Die Techniker Krankenkasse meldet: Hamburg liegt vorn bei Sprachtherapien für den Nachwuchs. In keinem anderen Bundesland nehmen mehr Teenager an einer Sprachtherapie teil, auf 1.000 Jugendliche kommen rund 140 Rezepte für eine professionelle Betreuung. Grund für das wachsende Behandlungsbedürfnis sei die verstärkte Nutzung von Playstation, Smartphone und Tablet unter Heranwachsenden.

Kulturpessimisten unken: Twitter-Gestotter, SMS-Schluckauf – die Kids kommunizieren auf Primatenniveau.

Vielleicht ist es aber auch andersherum: Die Jugend hat sich ihre eigene Rhetorik geschaffen, eine Art digitale Avantgarde, und weil der gesellschaftliche Mainstream nicht mehr mitkommt bei Emoticon-Collagen und Kürzel-Orgien, findet jetzt die Umerziehung statt.

Ging es den Vorreiterbewegungen nicht immer so? Ihre Idiome galten als unzulänglich und kulturzersetzend, und erst wenn der sogenannte Trickle-down-Effekt (Deutsch für: In zehn Jahren werden das auch Zahnärzte aus Bielefeld geil finden) das Seinige zur ästhetischen Lockerung konservativer Milieus beigetragen hat, ist es okay, von "rülpsenden Flöten" (Benn) und "blinzelnden Fenstern" (Heym) zu reden.

Vielleicht spricht die hiesige Jugend einfach zu schnell für den Rest der Gesellschaft: "Yo, Digger, Therapie cool?" – "OMG! ROFLMAO!"