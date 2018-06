Deutschland ist Weltmeister – dieser Satz klingt immer noch wie ein Zitat und beschwört die Euphorie in der Stimme des großen Reporters Herbert Zimmermann herauf, nach dem Abpfiff des Spiels vom 4. Juli 1954, der die Nachkriegszeit beendete. Gut 61 Jahre später, wenige Tage vor dem Beginn einer neuen Bundesligasaison, spürt man in denselben Worten auch die Vernunft jener Kenner, die allzu laute Töne der Enttäuschung über das vergangene Jahr im deutschen Fußball beschwichtigen wollen.

Denn nicht allein die nationalen Träume und Prognosen von einer nachhaltigen Dominanz waren bald verschwunden, 2014/15 wurde, gemessen am Erfolgsstandard der jüngeren Vergangenheit, zu einem Jahr unter dem Durchschnitt. Spezialisten werfen ein, dies sei der Normalfall nach dem Gewinn einer Weltmeisterschaft. Doch das Bild wirkt, wohin man auch blickt, so geschlossen grau, dass bedrückte Reaktionen unvermeidlich sind. Sicher wird sich die Nationalmannschaft für die Europameisterschaft im nächsten Jahr qualifizieren, aber ihre Schritte dorthin sahen bisher minimalistisch aus; die Bundesliga war in den europäischen Wettbewerben für keine positiven Überraschungen gut, vor allem das Ausscheiden von Bayern München gegen den FC Barcelona in der Champions League vollzog sich ohne Drama und Spannung; die deutsche Meisterschaft schien schon nach wenigen Spielen entschieden, um tatsächlich bis zum Ende ereignislos zu bleiben. Der Aufstieg von Borussia Dortmund zum Herausforderer der Bayern endete fast im Fiasko, während dem VfL Wolfsburg zur Rolle der "zweiten Kraft" eine überregionale Popularität fehlt. Keine der vielen vorab als Beleg für erfolgreiche Aufbauarbeit gefeierten U-Mannschaften erfüllte im internationalen Kontext die Erwartungen. Und man muss schon auf salbungsvolle Sentenzen aus der Tradition der olympischen Bewegung zurückgreifen oder den Frauenfußball als einen anderen Sport definieren, um diesen Horizont nicht mit dem vierten Platz bei der Weltmeisterschaft in Kanada noch dunkler werden zu lassen.

Dennoch – Deutschland ist Weltmeister. Allerdings in einem historischen Moment, wo anderen klassischen Fußballländern aufgeht, wie die heute zufälliger denn je zusammengestellten Nationalmannschaften zu Figuren der Fifa-Spektakel-Maschine geworden sind und deshalb dabei sind, an die Peripherie ihres Sports zu rücken. Von Brasiliens Ruhm ist nichts als eine dürre historische Statistik geblieben; die Squadra Azzurra, seit dem Faschismus ein Stolz Italiens, hat sich von entscheidenden Niederlagen seit 2006 noch weniger erholt als ihre Liga von den Eingriffen Berlusconis. Argentiniens Nationalmannschaft steht nach dem zweiten Platz in der Copa América zwar an der Spitze des Fifa-Rankings, gilt aber zu Hause als peinlich gescheitert. In der Löw-Ara hatte die Nationalmannschaft zunächst 2010 mit einigen brillanten Spielen – und selbst aufgrund der Niederlage gegen das physisch stärkere Spanien – ihr klassisches Image von schweißtreibend erfolgreicher Tüchtigkeit in Bewegung gebracht, um dann 2014 in Brasilien zwar verdient, aber doch auch als Bestätigung der Regel zu gewinnen, dass das Glück eben den Tüchtigen hilft, mit der historischen Implosion eines Halbfinalgegners etwa.

Inzwischen lebt die Bundesliga mit ihren vollen Stadien besser als je zuvor, doch sie kann – was erstaunlich für die Spielklasse eines Weltmeisters ist – in der internationalen Aufmerksamkeit keinesfalls mit der englischen oder der spanischen Liga mithalten. Denn der Bundesliga fehlen die ganz großen Stars. Unter den deutschen Spielern hat sich höchstens Manuel Neuer, der die Funktion der Torwarts bleibend veränderte, zu einer Medien-Ikone entwickelt, andere Protagonisten aus seiner und den nachfolgenden Generationen haben den Schritt vom Weltklassespieler zum Weltstar nie vollzogen. Weder für Podolski noch für Özil, Khedira oder Kroos wurden die ganz großen Ablösesummen geboten. Zugleich ist der kurze Moment vergangen, als Bayern München seine singulären – und Jahr für Jahr wachsenden – Finanzmöglichkeiten nutzte, um gegen die Konkurrenz aus Manchester und London, Barcelona und Madrid damalige Weltstars wie Robben oder Ribéry unter Vertrag zu nehmen. Wirtschaftlich gesehen, sollte eine Offensive wie Neymar, Suárez und Messi, welche die Bayern in der Champions League mühelos auf Distanz hielt, ja eher für München als für Barcelona spielen. Doch Fans und Spezialisten gehen selbstverständlich davon aus, dass dies nie der Fall sein wird – und stellen gar nicht erst die Frage, warum es so undenkbar ist.

Dabei führen gerade solche Fragen zu einem wesentlichen Element im Profil des heutigen deutschen Fußballs. Er setzt insgesamt – nicht nur in seinen Verwaltungsabteilungen – auf Solidität. Wie fraglos sie im Vordergrund steht, zeigte sich während der vergangenen Wochen im Einklang der Reaktionen auf englische Höchstangebote an Bundesligaspieler, die ein neu ausgehandelter Fernsehvertrag möglich gemacht hatte. Selbst Bayern München war versucht und dann auch schnell bereit, einen zentralen Protagonisten ziehen zu lassen, und solche Entscheidungen wurden immer wieder von der Kritik an einem Markt begleitet, der "aus den Fugen geraten" sei, und von der unaufgeforderten Versicherung, dass der erzielte Gewinn nicht in andere Stars investiert werden solle, sondern in junge, "ausbaufähige" Spieler. Selbst Arturo Vidal, der einzige Spieler von Weltrang, den die Bundesliga in diesem Sommer gewann, hat als Figur der Defensive nur ein begrenztes Star-Potenzial und wurde als ein nach deutschen Kriterien exzentrischer Typ von skeptischen Kommentaren begrüßt.