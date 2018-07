Inhalt Seite 1 — "Ich würde das eher Plörre nennen" Seite 2 Auf einer Seite lesen

DIE ZEIT: Herr Nieschlag, was erfährt man als Nicht-Hamburger über diese Stadt, wenn man sie durchradelt, -rennt und -schwimmt?

Justus Nieschlag: Das ist das Leid am Triathlon. Man besucht so viele tolle Orte auf der Welt und bekommt sehr wenig von ihnen mit. Wenn man mit dem Rad in der Gruppe Windschatten fährt, kann man nicht nach rechts oder links gucken. Da linst man höchstens mal auf den Tacho.

ZEIT: Wie schnell sind Sie denn gefahren?

Nieschlag: Unter 47 Kilometer pro Stunde waren es eigentlich nur in den Kurven. Beim Blick nach unten bekommt man übrigens ziemlich viel über die Straßenqualität in Hamburg mit.

ZEIT: Und?

Nieschlag: Sehr schöner Belag, zum Teil Kopfsteinpflaster, das ist dann etwas anspruchsvoller.

ZEIT: Sie sind zuletzt in Neuseeland, Abu Dhabi und Kapstadt gestartet. Kommt Ihnen Hamburg in dieser Reihe nicht schon fast piefig vor?

Nieschlag: Ach, das klingt immer so toll. Abu Dhabi, da denken die Leute man fährt auf Marmorplatten. Nur: Auch da ist es stinknormaler Asphalt, der nicht mal besonders gut ist. Aber vor allem ist dort nix los. Kaum Zuschauer, keine Stimmung. Langweilig.

ZEIT: Was ist das Besondere an Hamburg?

Nieschlag: Das Tolle ist die Stimmung und die zentrale Lage. Da kommen eben auch Leute zufällig vorbei, die einfach stehen bleiben und sich begeistern lassen. An wenigen Orten sind die Zuschauer so nah an den Sportlern dran. Und für die Athleten ist ein Stadtkurs auch viel spektakulärer. Bei einem Standardtriathlon am Meer schwimmst du einmal zur Boje und zurück, fährst an der Küste x-mal um ein Hütchen rum, und zum Schluss läufst du die Promenade entlang. Das ist nicht allzu spannend.

ZEIT: Ist die Alster von innen eigentlich genauso schön wie von außen?

Nieschlag: Als der Kommentator vor dem Start gesagt hat, jetzt geht es in die schöne, saubere Alster, da musste ich schmunzeln. Ich würde das eher Plörre nennen. Wenn man raussteigt, hat man ziemlich viel Grünzeug an seinem Einteiler.

ZEIT: Haben Sie sich vor dem Start denn über die Grenzwerte von Fäkal-Coliformen und Co. informiert?

Nieschlag: Die Veranstalter haben abgecheckt, ob man uns da reinlassen kann. Genauer will ich es lieber gar nicht wissen.