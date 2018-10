Politik ist eine italienische Erfindung. Stendhal notierte beeindruckt, Italiener hätten die Kunst perfektioniert, ihre Interessen ohne Einsatz von Geld oder Waffen durchzusetzen. Es überrascht also nicht, wenn Skandale im bel paese komplexer und spannender sind als anderswo; das beweist die italienische Serie 1992, die auf Sky synchronisiert ausgestrahlt wird. Sie dokumentiert den Zusammenbruch der ersten Republik Italiens im später Tangentopoli genannten Korruptionsskandal – und wie es danach noch schlimmer kommen konnte. Das Versprechen, Italien umzukehren wie eine alte Socke, erfüllte sich. Doch es folgte nur Stagnation, leeres Medienspektakel und mehr Korruption. Im Vorspann zerbirst die Jahreszahl 1992 als gläserner Schriftzug. In den Splittern spiegeln sich die Zerstörer des alten und die Schöpfer des neuen Systems: Der Polizist Luca Pastore verkörpert die Justiz, Pietro Bosco die rechtspopulistische Lega Nord, Showgirl Veronica Castello und Werber Leonardo Notte repräsentieren die neue Medienwelt. Denn Italiener wissen es schon lange, Gramsci war einer von ihnen: Kultur ist der Schlüssel zur Macht. Berlusconi präsentierte sich dank seines Medienimperiums als Retter, der alles anders machen wird. Die Nachwirkungen seines Sultanats sind noch immer spürbar.

In Mailand bringt der zynische Werber Leonardo (Stefano Accorsi) einen Kunden dazu, ein Format zu unterstützen, das das italienische Privatfernsehen zukünftig ausmachen wird: Knapp bekleidete junge Frauen tanzen zu Italopop. Inspiration lieferte seine Tochter. Es ist eine machiavellistische Szene, zur Freude von Leonardos Chef, Marcello Dell’Utri, der Berlusconis Agentur Publitalia leitet. Veronica (Miriam Leone) ist bereit, mit jedem zu schlafen, wenn es ihr nur einen Auftritt im Fernsehen verschafft. Domenico Diele spielt Luca, einen Polizisten im Team Mani pulite ("Saubere Hände"), das die Korruptionsaffäre aufdeckte. Der letzte Nagel im Sarg der alten Ordnung ist Golfkriegsveteran Pietro, ein boxergesichtiger Verlierer, der einen Funktionär der Lega Nord vor einem Raubüberfall rettet und zum Dank ins Parlament gewählt wird. In wunderschön gefilmten Sequenzen wickelt 1992 jede Institution des Landes ab. Doch Italien ist keine Anomalie Europas, wie der britische Historiker Perry Anderson anmerkte, Italien ist sein Destillat.



Das Publikum in England, Irland, Österreich und Deutschland, wo die Serie zeitgleich läuft, sollte aufpassen. Es ist eine europäische Serie, ein europäisches Problem. 2014 veröffentlichte die Europäische Kommission ihren Bericht zur Korruption in der EU. Sie sei "atemberaubend". In Frankreich stecken Kosmetikerinnen Präsidenten illegale Wahlkampfspenden zu, wenn diese nicht gerade damit beschäftigt sind, ihre Mätressen auf Staatskosten unterzubringen. In Spanien bahnt sich ein zweites Tangentopoli an, und von Griechenland wird besser geschwiegen. Deutschland ist vor solchen Ausfällen glücklicherweise gefeit. Ein Schelm, wer denkt, Gerhard Schröder setze sich nicht nur aus Passion für die Völkerverständigung für russische Pipelines ein. Die Welt von 1992 ist also noch hier. Der heutige italienische Premier Matteo Renzi ist das Geschöpf der medialisierten, personalisierten Politik Berlusconis. Alles muss sich ändern, damit alles gleich bleiben kann, heißt es in Giuseppe Tomasi di Lampedusas Roman Der Leopard. Oder wie Dell’Utri sagt: "Wir müssen die Bananenrepublik retten." Die Retter sind fleißig in dieser Bananenrepublik namens Europa.