Jetzt ist es klar. Bei der Wien-Wahl im Oktober geht es um nicht weniger als die Rettung des Abendlandes: Die Türken strecken ihre islamischen Fühler nach Österreich aus. "Erdoğan-Partei will in Wien zur Wahl antreten!", twitterte FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache am Dienstag. Da der türkische Premier die Mehrheit zu Hause verloren habe, wolle er jetzt seine Politik in Wien betreiben, ließ Strache per Aussendung wissen. Eine türkische Liste bei den Landtagswahlen sei nicht nur eine Frechheit, sondern auch eine Bankrotterklärung der rot-grünen Integrationspolitik.

Es braucht nicht viel in Österreich, um politische Reflexe zu auszulösen. In diesem Fall schwang ein praktischer Artz aus Simmering das Hämmerchen und traf genau den neuralgischen Punkt der Parteien, die in Wien um Stimmen kämpfen. Turgay Taskiran hat die Ausländerhetze der FPÖ satt. Genauso wenig fühlt er sich als Migrationsstämmiger aber von SPÖ und den Grünen vertreten. Also plant er ein Antreten mit einer eigenen Liste, will aber nichts mit der AKP Erdoğans zu tun haben.

Allerdings war er bis September 2013 Obmann der AKP-nahen Union Europäisch-Türkischer Demokraten, und Die Presse präsentierte ein weiteres belastendes Indiz: Bei den Gesprächen über die Liste sei "ständig" ein hoher Vertreter des türkischen Konsuls dabei gewesen. Taskiran steht plötzlich im Mittelpunkt des Interesses und weiß nicht recht, wie ihm geschieht. Die Liste sei nicht "türkisch", sondern soll sich an alle Wiener richten, die in Frieden zusammenleben wollen. Klingt zwar vernünftig, aber der Mann ist überführt.

Die Demoskopen geben der Liste eine Chance, wenn sie außerhalb der Migrations-Community punkten kann. Das sollte eher der SPÖ Stimmen kosten. Macht ein Türke jetzt den Wiener Wahlkampf spannend oder wie? Nach einer Umfrage von Österreich liegt die SPÖ nur mehr drei Prozentpunkte vor den Blauen – 34 zu 31 Prozent.

Und was tun die Amtsinhaber? Die Partei von Bürgermeister Michael Häupl trommelt, wie schön und erfolgreich Wien sei, während die Grünen – um sich als letztes Bollwerk gegen die FPÖ zu positionieren – den Slogan "Heimat bist du großer Herzen" plakatieren und alles umarmen wollen, was sie in die Finger kriegen. Am Ende wird wohl wieder das Reizthema "Ausländer" den Ausschlag geben. Den Ball braucht Strache nur ins Tor zu hauen, während ihm die anderen hilflos dabei zusehen.