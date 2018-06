Eine gefährliche Zeit beginnt. Urlaub, sagen Experten, macht uns krank. Und sie meinen dabei nicht, dass wir in exotischen Ländern von fremden Keimen befallen werden. Sie warnen vor den Folgen des Nichtstuns.

In einer Studie des niederländischen Psychologen Adrian Vingerhoets, an der 765 Frauen und 1.128 Männer teilgenommen haben, berichteten drei Prozent der Probanden, schon ein freies Wochenende löse bei ihnen Kopfschmerzen oder grippeähnliche Beschwerden aus. 60 Prozent wurden regelmäßig in den ersten Urlaubstagen krank.

Seit mehr als zehn Jahren geistert nach Vingerhoets’ Befunden die leisure disease, die Freizeitkrankheit, als eine Art Reisewarnung durch die Medien. Wissenschaftlich ist die Diagnose nicht unumstritten. Aber sie hat kulturhistorische Tradition. Der ungarische Analytiker Sándor Ferenczi diagnostiziert schon 1919 bei gelangweilten Zeitgenossen eine "Sonntagsneurose". Und der Wiener Psychiater Viktor E. Frankl beschreibt in den 1950er Jahren das Gefühl "der Inhaltsleere und der Sinnlosigkeit des Daseins, wie es gerade beim Stillstand wochentägiger Betriebsamkeit ausbricht und zutage tritt".

Ebenso eindringlich warnen Ärzte jedoch vor dem Gegenteil des Nichtstuns. Sie diagnostizieren bei hyperaktiven Urlaubern Disco-Schwerhörigkeit und Schwimmbrillen-Migräne, Golfer-Ellenbogen und entzündete Jogger-Brustwarzen (durch Reibung am Trikotstoff). Hinzu kommt die ungewohnte psychische Belastung: Mit Menschen, denen man sonst nur morgens und abends am Küchentisch begegnet, muss man plötzlich in fremder Umgebung intensive Tagesprogramme abarbeiten.

Wo ist der Ausweg? Wer angesichts dieser Warnungen Gefahren im Leben meidet und konsequent auf Urlaub verzichtet, übersieht eine probate Arznei: die Urlaubslektüre.

Den Gelangweilten fordert, den Gehetzten entspannt sie. Und ganz nebenbei beugt sie einem weiteren Urlaubsrisiko vor, das die Psychologie den "Ferien-Effekt" nennt. Nichtstun lässt die Intelligenz messbar verkümmern.

Urlaub macht also krank und einfältig? Urlaub ist gefährlich? Nicht für Sie! Denn: Sie lesen ja gerade.

