Hohe Geldstrafen, immense Ausgaben für betriebsinterne Aufklärung und tiefe Imagekratzer – das war der Preis, den Siemens vor Jahren für eine Korruptionsaffäre zahlte. Für das Management, das zur relevanten Zeit im Amt gewesen war, blieb das nicht ohne Folgen. So zahlte der frühere Konzernchef Heinrich von Pierer fünf Millionen Euro an das Unternehmen, auch andere Mitglieder des Vorstands mussten blechen.

Fälle wie dieser häufen sich in der freien Wirtschaft. Entsteht einem Unternehmen ein Schaden, muss der Aufsichtsrat das Management in Haftung nehmen. Dabei geht es nicht um alltägliche Geschäftsentscheidungen, denn dabei besteht immer ein Verlustrisiko – wohl aber um grob fahrlässige Entscheidungen, die das Unternehmen Geld gekostet haben. Mal kommt es zu Prozessen, mal zu Vergleichen. Der Druck ist gestiegen, seit ein Urteil des Bundesgerichtshofs 1997 die Aufsichtsräte verpflichtete, durchsetzbare Ansprüche geltend zu machen. Unterlassen sie das, können sie selbst zur Rechenschaft gezogen werden.

Auch in Limburg müssen die Kontrollgremien Schaden vom Bistum abwenden. Allerdings dürften sie vom ehemaligen Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst kaum 3,9 Millionen Euro Schadensersatz fordern, wie jetzt zu lesen war. Er muss wohl nur für einen Teil davon, vielleicht die Hälfte, geradestehen.

Es beginnt mit der Summe: 3,93 Millionen Euro, exakt so viel hat das Bistum Limburg wegen des Baus des Bischofhauses insgesamt außerplanmäßig abgeschrieben. "Insgesamt" bedeutet, dass der Betrag sich aus mehreren Blöcken zusammensetzt, die nur zum Teil Tebartz-van Elst zuzurechnen sind. Und "außerplanmäßig abgeschrieben" heißt nicht, dass auch ein Schaden in dieser Höhe entstanden wäre, für den sich Ersatz fordern ließe.

Die Summe, die jetzt für Wirbel sorgt, unterteilt sich in drei Blöcke. Der bei Weitem größte Teil – 2,2 Millionen Euro – entfällt auf Baunebenkosten. Dabei handelt es sich laut Schlussbericht der Prüfkommission um Architektenhonorare, die weit höher ausfielen als beauftragt, oder um die Doppelvergütung von Planungsbüros. Es ist fraglich, ob diese Mehrkosten dem Bischof anzulasten sind – das Bistum lässt durchblicken, dass es noch andere Akteure im Blick hat. Der zweite Block der Abschreibungen, 950.000 Euro, besteht aus Kosten für Planungen, die nicht realisiert wurden. Diese sind schon eher auf Entscheidungen des Bischofs zurückzuführen, allerdings nicht gänzlich, denn er trat sein Amt erst 2008 an, als ein Neubau bereits geplant war. Wie groß sein Anteil ist, ist schwer zu sagen.

Klarer ist die Lage beim dritten Block von 780.000 Euro. Der ergibt sich aus vielen Änderungen, die während des Bauprozesses, also unter Ägide von Tebartz-van Elst, gewünscht wurden. So waren beispielsweise fast alle elektrischen Schalter verbaut, als ein Sinneswandel plötzlich den Einbau von Sensortastern nötig machte. Mehrkosten: 20.000 Euro.

Wer sich am Verursacherprinzip orientiert, der kann dem Bischof nicht alles anlasten. Hinzu kommt, dass es sich bei den 3,9 Millionen Euro um außerplanmäßige Abschreibungen handelt, bei denen "Ausgaben nicht zur Schaffung eines substantiellen Gegenwerts führten". So steht es im Bericht zu den Jahresabschlüssen für 2012 und 2013. Das ist die rein handelsrechtliche Sicht. Was sinnvoll, notwendig oder angemessen war, ist damit nicht gesagt. Bei einem Bauprojekt kann viel schiefgehen – und eine Abschreibung kann fällig werden, ohne dass dem Bauherrn automatisch vorzuwerfen wäre, sorglos mit dem Geld umgegangen zu sein.

Umgekehrt kann ein Bauherr Unheil anrichten, ohne dass er abschreiben muss. Im Fall Limburg bedeutet die Unterscheidung von Bilanzfragen und Schuldfragen auch, dass die 3,9 Millionen Euro zumindest im Prinzip keine Obergrenze für Schadensersatzforderungen darstellen. Man denke nur an das 213.000 Euro teure Wasserbecken für Koi-Karpfen: Womöglich ist hier ein substanzieller Gegenwert entstanden und keine Abschreibung nötig. Aber braucht ein Bischof Koi-Karpfen? Das Becken kann finanztechnisch sauber sein und zugleich den Prinzipien einer ordentlichen Vermögensverwaltung widersprechen.

Welcher Schaden entstand tatsächlich? Was davon ist schadensersatzpflichtig? Und wer muss Ersatz leisten? Darüber lässt sich derzeit nur spekulieren. Denn das müssen Rom, Limburg und die beteiligten Firmen erst noch klären – im Streitfall entscheiden Gerichte. Die Summe, für die der ehemalige Bischof haftet, dürfte weit unter 3,9 Millionen Euro liegen. Klar ist: Der Apostolische Administrator, Weihbischof Manfred Grothe, hat "die Frage nach einer materiellen Wiedergutmachung" im Vatikan vorgebracht. Das sagte das Bistum schon im April. Damals nahm kaum jemand davon Notiz. Nun ist "für den Herbst" eine "weitere Begegnung" im Vatikan geplant.