Etwa 500 Mitarbeiter hat die Hamburger Staatsanwaltschaft. Jedes Jahr erheben sie in rund 19.000 Strafverfahren Anklage, Revisionsverfahren mitgerechnet. Normalerweise dauert ein Strafverfahren in Hamburg etwa eineinhalb Monate, etwas weniger als im Bundesdurchschnitt. Etwa 2.000 Verfahren werden auf einer sogenannten Resteliste geführt, weil sie binnen neun Monaten nicht abgeschlossen wurden. Die Zahl der Verfahren geht seit Jahren zurück, ihre Dauer nimmt dagegen zu. Der Aufwand für Ermittlungen in Fällen von Internetkriminalität gilt als eine Ursache.