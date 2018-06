Erinnern Sie sich an Don Camillo? An den Kirchenmann, der Velo statt Limousine fuhr. Der durch und durch menschlich war und lachte wie kein Zweiter. Letzte Woche musste ich an Don Camillo denken. Als ich las, dass Papst Franziskus sich in einem Fast-Food-Restaurant umgezogen hat – nur um gleich danach in seiner Predigt den Konsumwahn und die Wegwerfkultur zu geißeln. Das braucht Spontaneität und eine gehörige Portion Chuzpe.

Das erste Mal aufgefallen ist mir der neue Papst bei seiner ersten Amtsreise. Sie führte ihn nach Lampedusa – ins Aufnahmelager der Bootsflüchtlinge, welche die gefährliche Fahrt übers Mittelmeer überlebt haben. Er kritisierte dort globale Gleichgültigkeit gegenüber dem Elend.

Seither macht er in gleichem Tempo weiter. Und das nicht nur mit netten Worten, sondern mit Taten. Er verfolgt den Kindsmissbrauch in seiner Kirche, reformiert sein eigenes Bankinstitut oder bittet die indigenen Völker Amerikas um Entschuldigung für die Verbrechen, die im Namen der katholischen Kirche an ihnen begangen wurden. Von außen hat man den Eindruck, dass da einer mit klaren Prioritäten seinen multinationalen Konzern umkrempelt und aufräumt. Und dass die meisten der 1,2 Milliarden Konzernangehörigen mitziehen.

Nun kann man einem Bischof von Rom ja einiges vorwerfen, aber nicht, dass er katholisch ist. Bei der Gleichstellung von Mann und Frau oder der Empfängnisverhütung ist also auch von Franziskus nichts zu erwarten.

Überraschender ist, mit welcher Konsequenz und Deutlichkeit er sich für den Umweltschutz ins Zeug legt. Es geht ihm dabei um viel mehr, als nur darum, die Schöpfung zu bewahren: "Wenn jemand die Erdenbewohner von außen beobachten würde, würde er sich über ein solches Verhalten wundern, das bisweilen selbstmörderisch erscheint." Doch der Papst ist sich auch nicht zu schade, zur Abfallvermeidung, dem Recycling oder zum Lichterlöschen aufzurufen. Er mahnt seine Schäfchen: Nutzt den öffentlichen Verkehr. Und er prangert den egoistischen Immediatismus ebenso an wie den vergötterten Markt – sowie eine mit dem Finanzwesen verknüpfte Technologiebranche, die nur Lösungen um den Preis neuer Probleme findet. Vor allem aber stellt der Papst fest, dass "ein wirklich ökologischer Ansatz sich immer in einen sozialen Ansatz verwandelt, der die Gerechtigkeit in die Umweltdiskussionen aufnehmen muss, um die Klage der Armen ebenso zu hören wie die Klage der Erde." Wir nannten das früher: Leben statt Profit!

Anita Fetz ist Basler Unternehmerin und SP-Ständerätin

Das sind nun wirklich neue Töne aus Rom – erstaunlich sozialdemokratische, übrigens. Franziskus fragt, wie wir mit den Menschen umgehen, mit ihrer Würde und ihrer Umwelt. Er fragt, wie wir eine globale, umwelt- und menschenverträgliche Marktwirtschaft schaffen können, in Zeiten von Neoliberalismus und Raubtierkapitalismus.

Milliarden Menschen hören diese Botschaft, diesen Aufruf zum Handeln. Dank dieses etwas schrägen, authentischen Mannes aus Argentinien, der kein Blatt vor den Mund zu nehmen scheint – und zugleich Optimismus ausstrahlt.

Bei allen Vorbehalten, die man gegenüber der katholischen Kirche hegen kann: Respekt!