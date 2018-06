Es war einer der schönsten Sätze aus der Schulzeit: "Heute gibt es keine Hausaufgaben." Leider fiel er nur äußerst selten. Doch jetzt soll, neuesten Erkenntnissen folgend, diese süße und wunderbare Verheißung zur Regel werden. In den Unterstufen jener Gymnasien, die ganztägig geführt werden, können künftig die leidigen Hausübungen am Nachmittag während der individuellen Lernzeit erledigt werden. Die Neuerung tritt natürlich per Verordnung in Kraft. Die Lehrergewerkschaft ist wie immer auf der Hut, wenn sich im Bildungsministerium ein Gedanke regt. Die skeptischen Standesvertreter meinen, diese Neuerung erfolge lediglich "für die Tribüne". Das Ganze sei ein modischer und populistischer Schnickschnack, der nach dem Applaus der Ahnungslosen giere, praxisfernes Schaulaufen mithin. Üblicherweise muss man neidlos einräumen, dass es gerade die Lehrergewerkschaft in dieser Disziplin zur Meisterschaft gebracht hat.



Dieser Artikel stammt aus der Österreich-Ausgabe der ZEIT Nr. 30 vom 23.07.2015. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Doch bei dieser grundlegenden Veränderung des Schüleralltages geht es um wesentlich mehr. Völlig richtig wird hier festgestellt, dass es sich tatsächlich um ein generelles Verbot der Hausübungen handelt. Denn die Verordnung sieht vor, dass Aufgaben nur dann berechtigt seien, wenn sie nicht zu Hause erledigt werden müssten. Lernen nach Vorschrift sozusagen. Das hat sich ja bisher auch bewährt. Denn bekanntlich lernt man dann am meisten, wenn die Lernzeit limitiert wird. Unentwegtes Lernen ist Schnee von gestern. Anachronistisch die Vorstellung, unser Hirn würde in den Lernpausen einfach weiterarbeiten und den Lauf der Gedanken im Fluss halten. Wie seltsam war es, anzunehmen, dass der Faktor Zeit im Lernprozess eine Rolle spielen könnte. Lernreservat lautet das Begriff der Zukunft. Workshop statt Nachhaltigkeit. Informative Amuse-Gueules statt ausführlicher Menüs, die, wie das auch bei der Nahrungsaufnahme der Fall ist, das Hirn nur schwer und behäbig machen und ihm unnötigen Ballast aufbürden. Lernen modernen Zuschnitts muss easy going sein und häppchenweise erfolgen. Geistiges Fingerfood sozusagen. Denn dann bekommt man endlich den erwünschten Bildungsoutput. Überblick war gestern, in der geistigen Brötchenkultur genügen winzige Inselbegabungen im unendlichen Wissensmeer.

Und wenn dereinst das Land endlich flächendeckend bestückt sein wird mit lauter quakenden Lernfröschen, wird sich ein interessantes Faktum zeigen. Nämlich, dass es für das Bildungsministerium vielleicht doch zuweilen ganz gut gewesen wäre, seine Hausaufgaben zu machen.