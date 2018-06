Mauersegler schießen aus der Tiefe herauf. Sie segeln für Sekunden neben mir her und lassen sich wieder in den Abgrund fallen. Ich beuge mich über das Stahlseil, schaue ihnen nach, wie sie an der senkrechten Wand hinabgleiten. Der Weg, auf dem ich stehe, ist eine schmale Holzgalerie, die verloren an einer gigantischen Felswand hängt, hundert Meter über dem grünen Wasser des Stausees Tajo de la Encantada. Es kribbelt in der Magengrube. Für dieses Gefühl bin ich gekommen. Der neu angelegte Wanderweg Caminito del Rey, der nordwestlich von Málaga durch die tief eingeschnittene Gaitanes-Schlucht führt, wirbt mit seiner makabren Vorgeschichte. "Überquere den Weg, der einst der gefährlichste der Welt war" steht auf der Website.

Ich steige ein paar Stufen hinauf und folge dem Caminito von der Felswand über dem Stausee in die Schlucht, die hier vielleicht 20 Meter breit ist. Aus dem Schatten weht mir ein strammer Wind entgegen. Mini-Büsche und dickblättrige Pflanzen mit lila Blüten wachsen aus den Rissen im Kalkstein. Weit oben ziehen Geier ihre Kreise. Ein marodes Aquädukt klemmt zwischen den Felswänden, an seinen Flanken ist der Beton von rostigen Eisenträgern gebröckelt. Davor überspannt eine neue Stahlseil-Hängebrücke den Abgrund. Ich laufe auf einem Metallgitter hinaus, bleibe in der Mitte stehen, sehe weit unter mir das Wasser des Guadalhorce zwischen herabgestürzten Felsen fließen und spüre, wie der Wind die filigrane Konstruktion zum Schwingen bringt. Da ist es wieder, dieses Kribbeln.

Auf der anderen Seite trete ich in die Sonne. Einen Meter unter dem neuen Weg verläuft hier ein schmaler, von rostigen Eisenbahnschienen eingefasster Betonsteg. Das ist der ursprüngliche Caminito del Rey, der vor über hundert Jahren als Wartungsweg für den Kanal eines Wasserkraftwerks angelegt wurde. Durch Löcher im brüchigen Beton sehe ich bis auf den Grund der Schlucht.

Das Kraftwerk sollte Strom für die Industrialisierung Málagas liefern. Dafür wurde das Wasser des Guadalhorce am oberen Ende der Gaitanes-Schlucht in einen Kanal umgeleitet, der nach vier Kilometern steil bergab über einer Turbine endete. In den umliegenden Dörfern erzählt man sich, dass Gefangene für den gefahrvollen Bau des acht Kilometer langen Caminito verpflichtet wurden; doch wahrscheinlich waren es Seeleute, die das Klettern in schwankender Takelage gewohnt waren. Nach 18 Jahren Bauzeit kam 1921 Alfons XIII., um das technische Wunderwerk anzuschauen. In Erinnerung an seinen Besuch wurde der Weg Caminito del Rey genannt – der kleine Königsweg.

Sogar Überwachungskameras hat die Regierung aufstellen lassen

Arbeiter nutzten ihn bis in die siebziger Jahre, um den Kanal zu reinigen. Dann wurde ein neues Wasserkraftwerk gebaut, der Caminito verfiel. Geländer stürzten in die Tiefe, Zement und Mauerwerk bröckelten, Felsbrocken rissen ganze Passagen mit sich hinab. Nur mutige Kletterer wagten es noch, auf den Wegresten die Gaitanes-Schlucht zu durchqueren. In schwindelerregender Höhe balancierten sie über rostige Eisenbahnschienen, tasteten sich über den spröden Beton und kletterten an senkrechten Wänden, wo vom Weg nichts mehr übrig war. Parallel zur Strecke legten sie zusätzliche Klettersteige an. Der Caminito del Rey wurde zu einer Legende in der Szene und zum Markenzeichen für das weltbekannte Klettergebiet El Chorro.

Doch dann kam es zu Unfällen; bei einem der schlimmsten stürzten drei Kletterer mit einer Seilrutsche in den Tod. Bald erlangte der Caminito tragischen Ruhm als "gefährlichster Weg der Welt". Vor 15 Jahren schlossen ihn die Behörden, die Einstiege bauten sie ab. Kletterer fanden weiterhin Wege.

Im März hat die Provinzregierung von Málaga nun einen neuen Caminito eröffnet, der oberhalb des alten Stegs verläuft. An Wochenenden kommen seitdem bis zu 2.000 Touristen, vor allem aus den Badeorten der nahen Costa del Sol. An diesem Dienstagvormittag begegne ich nur einigen Dutzend. Kletterer sehe ich keine, dafür viele Familien und Rentner. Sie alle tragen den strahlend weißen Bauarbeiterhelm mit Caminito-Logo, den auch ich auf dem Kopf habe. Wegen Steinschlaggefahr.