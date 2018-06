Ohne unseren Hund hätte ich die Flüchtlinge gar nicht bemerkt. Ich dachte, er müsse pinkeln. Nur deshalb bin ich auf die Autobahnraststätte gefahren, quer über den Parkplatz an das hintere Ende, wo die Büsche stehen, wo wenige Autos parken, weit weg von der Tankstelle.

Dort hinten kommen mir zwei – nein, sogar drei Männer aus den Büschen entgegen. Wie ertappt stolpern sie aus dem Unterholz und grüßen verlegen. Sie haben offenbar Angst vor unserem lieben Labrador. "Der tut nichts", rufe ich. Sie erinnern mich an Männer, die ich im Iran gesehen habe, auf dem Basar an der Grenze zu Afghanistan.

Sie drücken sich ängstlich um den Hund herum und gehen dann höflich auf mich zu. "Das ist so schön hier, so wahnsinnig schön", sagt einer von ihnen in radebrechendem Englisch und deutet auf die Wiesen, das saftige, helle, frische Grün des englischen Sommers, das bis zum Horizont reicht.

"Wo kommen Sie denn her?", frage ich vorsichtig. "Afghanistan", sagt der Mutige von den dreien, der am besten English spricht und ein weißes Hemd trägt. "Aber nichts sagen, nichts sagen – niemandem was sagen, bloß nichts sagen", fleht er mich an und blickt verängstigt auf die parkenden Autos. Die drei sprechen miteinander, es klingt nach Paschtu.

"Sind Sie mit einem Laster gekommen?", frage ich. "Ja, vor einer Stunde – aus Kallas", sagt einer.

Ich verstehe nicht, was Kallas sein soll. Wieso tauchen hier auf der Autobahn von London nach Bristol drei Afghanen auf, die offenbar Flüchtlinge sind? Soll ich die Polizei rufen oder in der Tankstelle Bescheid sagen?

Der Mutige, sein Name ist Ali, fragt, ob ich ihm die Adresse des Rastplatzes geben könne. Er wolle jemanden anrufen, damit der wisse, wo sie seien. Oder ob ich sie zu einem Zug fahren könne. An Autobahnraststätten gebe es keine Züge, sage ich, und außerdem sei der Wagen voll. Auf dem Rücksitz quetschen sich meine Kinder, auf dem Beifahrersitz türmt sich das Gepäck, und hinten im Gepäckraum hechelt der Hund.

Ich frage, wie lange sie unterwegs seien. Ein Jahr und sechs Monate, sagt Ali. Eine Tortur: In Afghanistan habe jeder 12.000 Dollar an die Schlepper gezahlt, berichten die Männer. Ich mache mir Notizen für diesen Artikel, schreibe erst 1.200 Dollar auf. 12.000 Dollar kann ja gar nicht sein, denke ich. Aber Schabir, der zweite Flüchtling, deutet auf das Blatt Papier und meine offenbar falsche Zahl – 12.000 Dollar seien es gewesen. Er ist 23 Jahre alt, sieht aus wie 40, todmüde, höflich, schüchtern. Woher sie das Geld gehabt hätten, frage ich. Ali meint, er habe zu Hause mit der Familie irgendwas verkauft. Die anderen beiden antworten nicht.

Jetzt, wo wir hinter dem Auto hocken, sehe ich erst, wie billig ihre Kleidung ist, wie abgerissen ihre Turnschuhe sind, dass sie keine Strümpfe tragen und nur dünne jämmerliche Jacken, während wieder dieser kalte englische Westwind bläst, Juli hin oder her. Ali zittert vor Kälte.

"Wo ist denn Ihr Gepäck?", frage ich. Mein Gott, wie naiv. "Nix Gepäck. Nix. Gar nix", sagen sie.

"Wann sind Sie angekommen?" Vor einer Stunde, mit dem Laster, als der gehalten habe. Der Fahrer habe nichts gemerkt.

Sie wollen wieder die Adresse haben, hier vom Rastplatz. Ich verspreche, zur Tankstelle zu gehen und nachzufragen, aber die drei haben Angst. "Nichts sagen. Nicht Polizei, keine Polizei. Nichts sagen", rufen sie flehentlich hinter mir her.

Die drei Männer kauern sich hinter meinen Wagen. Im Auto meine Töchter, sommerlich für den Urlaub in Cornwall gekleidet, Handy in der Hand, Popmusik im Ohr. Ich frage bei der Tankstelle nach der Adresse. Als ich zurückkomme, beobachten die drei mich ängstlich. Sie haben ein billiges altes Handy. Sie wollten jemanden in London anrufen, sagen sie, damit er sie abhole.

In dem Moment sehe ich drei weitere Männer aus den Büschen kommen. Noch mal drei Männer aus Afghanistan, sie sind noch ärmlicher gekleidet, wirken noch ängstlicher und verkriechen sich hinter einem Werbeschild, das in der Nähe steht. Sie wirken, als kämen sie direkt von einem afghanischen Basar. Sogar ihre Kaftane tragen sie noch. Die beiden Gruppen würden sich nicht kennen, sagt Ali, sie seien nur zusammen im Laster gewesen.