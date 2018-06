Ein Italiener, ein Deutscher und ein Österreicher – so beginnen Witze. Dann passiert ein Schlamassel. Der Italiener versucht, sich mit Grandezza aus der Affäre zu ziehen, doch der Deutsche besteht auf Recht und Ordnung. Und der Österreicher? Wartet ab, was der Deutsche tut – und packt dann fleißig mit an.

Diese Szene wiederholt sich jeden Tag im Norden Italiens. Ein deutscher, ein österreichischer und ein bis zwei italienische Polizisten steigen in Trient in den Zug nach München und suchen nach Flüchtlingen. Oder besser: Der Italiener sucht Flüchtlinge, der Deutsche und der Österreicher beaufsichtigen ihn dabei. Es ist ein asylpolitisches Planspiel: Italien, Hafen jener Bootsflüchtlinge, die nicht verdurstet oder ertrunken sind, soll sich nicht aus der Affäre ziehen, soll dafür sorgen, dass die Flüchtlinge nicht das Land verlassen.

Knapp 4.300 Flüchtlinge wurden so von Jänner bis Juli in Italien des Zuges verwiesen. Fast alle probieren es noch einmal. "Sisyphusarbeit", so beschreibt ein Tiroler seinen Job bei der Patrouille. Ob er am Sinn der Arbeit zweifle? Er nickt. "Aber von der Politik ist es halt so gewollt." Und das mehr denn je: Seit Mai sind ein Deutscher, ein Österreicher und ein lokaler Beamter auch in ungarischen Zügen unterwegs.

Ein Montagvormittag im Juli, Eurocity von Verona nach München. Ein hellblonder Sechsjähriger sitzt neben seiner Mutter am Gang, kaut Wurstsemmel und sucht Unterhaltung. Er findet sie bei jenem gleichaltrigen Schwarzhaarigen, der, nur von einem Abteilfenster getrennt, vor ihm sitzt, er winkt ihm, zieht Grimassen. Doch das Gegenüber reagiert nicht. Schaut nur müde zurück und umklammert ein abgewetztes, grünes Stofftier, das aussieht, als trage er es seit seiner jähen Abreise aus Syrien mit sich herum.

Zehn Schritte weiter lehnen die Polizisten der Zug-Patrouille an den Waggonfenstern und machen Pause. Der Österreicher ist bestens gelaunt, letzter Arbeitstag vorm Urlaub. Er scherzt über die 50 Flüchtlinge in den Waggons. "Jaja, das werden immer mehr, alle wollen nach Deutschland. Bald ist in Afrika gar niemand mehr, dann ziehen wir hinunter", lacht er, während der Zug durch die sattgrüne Südtiroler Landschaft rattert. Eigentlich hätte er die Flüchtlinge schon längst vor den Zug setzen müssen, "aber die Kollegen in Bozen kommen mit dem Aufarbeiten nicht nach, die sind urlaubsbedingt schwach besetzt".

An manchen Tagen würden hundert Menschen aus Eritrea, Somalia, Syrien am Bozener Bahnhof stranden, erzählt die Anthropologin Monika Weissensteiner, die für die gemeinnützige Stiftung Alexander Langer die Vorgänge in Bozen und am Brenner systematisch beobachtet. Oft würden Flüchtlinge sogar am Einsteigen gehindert.

Es sind Menschen, die sich durch die Sahara und übers Mittelmeer gequält haben, und dann stecken sie hier, mitten im Herzen dieses freizügigen Schengenraums, fest. In der einen Hand eine Tragetasche aus Plastik, in der anderen eine Bahnkarte nach München, stehen sie auf dem Bahnsteig und erleben, was Europa ist.

Dieses Europa sagt: Wo Flüchtlinge ankommen, müssen sie ihr Verfahren abwarten. Landen sie in Italien, müssen sie dort bleiben. Mit der Realität eines Menschen, der alles verloren hat und sich in der Ferne etwas Neues aufbauen muss, hat dieses System wenig zu tun. Wer geflüchtet ist, sucht Schutz bei Verwandten, bei Freunden. Lebt der Verwandte in Nordschweden, fährt man dorthin. Egal, was Dublin III oder andere EU-Gesetze sagen. Die meisten wollen nach Deutschland. Nur sehr wenige nach Österreich. In Italien mit seinen Massenlagern in Mafiahand will niemand bleiben.

Montagmittag am Brenner, der Eurocity nach München rollt ein. Die Waggontüren öffnen sich, ganz vorn steigen zwei junge Männer in Polizeibegleitung aus, Kapuzenpullis trotz drückender Hitze, sie wirken verängstigt. Am Bahnsteig warten schon drei Carabinieri und führen die jungen Eritreer ab.

Eine Stunde später. Die Eritreer dürfen die Polizeistation am Brenner verlassen. Der Beamte hatte ein Formular ausgefüllt, ein NGO-Vertreter Panini und Wasserflasche überreicht, jetzt dürfen sie gehen. Wohin auch immer. Sie gehen zu Bahnsteig 8 und nehmen den Regionalzug nach Kufstein.

Weitere zwei Stunden später, Bahnhof Brenner. Der 27-jährige Alou reibt sich die Augen, die letzte Nacht hat er kaum geschlafen. Er war am Abend im Zug nach München gesessen, gemeinsam mit zehn anderen Flüchtlingen aus Nordmali. Feierlaune kam auf: Die Polizeipatrouille hatte den Zug verlassen. Dann plötzlich: neue Uniformierte im Zug. Alou und ein Freund mussten aussteigen, der Rest der Gruppe durfte weiterfahren.