Die Hochschulen in Nordrhein-Westfalen bekommen in Zukunft mehr Geld. Voraussetzung ist, dass die Studenten bei ihnen bleiben und das Studium bis zum Abschluss durchhalten. Brechen sie ab, wechseln sie das Fach oder die Stadt, verlieren die Unis Geld. So lautet der Plan der Landesregierung. Bislang bekamen die Hochschulen pauschal 20.000 Euro pro zusätzlichen Studienanfänger. Summa cum laude oder Abbruch – egal. In Zukunft lautet die Formel 18+4. 18.000 Euro zu Studienbeginn, 4.000 nach erfolgreichem Abschluss.

Was hat das für Konsequenzen – im akademischen Betrieb und auf den Konten der Hochschulen?

Für das Konto ist die Rechnung einfach: Verlassen mehr als die Hälfte der Studenten die Uni mit einem Zeugnis, profitieren die Hochschulen von der neuen Regelung. Und so wird es auch kommen: Die Schwundquote – Abbrecher und Wechsler – liegt in Nordrhein-Westfalen unter Bachelorstudenten bei 34 Prozent. Insgesamt muss die Landesregierung also mehr Geld in die Hand nehmen. Eine Beispielrechnung: Die Kultusministerkonferenz rechnet mit knapp 100.000 zusätzlichen Studenten in NRW zwischen 2016 und 2020. Bleibt die Schwundquote stabil, machen davon 66 Prozent ihren Abschluss. Bei 18+4 stünden dann 2,06 Milliarden Euro in der Bilanz. 1,8 Milliarden vorab, 264 Millionen für die erfolgreichen Abschlüsse. Das wären für die Hochschulen 64 Millionen mehr als unter der aktuellen Regel. Steigt die Anzahl der erfolgreichen Abschlüsse, steigen auch die Mehreinnahmen.

Dramatisch wäre es, wenn die Hochschulen nun ihre Ansprüche herunterschraubten. Prüflinge, die auf der Kippe stehen, auf die Prämie schielend durchwinken. Das befürchten Kritiker. Die Hochschulen dagegen befürworten die Reform.

4.000 Euro pro Student sind auch kein derart unmoralisches Angebot, für das die Hochschulen ihren Ruf aufs Spiel setzen würden. Sie sollten die Prämien nun als Anreiz sehen, sich stärker um ihre Bewerber und Studenten zu kümmern. Das fängt mit besseren Eignungstests vor Studienbeginn an. Nicht nur, um tatsächlich nur die Besten auszuwählen. Auch, um Studieninteressierten ihre Defizite zu zeigen, anstatt sie im ersten Semester gegen die Wand fahren zu lassen. Gerade in Mint-Fächern, das zeigen die Abbruchquoten, herrscht zu Beginn eine systematische Überforderung.

Ein weiterer Hebel für geringere Abbruchquoten wäre eine bessere Lehre. Wenn die Hochschulen das schon nicht für ihre Studenten hinbekommen, dann ja vielleicht für einen besseren Kontostand.