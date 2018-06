Ulrich Wilhelm mag Bücher. Er kann sich für Philip Roths Roman Der menschliche Makel ebenso begeistern wie für Herrn Lehmann und Neue Vahr Süd von Sven Regener oder für Stefan Zweig oder Lion Feuchtwanger. Spätabends liest er gern Krimis. In Zukunft wird der Intendant des Bayerischen Rundfunks nicht mehr so stark vom Lesen abgelenkt werden durch das literarische Fernsehprogramm seines Senders – wenn er sich mit seinen Ideen durchsetzen sollte. An diesem Donnerstag, taktisch klug mitten in der Urlaubszeit, entscheidet der Rundfunkrat des BR über Vorschläge der Intendanz zu einer Programmreform, hinter der ohne Zweifel auch "Spargründe" stehen. Im Visier der Einsparer sind die beiden literarischen Sendungen Lesezeichen (existiert seit 1972) und Lido (seit 2009); die Rede ist stattdessen von einem "festen Kultursendeplatz", der dann aber von unterschiedlichen Künsten bespielt werden soll. Es geht also mitnichten um eine Reform der bestehenden TV-Literaturformate, sondern allenfalls um eine Neubewirtschaftung von kulturellen Sendeplätzen mit stark verminderter Literaturpräsenz.

Gegen diese Pläne laufen jetzt – reichlich spät – die Buchfreunde Sturm. Es gibt eine Online-Protestunterschriftensammlung auf Openpetition.de; Heinrich Riethmüller, Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, spricht von einem "Armutszeugnis". Hanser-Chef Jo Lendle sieht Literatur nicht nur als "stille Sache zwischen Leser und Buch", sie gehöre vielmehr in die Öffentlichkeit: "Diese Öffentlichkeit herzustellen ist zentrale Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Fernsehens"; er fordert die BR-Verantwortlichen auf, "eine solche Auseinandersetzung mit Literatur auch weiterhin zu ermöglichen". Jonathan Beck, Verleger von C. H. Beck, verweist auf den "kulturellen Verfassungsauftrag" des BR als Anstalt öffentlichen Rechts, gerade in einer Zeit, in der die Welt global auch kulturell und literarisch immer näher zusammenrückt. "Statt diese vermutlich sogar relativ kostengünstigen Formate infrage zu stellen, sollte man ihnen vielmehr eine bessere Sendezeit und zusätzliche Werbung zuteilwerden lassen."

Während die Lesenation also gespannt auf die Wiederauferstehung des Literarischen Quartetts Ende September im ZDF wartet, wird ausgerechnet im literarischen München das Buch im TV provinziell aufs Abstellgleis gesteuert. Fassungslos kann der kulturell interessierte Gebührenzahler feststellen, dass die Erträge des Bayerischen Rundfunks von mehr als einer Milliarde Euro 2014 (bis Ende 2016 erwartet man gar 1,5 Milliarden) nach Einschätzung der Chefetagen offenbar nicht ausreichen, um kleine, literarische TV-Formate zu betreiben. Der vermeintliche "Spardruck" entsteht dabei vor allem durch die astronomischen Kosten für Sportübertragungsrechte. Es bleibt zu hoffen, dass der Leser Ulrich Wilhelm und sein Rundfunkrat sich an den gesetzlichen Auftrag ihres öffentlich-rechtlichen Senders erinnern – er gilt auch der Literatur, auch in Bayern.