Tel. 00370-441/525 72, DZ ab 47 Euro) und das Deims (Lietuvininkų g. 70, Tel. 00370-441/523 45, DZ ab 47 Euro). Ein Verzeichnis aller Ferienhäuser, auch auf Deutsch, findet man unter www.nemunodelta.lt Informationen Tipps und Adressen zu Litauen unter www.lithuania.travel/de

Sie selbst hat nahezu ihr ganzes Leben im Delta verbracht und kennt hier jeden Sommer- und auch jeden Winterpolder, jedes Pumpwerk und jedes Mündungsflüsschen. Wir paddeln vorbei an grünen Wiesen, die so feucht und fruchtbar sind, dass die Bauern in manchen Sommern das Gras viermal mähen können. Prominentere Farbgeber sind das Dunkelblau, das Grünblau, das Eisblau und – tatsächlich – das Preußischblau des Wassers. Ein geradezu schwarzes Blau, auf dem wir gleiten, Paddel an Paddel.

Auf einer Wiese vor dem verlassenen Leuchtturm von Uostadvaris legen Hunderte Graugänse gerade Rast ein. Auch zwei Seeadler haben sich ein Nest gebaut. Bei einem Espenhain gleich nebenan lässt sich ein gutes Dutzend Graureiher nieder, sorgsam getrennt von einer Gruppe Kormorane – Graureiher und Kormorane sind einander nämlich nicht hold. Vor dünnen Schilfrohren aasen zwei Rehe. Ein Fuchs taucht auf, ein Hase sucht das Weite. Fünf weiße Fischreiher steigen in den weiten blauen Himmel auf.

All dies spielt sich ab innerhalb weniger Minuten. Das Memeldelta, eine nahezu menschenleere Region, ist eines der bedeutendsten Naturschutzgebiete Osteuropas. 294 Vogelarten haben die Regionalpark-Ranger hier gezählt. Und Aurelija, die gut Deutsch spricht, aber nicht jeden Fachausdruck beherrscht, hat extra den Namen eines der seltensten und bedrohtesten Vögel nachgeschlagen: der Seggenrohrsänger, den man an seinem Federmuster erkennen kann. Drei breite Streifen, schwarzbraun, hellgelb, schwarzbraun, ziehen sich vom Schnabel über den Kopf bis in den Nacken. Der Vogel ist nicht einmal handgroß, doch die Memelländer sind so stolz auf ihn, dass sie während seiner Brutzeit sogar auf die Grasernte verzichten.

"Wir Memelländer haben Wasser, nochmals Wasser und Hochwasser"

Moment – Memelländer? Weckt das nicht ganz andere Assoziationen? Von der Maas bis an die Memel sollten einst Deutschlands Grenzen reichen, so heißt es zumindest in der ersten Strophe des Lieds der Deutschen. Das Memelland war die nördlichste Ecke Ostpreußens und des Deutschen Reiches. Heute bildet die Memel die Grenze zwischen Litauen und dem Russland zugehörigen Kaliningrader Gebiet.