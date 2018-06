"Vorsicht Buch!" heißt eine Kampagne, durch die der deutsche Buchhandel sein stationäres Geschäft befördern will. Der Name ist unglücklich gewählt. Denn anders als bei Vorsicht Kamera, dieser in den sechziger Jahren im Fernsehen ausgestrahlten Lausbubenstreiche-Revue, soll hier ja niemand erschreckt werden, zum Beispiel durch einen besonders fürchterlich gestalteten Buchumschlag. Der Name passt auch nicht zu einer Meldung, die diese Initiative nun veröffentlicht hat. 5.000 Deutsche im Alter von mindestens 14 Jahren wurden befragt, in welchem Geschäft sie sich beim Einkaufen am wohlsten fühlen. Frauen im Schuhladen, Männer im Baumarkt? Das tatsächliche Ergebnis spielt "Vorsicht Buch!" in die Karten. Einhellig bezeichneten Angehörige beiderlei Geschlechts die Buchhandlung als ihren "Wohlfühlort Nummer eins". Auf den Plätzen landeten der Blumenladen, das Bekleidungsgeschäft, dann Drogeriemärkte, Elektronik- und schließlich Lebensmittelläden. Völlig abgeschlagen: Handyshops.

Solche Meldungen lindern die Befürchtung, dass die Geschichte der Buchkultur heute nur noch im Rahmen der Geschäftsbedingungen von Amazon geschrieben wird. Dass der Internethändler nun zu seinem zwanzigsten Jubiläum damit begonnen hat, Autoren von E-Books nicht mehr für die verkauften Einzeltitel, sondern nach der Textmenge zu entlohnen, die von den Kunden nachweislich auch gelesen worden ist, hatte ja nicht nur Schriftsteller schockiert. Würde, nachdem schon das physische Buch von seiner immateriellen Doublette auf dem Lesegerät bedroht schien, nun jede Form eines in sich geschlossenen Werks zerbröseln? Wäre die Würde eines auf diese Weise zerstückelten Romans für immer antastbar? Dazu gibt es als weitere Beruhigungspille immerhin noch eine neue Meldung: In Amerika ist der Umsatz von E-Books im vergangenen Quartal um über sieben Prozent zurückgegangen.

Im "Wohlfühlort Nummer eins", also dem Buchladen, wimmelt es bekanntlich nur so von Büchern – und zwar ganz gleich, ob diese nach dem Kauf ein bisschen oder ganz oder gar nicht gelesen werden. Zu Hunderten stehen sie da in den Regalen herum. Zugegeben: Die von "Vorsicht Buch!" veröffentlichte Umfrage gibt keinen Aufschluss über die Verkaufsergebnisse der offenbar allseits so beliebten Wohlfühlorte. Man darf aber vermuten, dass das Wohlgefühl am Wohlfühlort nicht nur mit seiner Möblierung oder dem freundlichen Personal zusammenhängt, sondern auch mit einer gewissen Sympathie für die Ware selbst. Ist es dann von Belang, ob die Bücher bei ihren möglichen Neubesitzern bloß ungelesen im Regal stehen? Das häusliche Wohnzimmer dem Buchladen, in dem er sich so wohlfühlt, ein wenig ähnlicher zu machen wäre schließlich auch ein legitimer Wunsch des Kunden. Zumindest einen Vorzug hat zudem jedes Buch: Es wird, solange man es auch stehen lässt, niemals so schlimm zu stinken beginnen wie schon nach kurzer Zeit diese fiesen Lilien mit ihren fleischigen Blüten. Längst überfällig ist daher die Kampagne zum "Wohlfühlort Nummer zwei". Ihr Name ergäbe sich aus der Natur der Sache: Vorsicht Blume!