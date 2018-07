So, einmal noch, dann ist aber Sense. Melina Sophie Melinski steht im Cinemaxx in Hamburgs Innenstadt auf einer Empore im ersten Obergeschoss, reißt die Arme hoch und winkt lächelnd nach unten – sofort schießt ein begeistertes Kreischen aus den Kehlen von Dutzenden von Mädchen irgendwo um die zwölf.

Melina Sophie ist 19 und hat einen YouTube-Kanal mit gut 870.000 Followern, gemeinsam mit anderen YouTubern spielt sie in dem Film Kartoffelsalat mit, den sie heute vorstellt. Sie nimmt die Arme wieder runter, sofort ist Ruhe. Gleich geht sie raus auf die Treppe vorm Gebäude, der Platz draußen ist voll mit Kindern, die wollen schließlich auch noch kreischen.

Kartoffelsalat ist der erste deutsche Spielfilm, der YouTube-Stars ins Kino bringt, und die können gi-gan-ti-sche Zuschauertruppen mobilisieren: Die 16-jährigen Zwillingsbrüder Heiko und Roman Lochmann, berühmt als "die Lochis", haben fast anderthalb Millionen Follower.

Die Hauptrolle spielt Torge Oelrich, 26, er ist bei YouTube als "Freshtorge" unterwegs, noch mal anderthalb Millionen. Oelrich wohnt in Wesselburen bei Dithmarschen, er kommt also vom selben platten Land wie der Gaststar des Films – Otto Waalkes, 67, Berufsostfriese, gibt einen Polizeibeamten, der auf charmante Art nicht alle Nadeln an der Tanne hat. Die Handlung: In einer Schule werden alle zu Zombies, bis auf einen kleinen Kreis um den liebenswürdigen Vollzeitversager Leo (Oelrich), der klärt die ganze Sache auf und wird zum Helden. Am Schluss gibt es sogar noch eine Überraschung, aber die verraten wir nicht, wir sind ja nicht bescheuert.

Dabei wär das gar nicht schlimm, in diesem Film sind schließlich auch alle bescheuert, im besten Wortsinn. Kartoffelsalat verneigt sich vor Kokolores à la Die nackte Kanone, aber mit Kalauern aus der Gewichtsklasse von norddeutschen Flachwitzlern wie Mike Krüger (63 und in Hamburg lebend) oder dem unfassbaren Fips Asmussen (77 und aus Hamburg stammend).

Der Humor geht so: Ein Spezialkommando rückt an und stellt die Schule unter Quarantäne. Sagt einer: "Los, eintüten, das Ding." Also kommen Jungs in gelben Sicherheitsanzügen und packen die Schule in Folie, siehe das mobile Cracklabor in Breaking Bad. Sagt ein Sicherheitsmann: "Gebäude verhüllen ist doch Neunziger."

Manchmal fühlt sich Kartoffelsalat an wie das Ohnsorg-Theater, angepasst an die gymnasiale Unterstufe. Dabei können auch Mama und Papa wunderbar mitlachen – eigentlich ist es ein Film für alle Menschen, die eine halbwegs verkorkste Pubertät haben oder hatten. Sollen ja gar nicht so wenige sein.

Man muss sich Otto Waalkes, Mike Krüger und Fips Asmussen nur kurz vor Augen halten, um sich klarzumachen: Der Witz ist ein sehr körperlicher, irgendwas muss ihn ja befeuern, die Sprache ist es eher nicht.

Torge Oelrich ist mit seiner ungelenken Schlaksigkeit für die Hauptrolle wie gemacht, seine Herkunft aus der schleswig-holsteinischen Taiga trägt wohl zum komischen Talent bei. "Der norddeutsche Humor braucht nicht immer eine Pointe, oft ist es einfach ein Moment oder eine Szene", sagt Oelrich, der auch am Drehbuch mitgeschrieben hat. "Sicher liegt das auch an der Umgebung. Der Wind haut dir ständig Regen und Schnee und Hagel ins Gesicht, da wird so eine schmallippige Selbstironie schnell zur Grundhaltung. Ohne Humor wäre es manchmal gar nicht zu ertragen." Polternder Frohsinn wie im Alpenraum ist nicht.

"Otto ist typisch für den Charakter der Menschen hier", sagt Michael David Pate, 35, Regisseur von Kartoffelsalat. "Das ist ein ganz bescheidener Typ, er spricht auch ganz leise. Ein guter Witz muss nicht laut sein, er muss noch nicht mal gut sein, auch ein schlechter Witz kann lustig sein. Wenn er gut ist."