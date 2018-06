Die Gedanken sind frei. Auch die Gedankenlosigkeit kennt keine Grenzen: Die Produktion der sozialen Hetzwerke und die einschlägige Publizistik der Petryda-Fraktion belegen das aufs Schönste – von der National-Zeitung unterm Eisernen Kreuz bis zur Jungen Freiheit, dem Fanzine für den Nachwuchs, samt den einschlägigen Onlineforen.

Gern dürfen wir aber auch in seriösen Blättern lesen, dass die Überfälle der Wehrmacht auf Polen 1939 und die Sowjetunion 1941 recht eigentlich "Präventivkriege" waren, dass Auschwitz quasi, gleichsam und cum grano salis als eine Folge des Versailler Vertrags von 1919 zu betrachten sei und Adolf Hitler nur ein "österreichischer Zufall auf preußischem Boden" war (wie es Hamburgs Alt-Bürgermeister Klaus von Dohnanyi, SPD, so meisterlich für die FAZ formulierte).

Geschenkt. Besser wird’s nicht. Alles nicht ohne Komik.

Verdruss aber kommt den amüsierten Leser an, wenn durchaus informierte Autoren in die alten Unsinnsphrasen zurückfallen, wenn wieder von der "Verstrickung" in NS-Verbrechen die Rede ist, wo es um die Beteiligung daran geht, oder, wie just ein Anwalt im Lüneburger Prozess beklagte, von Untaten, die "im deutschen Namen" begangen wurden, wo es "von Deutschen" heißen soll. Und, so müssen wir ergänzen, wenn selbst aufgeklärte Zeitgenossen wie die Spiegel- Kollegen Martin Doerry und Matthias Schepp, mit ihren 73 Spiegel-Dokumentaren zur Seite, wieder einmal von der "Belagerung" Leningrads (Sankt Petersburgs) im Zweiten Weltkrieg schreiben.

Troja und Jericho wurden belagert, Magdeburg 1631 von den Katholischen, Wien 1683 von den Islamischen, Rastatt, der Freiheit letzte Festung, 1849 von den Preußischen. Burgen und Städte wurden belagert, um sie einzunehmen. Leningrad aber sollte, wie man weiß, gar nicht eingenommen werden. Es sollte verschwinden, die Bevölkerung nicht ausgehungert werden, sondern verhungern und die Stadt dann für immer ausgelöscht werden. Diese Blockade brachte mindestens 800.000 Menschen um (manche Chroniken sprechen von mehr als einer Million). Es war keine Belagerung, sondern kalkulierter Mord im deutschen Rasse- und Vernichtungskrieg. Und weil es keine Belagerung war, sollte man es nicht Belagerung nennen – auch wenn manch Petersburger selber, Stalinscher Sprachregelung nach und in psychologisch verständlicher heroischer Selbststilisierung, es so bezeichnen mag.

"Unterschiedenes ist gut", sagt Hölderlin, und in diesem Sinne ist auch die Sprache des Historikers stets eine Probe der Moral. Zuletzt zeigte dies der Streit um die Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich 1915 und die Massenmorde an den Herero und Nama in Deutsch-Südwestafrika zehn Jahre zuvor. Massenmord oder Völkermord, Verstrickung oder Beteiligung, Belagerung oder Blockade: Immer ist es ein Wort, nur ein Wort. Doch das macht den Unterschied ums Ganze.