Manche Ideen bekommt man nie wieder aus dem Kopf. Seit Jahren schon schleppe ich zum Beispiel den Palak-Paneer-Kleingeld-Gedanken mit mir herum. Manchmal träume ich sogar davon. Die Szene beginnt immer bei meinem bevorzugten Take-away-Inder. Der hat ein kleines Ausgabefenster mit einer Blende aus Glas davor. Dahinter befinden sich diese länglichen Warmhaltewannen mit dunkelgrüner Palak Paneer – oder einer der anderen leckeren Soßen, die es beim Inder halt so gibt. Und dahinter steht die Bedienung.

Ich bezahle und reiche ihr mein Geld über die Soßenwannen. Sie reicht mir Wechselgeld zurück. Ebenfalls über die Wannen. Und dann stelle ich mir vor, wie ihr ein paar Centmünzen aus der Hand rutschen und, plumps!, im dunkelgrünen Spinatsumpf versinken. Ein paar kleine Wellen, schon glättet sich die Soße wieder. Und ich frage mich, wie viel Kleingeld sich im Laufe eines Tages am Grund der Palak-Paneer-Wanne versammelt.

Ich kann nicht aufhören, daran zu denken, auch wenn ich es noch nie gesehen habe. Aber als moderner Konsument frage ich mich: Bin ich zu anspruchsvoll in Sachen Hygiene? Oder sind ein paar Dinge im Umgang mit Lebensmitteln einfach bescheuert? Wie die Anordnung von Ausgabefenstern. Oder der Handschuhzwang, den viele Bäckereien praktizieren: Da tragen die Bedienungen Plastikhandschuhe, um die Brötchen nicht mit der Hand anfassen zu müssen. So weit, so gut. Was aber nützt das, wenn sie dann mit der Handschuh-Hand das Wechselgeld rausgeben oder kurz die Theke wischen? Könnten sie auf die Handschuhe dann nicht gleich verzichten? Der Handschuh-Gedanke ist auch einer, der mir nicht aus dem Kopf geht. Manchmal träume ich sogar davon.