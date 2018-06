Am 21. November 2014 senkte die chinesische Zentralbank zum ersten Mal seit Juli 2012 den Leitzins. Danach ist der Aktienindex der Börse von Shanghai stark gestiegen. Das verleitete Millionen Menschen dazu, Wertpapierdepots zu eröffnen. Von Dezember 2014 an gehörte auch ich dazu.

Ich hatte noch nie zuvor Aktien gekauft, obwohl ich in Großbritannien einen Master in Betriebswirtschaftslehre gemacht habe. Nach dem Abschluss meines Studiums war ich nach China zurückgekehrt und arbeitete als Steuerberater bei einer der vier großen Wirtschaftsprüfungsfirmen.

Als ich einstieg, hatte der Aktienmarkt sich heiß gelaufen. Alle erzählten mir, die Regierung wolle, dass die Stimmung am Aktienmarkt positiv bleibe, weil sich die Konjunktur der chinesischen Wirtschaft abzuschwächen drohte. Mir wurde geraten, mir jeden Tag die 30-minütige Nachrichtensendung von CCTV, dem Sprachrohr der Regierung, anzusehen, um Signale der Partei mitzubekommen. In jedem Fall hat der Marktwert nicht unbedingt etwas mit der tatsächlichen Sachlage zu tun.

Ohne zu zögern, zahlte ich meine Ersparnisse in mein Wertpapierdepot ein, etwa 160.000 Yuan, umgerechnet rund 23.000 Euro. Ich begann mit meinen Käufen. Ich konnte mich einfach nicht zurückhalten und machte es den Leuten nach, die damit prahlten, wie viel Geld sie schon verdient hatten. Ich war überzeugt, dass man auf diese Weise ganz einfach Geld verdienen könne. Manchmal war es egal, was für Aktien ich kaufte: Die Preise schnellten wie verrückt in die Höhe.

Es gibt eine Begrenzung, eine Aktie kann pro Tag um maximal zehn Prozent steigen oder fallen.Manche Papiere erreichten das Limit jeden Tag.

Es herrschte eine regelrechte Jubelstimmung. Beim Mittagessen unterhielt ich mich mit meinen Kollegen nicht mehr über Fußball, sondern über Aktien. Wir diskutierten darüber, welche Aktie vielversprechender war und wie viel Geld wir aus den einzelnen Anteilscheinen herausholten. Während der Arbeitszeit, die zugleich auch die Handelszeit der Börse war, zogen wir alle immer mal wieder unsere Smartphones heraus, um den aktuellen Kurs nachzusehen. Überall sah ich Leute auf ihre Smartphones starren, die ihnen den Kursindex anzeigten: in der U-Bahn und der Bücherei, in Büros, auf der Straße, in der Warteschlange bei Starbucks.

Kleinanleger Kleinanleger Jacob Cao ist 27 Jahre alt und lebt in Shenzhen, Chinas zweitem großen Finanzzentrum neben Shanghai. Im Land gibt es zig Millionen Kleinanleger wie ihn, deshalb versucht der Staat seit Wochen, die Börsen zu stabilisieren. In diesen Tagen aber brachen die Aktienmärkte erneut ein – um zehn Prozent.

Binnen einiger Monate waren aus den 160.000 Yuan 280.000 Yuan geworden. Das ist ein Anstieg um 75 Prozent innerhalb sehr kurzer Zeit. Er hat mir fast so viel eingebracht wie mein Jahresgehalt. Ich erzählte meiner Familie davon, ermunterte alle meine Freunde, ebenfalls ein Wertpapierdepot zu eröffnen und mit einzusteigen.

Im Februar hatte ich meiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht. Wir hatten uns verlobt. Wir steckten also mitten in der Planung einer großen Hochzeitsfeier, die im September stattfinden soll. Bevor ich nach dem chinesischen Neujahrsfest wieder zur Arbeit ging, gab mir meine Familie eine Million Yuan für die Anzahlung auf eine Immobilie in Shenzhen. Die Tradition sieht vor, dass man eine Immobilie haben muss, bevor man heiratet. Also habe ich das Geld in mein Bankkonto eingezahlt und angefangen, nach dem perfekten Zuhause zu suchen.

Im April war Shanghais Börsenindex auf mehr als 4.000 Punkte geklettert – ein Anstieg auf das Doppelte binnen weniger Monate. Irgendwann hörte ich wieder von einem Freund, der mit Aktienkäufen reich geworden war. Wenn er das konnte, warum sollte mir das nicht auch gelingen? Ich beschloss, die eine Million Yuan in das Wertpapierdepot einzuzahlen und mein Glück zu versuchen. Ich erzählte meiner Mutter von meinem Vorhaben und versprach ihr, vorsichtig zu sein.

"Also gut, wenn du das für eine gute Idee hältst, dann los. Aber denk bitte daran: Wenn du das Geld verlierst, habe ich keine weitere Million Yuan für dich", warnte sie mich.