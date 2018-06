In ihren Aussendungen spucken sie zwar Gift und Galle ("Schmutzkübelkampagne", "Rufmörder"), doch persönlich machen sie sich erstaunlich rar und geben sich verschlossen. Seitdem über die freiheitliche Führungsriege vor zwei Wochen eine Enthüllungslawine hereingebrochen ist, welche die Wiener Stadtzeitung Falter losgetreten hat, scheinen die sonst so angriffslustigen Männer abgetaucht zu sein. Im Zentrum der Anschuldigungen stehen FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl und der für Finanzen zuständige Hans Weixelbaumer, der blaue Bundesgeschäftsführer, aber auch Parteichef Heinz-Christian Strache ist ins Visier der Bezichtigungen geraten. Vieles scheint noch verworren, doch nahezu täglich tauchen neue Details in den Medien auf.

Die Verdachtsmomente, die nun breit abgehandelt werden, sind nicht sonderlich neu. Bereits vor zwei Jahren wurde ruchbar, dass die Korruptionsstaatsanwaltschaft nach einer anonymen Anzeige gegen die beiden Klagenfurter Werbeagenturen Ideenschmiede und Textacy, deren Geschäfte der langjährige freiheitliche Wahlkampfmanager Thomas Sila führt, ermittelt. Viele Jahre lang hatten diese Firmen lukrative Aufträge von der Kärntner Landesregierung erhalten, die damals noch von FPÖ beziehungsweise BZÖ dominiert wurde. Die Agenturen gerieten in Verdacht, einen Teil der Honorare, die aus Steuergeldern stammten, wieder an diese Parteien zurückgeleitet zu haben. Diese Praxis gehe noch auf die Tage von Übervater Jörg Haider zurück und sei von dessen Nachfolgern munter fortgesetzt worden. Eine bei einer Hausdurchsuchung sichergestellte Rahmenvereinbarung soll belegen, dass es sich bei den Kickback-Zahlungen um 20 Prozent der Honorare in einer Höhe von bis zu zwei Millionen Euro gehandelt habe. Über einen Treuhandvertrag soll Kickl, der Mastermind der blauen Kampagnenpolitik, stiller Teilhaber beider Agenturen gewesen sein. Bereits vor zwei Jahren hatte der Verseschmied blauer Slogans eingeräumt, "für eineinhalb Monate" diese Funktion eingenommen zu haben; diese Vereinbarung habe er dann allerdings – Haider hatte sich gerade mit seiner Partei überworfen und seinen eigenen Wahlverein gegründet – wieder "mündlich" aufgekündigt.

Ein ehemaliger Mitarbeiter der Ideenschmiede habe zudem bei der Staatsanwaltschaft ausgesagt, so will der Falter erfahren haben, er habe sich selbst mit einer Bargeldlieferung zu Geschäftsführer Weixelbaumer nach Wien begeben. In einer anderen Aussage sei von 70.000 Euro die Rede, die direkt an Strache geliefert worden seien. Selbstredend weisen alle Beschuldigten (für die natürlich die Unschuldsvermutung gilt) die Vorwürfe weit von sich und wittern eine rote Intrige in der Aufwärmphase der beiden Wahlkämpfe in Wien und Oberösterreich. Für Justizminister Wolfgang Brandstetter reichten bislang jedenfalls die Indizien gegen Herbert Kickl nicht aus, und er lehnte es mangels eines ausreichenden Anfangsverdachts ab, die Aufhebung von dessen parlamentarischer Immunität zu beantragen.

Ob nun Kärntner Provinzskandal oder doch eine Affäre, in deren Strudel auch die freiheitliche Parteispitze geraten könnte – dem blauen Höhenflug scheinen die Enthüllungen kaum etwas anzuhaben. In allen Umfragen erreichen sie Rekordwerte, die sogar die besten Ergebnisse aus der Ära Haider überflügeln. In der Sonntagsfrage für den Nationalrat zogen sie zuletzt bis auf 30 Prozent der Wähler davon, während die Regierungsparteien bei 24 Prozent beziehungsweise 23 Prozent dümpelten und derzeit keine Mehrheit mehr hätten. Auch in Wien, wo im Oktober gewählt wird, ist die Entwicklung dramatisch: Hier sitzen die Freiheitlichen den Sozialdemokraten bereits im Nacken: Bis auf drei Prozentpunkte näherten sie sich der SPÖ, die auf 34 Prozent (von 44 Prozent bei den letzten Wahlen) eingebrochen ist. Und in Oberösterreich (Wahltermin September) überflügelten die Blauen bereits die Roten.

Diesen Aufwärtstrend verdanken die Freiheitlichen freilich keineswegs eigenen Initiativen oder einer besonders kantigen Oppositionspolitik. Vielmehr profitieren sie von der Unfähigkeit der Regierung, die Flüchtlingswelle unter Kontrolle zu bekommen. Noch im April, also noch bevor Zeltstädte und das überquellende Erstaufnahmezentrum Traiskirchen signalisierten, die Behörden wüssten nicht, wohin mit den Massen an Asylsuchenden, lag die FPÖ in Wien noch 16 Prozentpunkte hinter der roten Bürgermeisterpartei und im Bund mehr oder weniger gleichauf mit den beiden Koalitionsparteien.

Die reflexartige Verteidigung der Freiheitlichen gegen alle Vorwürfe liegt auf der Hand. Man wolle lediglich mit Schmuddelgeschichten ihre Attraktivität schädigen. Die Taktik dürfte aufgehen: Bis handfeste Beweise vorliegen, so es sie gibt, sind die beiden Wahlgänge längst geschlagen, und die Blauen haben neuerliche Triumphe erzielt.