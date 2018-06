Inhalt Seite 1 — Der nächste Knall Seite 2 Auf einer Seite lesen

Paul Singer scheut keinen Gegner. Mit seinem weißen Vollbart kommt der 70-Jährige wie ein netter Großvater daher, doch er ist ein Investor, der keine Hemmungen hat, sich mit großen Konzernen anzulegen. Singers Hedgefonds Elliott Management kämpft sogar gegen Staaten.

Mit solchen Methoden ist Singer reich geworden. Laut Forbes besitzt er 1,9 Milliarden Dollar. Sein Gespür für gute Gelegenheiten hat ihn zu einem Mann werden lassen, dem die Finanzwelt zuhört. Er warnte Anfang 2007 vor der Immobilienblase in den USA und behielt recht. Vergangene Woche machte Singer ein neues, ernstes Problem aus: China. Vor Investoren sprach er über die Turbulenzen an den dortigen Börsen und das Risiko für die Weltmärkte. "Das ist weit größer als Subprime", unkte er – und spielte auf die amerikanischen Wackelhypotheken von einst an. Auch Bill Ackman, ein anderer Star der Hedgefonds-Szene, raunte: Für ihn sehe Chinas Finanzsystem "schlimmer aus als die Lage 2007 in den USA".

Allein stehen sie mit ihrer Sorge nicht. Vielen in der Finanzszene gilt nicht Griechenland, sondern das Reich der Mitte als das größte Risiko der Weltwirtschaft. "Die nächste globale Rezession ist made in China", warnte jüngst Ruchir Sharma, Experte für Schwellenländer bei der US-Bank Morgan Stanley.

Der Crash an den Börsen ist nur das neueste Problem unter vielen. Die Blase am Immobilienmarkt, die undurchsichtigen Schattenbanken, die stetig steigende Verschuldung und das nachlassende Wirtschaftswachstum – einzeln mag jedes dieser Probleme beherrschbar sein. Zusammen ergeben sie das Bild eines zunehmend wackeligen Riesen. Verstärkt wird es durch das hektische Vorgehen des Staates beim Kampf gegen den Fall der Aktienkurse. Viele Beobachter fragen sich, was geschieht, wenn die Probleme einmal außer Kontrolle geraten. Längst ist die Welt abhängig von der größten Nation der Erde.

Viele Probleme Chinas wurzeln im Jahr 2008, als weltweit Banken kollabierten und die Wirtschaft einbrach. Um die Auswirkungen zu begrenzen, hielt Peking mit Geld und Bauprojekten dagegen. Im ganzen Land entstanden neue Flughäfen, riesige Häuser, komplette Städte. Einen solchen Immobilienboom hatte die Welt noch nicht gesehen. Viele Geistersiedlungen entstanden.

Das Geld für den Bauboom kam nur zum Teil von den offiziellen Banken. Parallel entstand ein Heer sogenannter Schattenbanken: Zweckgesellschaften, Fonds, Trusts oder Finanzprodukte, die das Geld privater Sparer bündeln. Die Dimension dieses Sektors wird heute auf die Hälfte der chinesischen Wirtschaftskraft geschätzt.

Welche Blüten dieses System treibt, zeigt der Fall der Kupferkredite. Unternehmen dürfen Importe von Waren und Rohmaterialien auch über ausländische Kredite finanzieren. Einige besorgten sich auf diese Weise Kupfer. Statt damit jedoch Leitungen oder Motoren herzustellen, legten sie es in Lagerhallen –und nutzten es als Sicherheit für neue Darlehen. Nach Schätzungen werden in China nur 30 Prozent des importierten Kupfers für die Produktion eingesetzt, der Rest dient als Mittel zur Geldbeschaffung. Wie beliebt dies gewesen sein muss, zeigt die Tatsache, dass 2009 nur vier Prozent der globalen Kupferbestände in China lagerten – 2014 waren es 38 Prozent.

Bekannt wurde das Ganze im Sommer vergangenen Jahres, als die Behörden plötzlich im Hafen von Qingdao wegen Betrugs ermittelten. Dort sollen Kupferbestände von Brokern gleich mehrfach verpfändet worden sein. Doch aufgehört hat das Spiel nicht, und neben Kupfer werden auch Aluminium, Eisenerz, Kautschuk oder selbst Gold benutzt.

Es sind auch solche Tricks, die dazu geführt haben, dass die Schulden chinesischer Unternehmen nach Angaben der US-Ratingagentur Standard & Poor’s (S&P) heute ein Volumen erreicht haben, das 160 Prozent der chinesischen Wirtschaftskraft entspricht. In der Euro-Zone liegen die Unternehmensschulden bei 83 Prozent der Wirtschaftsleistung, in den USA nur bei 65 Prozent. Chinas Verschuldung konzentriert sich bei den Unternehmen, S&P hält ihre Verbindlichkeiten für eines der größten Risiken weltweit. Was passiert mit diesem monströsen Schuldenberg, wenn an einer Stelle etwas ins Rutschen gerät?

Nervös registriert die Welt jede Erschütterung. So wie am 20. April, als der Bauentwickler Kaisa in Shenzhen einräumte, die Zinsen auf zwei ausländische Anleihen nicht gezahlt zu haben. Zum ersten Mal blieb ein chinesischer Baukonzern ausländischen Gläubigern Geld schuldig. Bisher galten solche seltenen Fälle als Beleg dafür, dass der Staat die Marktkräfte stärker walten lässt und Unternehmen wie Lokalregierungen zu mehr Disziplin auffordert. Das wäre positiv. Nun aber wachsen die Zweifel.

Um nicht immer neue Schulden anzuhäufen, begann Chinas Führung vergangenes Jahr, die Börsen zu fördern. Statt über Kredite oder Anleihen sollten Unternehmen sich künftig stärker über Aktien finanzieren, also Eigenkapital. Die Medien propagierten den Erwerb von Aktien, und es wurde leichter, Aktien auf Kredit zu kaufen – in China sind es vor allem Privatanleger, die an der Börse aktiv sind. Millionen Menschen griffen zu, die Kurse explodierten. Bis zum 12. Juni.

An diesem Tag schränkte der Staat die Möglichkeiten ein, auf Pump zu zocken. Er wollte die Blase stoppen. Doch statt die Luft langsam entweichen zu lassen, stach er mit einer Nadel zu: Binnen drei Wochen stürzte die Börse um 32 Prozent ab.

Panisch versuchte Chinas Führung, die Abwärtsspirale aufzuhalten. Die Notenbank senkte die Zinsen. Der Staat stoppte neue Börsengänge, zeitweise setzten 1.400 Aktien vom Handel aus, das ist etwa die Hälfte aller börsennotierten Firmen. Wer einen Anteil von mehr als fünf Prozent besitzt, darf derzeit nicht verkaufen. Behörden gehen gegen Spekulanten vor, die auf fallende Kurse wetten. Bis zu 440 Milliarden Euro stehen angeblich bereit, um die Kurse durch Käufe zu stützen. So massiv waren die Eingriffe, dass ein New Yorker Aktienhändler lästerte, man stelle die Leute praktisch vor die Wahl, den Aktienkurs hochzutreiben oder hingerichtet zu werden. Inzwischen hat sich, oh Wunder, die Börse beruhigt. Das Geschehen hallt aber nach.

Martin Winterkorn ist 68 Jahre alt, selbstbewusst und hat gerade einen internen Machtkampf überstanden. Doch nun hat der Chef von Volkswagen, dem nach Umsatz größten deutschen Konzern, ein neues Problem: China schwächelt, der weltgrößte Automarkt und für VW bei Weitem der wichtigste. Arndt Ellinghorst vom Analysehaus Evercore ISI schätzt, dass 64 Prozent des VW-Nettogewinns von dort stammen. Er sieht überall im Konzern zu hohe Kosten und warnt: "Wenn sich China normalisiert, erhöht das den Druck auf VW, die Hausaufgaben auch in der Heimat anzugehen." Also sparen, Stellen streichen, Werke schließen. In Deutschland.

Im ersten Halbjahr 2015 ist der Absatz von VW in China im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent gesunken, im Juni betrug das Minus gar 17 Prozent. China bleibe langfristig "eine Wachstumsstory", sagt VW, aber: "Kurzfristige Entwicklungen an den chinesischen Aktienmärkten und im Immobilienbereich lassen manche Kunden zurzeit einen Autokauf aufschieben."